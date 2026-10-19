Бен Шелтън се класира за финалите на АТР в Торино след впечатляващ сезон

Американецът Бен Шелтън официално си осигури място на финалите на АТР за втора поредна година. 24-годишният тенисист стана поредният сигурен участник в престижната надпревара, присъединявайки се към вече класиралите се Александър Зверев и Карлос Алкарас за турнира в Торино, който ще се проведе между 15 и 22 ноември в зала „Иналпи Арена“.

Левичарят изпраща най-силния си сезон в професионалния тенис с впечатляващ баланс от 40 победи и 17 поражения. Върховото му постижение през годината бе достигането до първия му финал от Големия шлем на Откритото първенство на САЩ през септември. Впечатляващият му поход в Ню Йорк го изкачи до рекордното в кариерата му четвърто място в световната ранглиста.

Освен финала на домашна земя, Шелтън демонстрира страхотна стабилност и завоюва четири трофея през 2026 година. Той защити успешно титлата си от сериите Мастърс 1000 в Монреал, спечели надпреварите от категория АТР 500 в Мюнхен и Далас, а също така вдигна трофея и на трева в Щутгарт. Единствено приключилият си сезона преждевременно Яник Синер, който има шест титли, е спечелил повече трофеи от американеца през тази година.

За Шелтън това ще бъде второ поредно явяване на заключителния турнир на най-добрите осмина за годината. С неговото класиране свободните места в схемата на сингъл намаляват, като остават още пет свободни квоти за запълване до началото на надпреварата в Италия.