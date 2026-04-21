Новини
Спорт »
Бг футбол »
Лудогорец приема ЦСКА в първата 1/2-финална битка за Купата на България

21 Април, 2026 09:29

  • лудогорец-
  • цска-
  • купа на българия-
  • футбол

Главен съдия на мача е Кристиян Колев, а на ВАР ще оперира Георги Давидов

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Полуфиналната фаза в турнира за Купата на България започва със страхотния сблъсък между Лудогорец и ЦСКА. Първият двубой е на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград и стартира в 19:00 часа. Главен съдия на мача е Кристиян Колев, а на ВАР ще оперира Георги Давидов.

Актуалният носител на трофея достигна до полуфиналите, след като елиминира лидера в първенството Левски с минимална победа от 1:0 на собствен терен. От своя страна ЦСКА си осигури участие сред последните четири след убедителен успех с 2:0 срещу ЦСКА 1948 на Националния стадион „Васил Левски“.

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо вече определи турнира като приоритет, след като тимът изостана на десет точки от върха в шампионата преди началото на плейофната фаза. Формата на разградчани в последните седмици не е убедителна – равенство 0:0 срещу Черно море и поражение с 0:1 от Арда в Кърджали показаха известни колебания в представянето на „орлите“.

ЦСКА, воден от Христо Янев, влезе в полуфиналния сблъсък след равенство 1:1 срещу Левски в поредното издание на голямото дерби. „Червените“ стигнаха до точката с гол в добавеното време на резервата Леандро Годой и ще хвърлят максимални усилия към спечелването на турнира, който предоставя директна възможност за участие в европейските клубни турнири.

Двата отбора се срещнаха съвсем наскоро в първенството – на 14 март Лудогорец спечели с 3:0 в Разград. В този мач обаче ЦСКА започна по-активно и създаде ситуации за откриване на резултата, преди шампионът да демонстрира висока ефективност и да реализира два гола до почивката.

В кадрово отношение Хьогмо няма да може да разчита на контузените Станислав Иванов и Кайо Видал, докато Ерик Маркус е наказан за натрупани картони.

От другата страна, Христо Янев може да се лиши от услугите на защитника Лумбард Делова. Косоварят пропусна дербито с Левски, но вече тренира наравно със своите съотборници. Въпреки това, в щаба на „червените“ едва ли ще рискуват да форсират завръщането му.

Настоящият полуфинален сблъсък ще се реши в два мача, като правилото за голове на чужд терен не важи. Реваншът на Националния стадион „Васил Левски“ е насрочен за сряда, 29-ти април, от 19:00 часа. Любопитна подробност в програмата на ЦСКА е, че между двата двубоя с Лудогорец предстои ново дерби с Левски на 25-ти април, а след реванша – още една среща с разградчани в шампионата на 3-ти май.

Статистиката също добавя допълнителен контекст към сблъсъка. Лудогорец спечели последният мач срещу ЦСКА в турнира за националната купа, когато през миналия сезон триумфира във финала с 1:0 след попадение на Кайо Видал. „Орлите“ нямат поражение от този съперник в последните 12 двубоя във всички турнири, а ЦСКА не успя да отбележи гол в четири от последните си пет срещи срещу шампиона. „Зелените“ показват постоянство и в полуфиналната фаза, след като спечелиха всеки един от последните си три полуфинала в турнира.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Артилерист

    1 1 Отговор
    Домусчиев пак си е осигурил удобен съдия. Какъв е този съдия е този Колев? Аз не съм го чувал...

    10:09 21.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове