Ел Класико: Барселона и Реал Мадрид се изправят в решаващ сблъсък на 10 май

Обявиха официално датата на най-очаквания двубой в Ла Лига – легендарното „Ел Класико“ между Барселона и Реал Мадрид. Грандиозният спектакъл ще се състои на 10 май, точно в 22:00 часа българско време, на митичния стадион „Камп Ноу“.

Към момента каталунците заемат първото място в класирането, като водят с комфортна преднина от 9 точки пред вечния си съперник – „белия балет“. До края на сезона остават само седем кръга, а Барса вече е изиграла 31 срещи. Ако момчетата на Ханзи Флик успеят да запазят аванса си, победа в дербито може да им гарантира шампионската титла още преди финалния свиреп.

Сезонът до момента предложи истински футболни емоции на феновете. В първия сблъсък между двата колоса Реал Мадрид надделя с 2:1, но Барселона взе реванш през януари, когато триумфира с 3:2 във финала за Суперкупата на Испания.