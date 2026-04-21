Левски иска футболист на Спартак Варна

21 Април, 2026 08:28 1 091 0

Павел Ковачев

Левски ще се хвърли в битка за едно от най-добрите крила в efbet Лига – Севи Идриз. На „Герена“ обаче имат едно наум и за още един от най-добре представящите се младоци в родния елит. Това е Дамян Йорданов, пише „Мач Телеграф“.

Халфът натрупа доста мачове през този сезон и се превърна в един от основните играчи на Спартак Варна. Освен това е на 20 години и може да бъде опция поне на първо време за играч до 23, ако Асен Митков не се пребори със себе си. Двамата играят заедно в младежкия национален отбор.

Ако Левски се спре на Йорданов, то това може да блокира идването на Кристиян Стоянов от Славия на „Герена“. Халфът на „белите“ е хванал окото на Хулио Веласкес с изявите си не само на „Овча купел“, но и в националния отбор. Кристиян Стоянов обаче е на 23 години и през следващия сезон ще минава за ветеран.

Иначе в момента скаутите на Левски работят усилено по лятната селекция. И най-вече целите, които са им поставени от Хулио Веласкес още през началото на пролетта. „Сините“ имат търсят играчи за почти всички позиции, защото се очаква този път да има и повече изходящи трансфери, след като куп асове на тима успяха да влязат в полезрението не на един или два отбора.


