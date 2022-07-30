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Левандовски отправи тежки обвинения към Байерн

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Левандовски отправи тежки обвинения към Байерн

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Полякът обвини бившия си отбор в изричането на лъжи по негов адрес

Левандовски отправи тежки обвинения към Байерн - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нападателят на Барселона Роберт Левандовски обвини шефовете на бившия си клуб Байерн (Мюнхен), че не са постъпили коректно спрямо него. Полякът даде интервю за ESPN, в което сподели, че е трябвало да изтърпи много лъжи, но е доволен, че всичко е в миналото и вече е футболист на Барса.

“Дали напускането ми е свързано със слуховете, че Байерн се интересува от Ерлинг Холанд? Не, това нямаше нищо общо с него. Аз не бих имал проблем той да дойде в клуба”, заяви Левандовски.

“Някои хора не говорят истината, а други неща. За мен винаги е било важно да съм максимално искрен и може би за някои това е било проблем. Чувствах, че това е точният момент да дойда в Барселона. Имаше много политика в седмиците, след като желанието ми стана ясно. От Байерн се опитаха да намерят аргумент за продажбата ми за пред феновете, защото осъзнаваха, че те трудно ще я приемат. И аз трябваше да се примиря, че ще чуя много измислици и лъжи. Не искам да навлизам в детайли. Въпреки всичко, знаех, че дори в този период феновете ме подкрепят”, обясни позицията си Левандовски.

“Сега съм щастлив. Едва от няколко дни съм в Барселона, но се адаптирам бързо. Имам отлична комуникация с Чави, той много ми помага. Това важи и за съотборниците ми. Радвам се, че отново ще играя с Обамеянг. Той ми е приятел, а и се разбирахме чудесно на терена в Борусия (Дортмунд)”, каза Левандовски.


Испания
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  • 1 Номер2

    2 3 Отговор
    Благодарение на Байерн, Лева става световно известен! Благодарение на Барса, ще стане световно неизвестен!

    09:49 30.07.2022

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