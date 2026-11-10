Мира Андреева започна с победа на WTA Finals

Мира Андреева започна с убедителна победа участието си на WTA Finals в Индиън Уелс. 19-годишната рускиня се наложи над Елина Свитолина с 6:4, 6:0 за 70 минути в мач от група 2.
Андреева спечели последните седем гейма в двубоя и не даде на съперничката си възможност да се върне в мача. Рускинята запази подаването си през целия двубой, като спаси шест точки за пробив, включително четири в последния гейм.„Много съм щастлива, че успях да спечеля срещу толкова опитна съперничка“, каза Андреева след мача.
Така Андреева поведе с 1:0 в група 2 и изравни баланса си срещу Свитолина на 2:1 победи. Украинката, шампионка от WTA Finals през 2018 г., загуби първия си двубой в турнира.
Гоф оцеля в американския сблъсък
Коко Гоф също започна с успех, но трябваше да премине през продължителна битка с Джесика Пегула. Американката спечели с 6:4, 6:7(5), 6:2 за два часа и 39 минути.
Гоф взе първия сет, а във втория пропусна мачбол при 6:5. Пегула стигна до тайбрек и изравни резултата, но в решаващата част Гоф направи ранен пробив и пое контрола върху мача. Победата е шеста за нея срещу Пегула.
Носкова не остави шанс на Костюк
Линда Носкова се наложи над Марта Костюк с 6:2, 6:4 в първия си мач на WTA Finals. Двубоят продължи час и 26 минути.
Чехкинята спечели третия си пореден мач срещу Костюк, след като преди това я победи на „Уимбълдън“ и US Open. Носкова поведе с пробив за 4:2 във втория сет и не загуби повече подаването си.
Гоф и Носкова са с по една победа в група 1 и ще се срещнат в следващия кръг. Победителката ще направи важна крачка към полуфиналите, а загубилата ще запази шанс за продължаване в турнира.
Източници: skysports.com, tntsports.co.uk
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