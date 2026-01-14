Новини
Тръмп заплаши премиера на Гренландия с "големи проблеми"

14 Януари, 2026 03:58, обновена 14 Януари, 2026 04:04 337 1

Американският президент коментира изявление на министър-председател на острова, че местните хора избират Дания

Тръмп заплаши премиера на Гренландия с "големи проблеми" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята нежеланието на гренландците да се присъединят към Съединените щати за „техен проблем“.

Той направи това изявление, излъчено от C-SPAN, докато разговаря с репортери във военновъздушната база „Андрюс“ близо до Вашингтон.

По-рано премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен заяви, че Гренландия не иска да бъде част от Съединените щати и че островът избира Дания.

Журналистите помолиха републиканеца да коментира тези забележки.

„Е, това е техен проблем. Това е техен проблем. Не съм съгласен с него. Не знам кой е той. Не знам нищо за него, но това ще бъде голям проблем за него“, каза той.


  • 1 Мадуро

    2 1 Отговор
    „Веднъж – стомна за вода. Втори път – стомна за вода. Трети път – стомната се счупи“

    04:07 14.01.2026