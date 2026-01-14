Тръмп заплаши премиера на Гренландия с "големи проблеми"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята нежеланието на гренландците да се присъединят към Съединените щати за „техен проблем“.
Той направи това изявление, излъчено от C-SPAN, докато разговаря с репортери във военновъздушната база „Андрюс“ близо до Вашингтон.
По-рано премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен заяви, че Гренландия не иска да бъде част от Съединените щати и че островът избира Дания.
Журналистите помолиха републиканеца да коментира тези забележки.
„Е, това е техен проблем. Това е техен проблем. Не съм съгласен с него. Не знам кой е той. Не знам нищо за него, но това ще бъде голям проблем за него“, каза той.
