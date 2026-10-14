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Моуриньо избухна за съдийския скандал в Испания: „Нищо не се случва“

Моуриньо избухна за съдийския скандал в Испания: „Нищо не се случва“

14 Октомври, 2026 06:29 401 0

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  • ла лига-
  • негрейра

Португалецът сравни случая „Негрейра“ с „Калчополи“ и отправи остри критики към липсата на последствия в испанския футбол

Моуриньо избухна за съдийския скандал в Испания: „Нищо не се случва“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Жозе Моуриньо отново насочи вниманието към съдийските скандали в Испания. В интервю за Prime Video преди двубоя между Рома и Реал Мадрид португалският специалист коментира полемиките около изгонването на Винисиус Жуниор при победата на „кралете“ над Виляреал в събота и постоянните критики на мадридския клуб към съдийството в Ла Лига.

Моуриньо засегна и случая „Негрейра“, свързан с бившия вицепрезидент на Техническия комитет на съдиите Хосе Мария Енрикес Негрейра. Според разследването Барселона е извършвала плащания на обща стойност около 8,4 милиона евро към свързани с него дружества за доклади и информация за съдии в периода 2001–2018 г. От Реал Мадрид смятат, че случаят поставя сериозни въпроси за съдийството в испанския футбол.

Португалецът направи директно сравнение с италианския скандал „Калчополи“, който доведе до тежки санкции срещу няколко клуба през 2006 година. „Поздравления за италианците, защото това е единствената страна, в която „Калчополи“ наистина беше „Калчополи“. В Испания досега не се е случило нищо“, заяви Моуриньо.

Той продължи с още по-остри думи: „Ако не се случи нищо, това ще бъде най-големият скандал с корупция в съдийството в световния футбол. Няма какво повече да кажа“.


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