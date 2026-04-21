От ада до Лига 1: невероятното завръщане на Тахирис дос Сантос

От ада до Лига 1: невероятното завръщане на Тахирис дос Сантос

21 Април, 2026 07:00 1 079 0

  • тахирис дос сантос-
  • футбол-
  • кран-монтана-
  • мец

Преди месеци се бори за живота си след пожар, а днес подписа първи професионален договор с Мец

От ада до Лига 1: невероятното завръщане на Тахирис дос Сантос - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

История, която звучи като филм. Само преди няколко месеца Тахирис дос Сантос се е борил за живота си след ужасяващия пожар в Кран-Монтана, а днес вече е професионален футболист.

На 1 януари младият талант едва оцелява след трагедията в Швейцария, при която получава тежки изгаряния. След дълги месеци на лечение и възстановяване, 19-годишният футболист успява да се върне към нормален живот и дори на терена.

На 11 април той прави първите си минути след инцидента с резервния отбор на Мец в мач срещу Балан. Само няколко дни по-късно идва и най-голямата награда, а именно първият му професионален договор с клуба от Лига 1.

„Този момент е още по-специален след трудните месеци в болницата. Това преживяване ме направи по-силен“, споделя дос Сантос.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

