Манчини открехна врата за завръщане в националния отбор

21 Април, 2026 07:59 724 0

Бившият селекционер на Италия запази мистерията около бъдещето си, но вярва в нов подем на „скуадра адзура“

Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Бившият селекционер на Италия Роберто Манчини коментира възможността да се завърне начело на национален отбор по време на събитието „Inside the Sport 2026“ в Коверчано.

„Има моменти, в които нещата вървят добре, и такива, в които не. Това е част от футбола. Понякога се случват невероятни неща – трябва просто да продължиш да работиш“, заяви Манчини.

Наставникът подчерта, че в момента е фокусиран върху ангажиментите си с Ал Сад. „Трябва да завърша сезона, после ще видим. Понякога телефонът звъни… децата ми например ме търсят“, добави той с усмивка, избягвайки конкретен отговор за евентуално завръщане като селекционер.

На въпрос за ролята на ръководството в италианския футбол, Манчини остана дипломатичен: „Не знам дали Малaго̀ е правилният човек“.

Според него ключът към бъдещето на Италия е в наличния потенциал. „Беше свършена добра работа. Италия има качествени играчи и ще се върне на високо ниво. Същото важи и за клубните отбори“, завърши бившият наставник на „скуадра адзура“.


