Челси търси победа, за да остане в битката за Шампионската лига

Брайтън и Челси ще се изправят един срещу друг в първия мач от 34-тия кръг на Премиър лийг на 21 април 2026 г. Двубоят ще се проведе на стадион "Амекс Стейдиъм" с начален час 22:00. Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Крейг Поусън.

В момента Челси заема шестата позиция в класирането с 48 точки от 33 изиграни мача. Лондончани загубиха позиции в битката за топ 5 и участие в Шампионската лига след четирите поредни загуби, които допуснаха. Сега те нямат право на повече грешки. Ако не спечелят този мач, шансовете им до голяма степен ще се изпарят.

Всъщност "сините" са заплашени дори да загубят и 6-ата си позиция, която държат в момента и която осигурява място в Лига Европа, тъй като днешният им съперник Брайтън е само на точка зад тях. "Чайките" са в подем и със сигурност ще се опитат да се възползват от проблемите при своя съперник, за да запазят надеждите си за участие в евротурнирите на есен.

Брайтън демонстрира отлична форма в последните си пет мача с три победи, едно равенство и само една загуба. "Чайките" завършиха наравно 2:2 срещу Тотнъм на 18.04.2026 г., преди това постигнаха две последователни победи - срещу Бърнли с 2:0 (11.04.2026 г.) и срещу Ливърпул с 2:1 (21.03.2026 г.). Отборът на Брайтън успя да надделее и над Съндърланд с 1:0 (14.03.2026 г.), а единствената им загуба дойде срещу Арсенал с 0:1 (04.03.2026 г.).

За разлика от тях, Челси преминава през труден период, записвайки четири поредни загуби в последните си пет мача. "Сините" загубиха последователно от Манчестър Юнайтед с 0:1 (18.04.2026 г.) и от Манчестър Сити с 0:3 (12.04.2026 г.). Единствената им победа беше убедителното 7:0 срещу Порт Вейл във ФА Къп (04.04.2026 г.), но преди това имаха загуби от Евертън с 0:3 (21.03.2026 г.) и от Пари Сен Жермен с 0:3 в Шампионската лига (17.03.2026 г.).