Собослай разкри: няма развитие по новия договор с Ливърпул

Доминик Собослай призна, че към момента няма развитие в преговорите за нов договор с Ливърпул, но подчерта, че остава напълно спокоен относно ситуацията си.

Унгарският национал е сред малкото светли точки за „червените“ през сезона, като има участие в 21 гола във всички турнири – 12 попадения и 9 асистенции. Последният му принос се оказа решаващ, след като негов корнер в добавеното време беше превърнат в гол от Върджил ван Дайк за победата с 2:1 над Евертън в дербито на Мърсисайд.

„Няма реален напредък, така че не мога да кажа нищо ново за договора ми“, коментира халфът. „Имаме още мачове и съм фокусиран върху тях. Договорът ми е до 2028 година, така че съм готов да давам най-доброто всеки ден.“

Въпреки несигурността около нов контракт, Собослай даде ясен сигнал, че вижда бъдещето си на „Анфийлд“. „Разбира се, виждам се тук в дългосрочен план. Обичам клуба, феновете, семейството ми се чувства добре тук. Спокоен съм“, добави той.

Победата над Евертън доближи Ливърпул до участие в Шампионската лига, като тимът има сериозен аванс в битката за място в топ 5 и държи съдбата си в свои ръце до края на сезона.