Лудогорец приема ЦСКА в първата 1/2-финална битка за Купата на България

Полуфиналната фаза в турнира за Купата на България започва със страхотния сблъсък между Лудогорец и ЦСКА. Първият двубой е на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград и стартира в 19:00 часа. Главен съдия на мача е Кристиян Колев, а на ВАР ще оперира Георги Давидов.

Актуалният носител на трофея достигна до полуфиналите, след като елиминира лидера в първенството Левски с минимална победа от 1:0 на собствен терен. От своя страна ЦСКА си осигури участие сред последните четири след убедителен успех с 2:0 срещу ЦСКА 1948 на Националния стадион „Васил Левски“.

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо вече определи турнира като приоритет, след като тимът изостана на десет точки от върха в шампионата преди началото на плейофната фаза. Формата на разградчани в последните седмици не е убедителна – равенство 0:0 срещу Черно море и поражение с 0:1 от Арда в Кърджали показаха известни колебания в представянето на „орлите“.

ЦСКА, воден от Христо Янев, влезе в полуфиналния сблъсък след равенство 1:1 срещу Левски в поредното издание на голямото дерби. „Червените“ стигнаха до точката с гол в добавеното време на резервата Леандро Годой и ще хвърлят максимални усилия към спечелването на турнира, който предоставя директна възможност за участие в европейските клубни турнири.

Двата отбора се срещнаха съвсем наскоро в първенството – на 14 март Лудогорец спечели с 3:0 в Разград. В този мач обаче ЦСКА започна по-активно и създаде ситуации за откриване на резултата, преди шампионът да демонстрира висока ефективност и да реализира два гола до почивката.

В кадрово отношение Хьогмо няма да може да разчита на контузените Станислав Иванов и Кайо Видал, докато Ерик Маркус е наказан за натрупани картони.

От другата страна, Христо Янев може да се лиши от услугите на защитника Лумбард Делова. Косоварят пропусна дербито с Левски, но вече тренира наравно със своите съотборници. Въпреки това, в щаба на „червените“ едва ли ще рискуват да форсират завръщането му.

Настоящият полуфинален сблъсък ще се реши в два мача, като правилото за голове на чужд терен не важи. Реваншът на Националния стадион „Васил Левски“ е насрочен за сряда, 29-ти април, от 19:00 часа. Любопитна подробност в програмата на ЦСКА е, че между двата двубоя с Лудогорец предстои ново дерби с Левски на 25-ти април, а след реванша – още една среща с разградчани в шампионата на 3-ти май.

Статистиката също добавя допълнителен контекст към сблъсъка. Лудогорец спечели последният мач срещу ЦСКА в турнира за националната купа, когато през миналия сезон триумфира във финала с 1:0 след попадение на Кайо Видал. „Орлите“ нямат поражение от този съперник в последните 12 двубоя във всички турнири, а ЦСКА не успя да отбележи гол в четири от последните си пет срещи срещу шампиона. „Зелените“ показват постоянство и в полуфиналната фаза, след като спечелиха всеки един от последните си три полуфинала в турнира.