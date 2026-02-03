Дмитрий Медведев извади отново ядрения ултиматум срещу Украйна, НАТО и Запада

Председателят на Руския съвет за сигурност Дмитрий Медведев използва интервюто си със западни и руски информационни агенции и ултранационалистичен военен блогър, за да потвърди, че исканията на Русия към Украйна "остават непроменени" и да отхвърли гаранциите за сигурност за Украйна.
Медведев използва отново ядрената заплаха, за да принуди западните държави, НАТО и САЩ да приемат исканията на Владимир Путин за тотална капитулация на Украйна.
Това писа Институтът за изследване на войната (ISW).
На 1 февруари Медведев даде интервю за "Ройтерс", държавната информационна агенция ТАСС и провоенния руски военен блогър и ръководител на военния проект в социалните медии WarGonzo Семьон Пегов.
Медведев заяви, че руските искания за прекратяване на войната в Украйна "остават непроменени" и че руският президент Владимир Путин е изразил тези условия по време на речта си пред руското Министерство на външните работи (МВнР) през юни 2024 г.
Медведев също така заяви, че Путин е предал тези условия на Съединените щати по време на срещата на върха между САЩ и Русия в Аляска през август 2025 г. В речта си от юни 2024 г. Путин поиска Украйна и НАТО да се подчинят на първоначалните военни искания на Русия и да отстъпят незаконно анексираните области Луганск, Донецк, Запорожие и Херсон, включително неокупираните части от тези региони.
Първоначалните военни изисквания на Русия включват неутралитет на Украйна и възможността Кремъл да диктува международната ориентация на Украйна. Второто искане е за демилитаризация, намаляване на украинската армия, така че Украйна да не може да се защитава и не на последно място денацификация чрез замяната на настоящото украинско правителство с проруско марионетно правителство.
Медведев също така заяви, че Русия счита "разформироването" на украинското правителство за "изключително важна задача" и че настоящото украинско правителство "трябва да изчезне". Медведев постави под съмнение легитимността на настоящото украинско правителство и украинския президент Володимир Зеленски.
Длъжностни лица от Кремъл многократно са се възползвали от липсата на яснота относно резултатите от срещата на върха в Аляска през 2025 г., включително като твърдят, че САЩ и Русия са се споразумели за принципи, основани на речта на Путин от юни 2024 г. пред Министерството на външните работи по време на срещата на върха.
Медведев категорично отхвърли предложенията на коалицията на желаещите, водена от Великобритания и Франция, за разполагане на чуждестранни войски на украинска територия като част от следвоенните гаранции за сигурността на Украйна.
Медведев припомни, че Путин, самият той и Лавров са заявили публично, че Русия не приема такива предложения и ще счита войските от страните от НАТО за "легитимни цели".
Медведев също така поиска Русия да получи гаранции за сигурност. Кремъл първоначално поиска "гаранции за сигурност" в ултиматумите си от декември 2021 г. към САЩ и НАТО, което се равняваше на унищожаване на настоящия алианс на НАТО, като призова за спиране на разполагането на сили или оръжейни системи в държавите-членки, които са се присъединили към НАТО след 1997 г.
Медведев вероятно умишлено е участвал в тристранното интервю с "Ройтерс", ТАСС и Пегов, в опит да разпространи исканията на Русия сред руската вътрешна и ултранационалистична аудитория, англоезичните медии и международните медии.
Медведев недвусмислено заплаши и обвини Финландия, че разрушава руско-финландските отношения.
Медведев недвусмислено заплаши руснаците, които не подкрепят военните действия на Русия в Украйна и вероятно срещу НАТО.
Руските сили продължават усилията си да превземат Лиман и впоследствие да започнат офанзива срещу Славянск, но вероятно не разполагат с офанзивния капацитет да го направят в краткосрочен план, отчасти поради украинските контраатаки в посока Купянск.
ISW продължава да оценява, че руските сили са на разстояние от поне няколко месеца, преди да могат да започнат наземна офанзива срещу украинския крепостен пояс от север или изток.
Украинското правителство работи със SpaceX за забрана на всички нерегистрирани сателитни терминали Starlink да оперират в Украйна като част от съвместните усилия за противодействие на използването на Starlink от Русия за опериране на дронове в Украйна.
Беларус продължава да увеличава честотата на нахлуванията си с балони в полското въздушно пространство.
Руските сили наскоро напреднаха в северната част на Харковска област, тактическата зона Костянтиновка-Дружковка и в близост до Купянск, Покровск и Хуляйполе.
