Дмитрий Медведев извади отново ядрения ултиматум срещу Украйна, НАТО и Запада
  Тема: Украйна

Дмитрий Медведев извади отново ядрения ултиматум срещу Украйна, НАТО и Запада

3 Февруари, 2026 16:10 2 113 91

Първоначалните военни изисквания на Русия включват неутралитет на Украйна и възможността Кремъл да диктува международната ориентация на Киев

Дмитрий Медведев извади отново ядрения ултиматум срещу Украйна, НАТО и Запада - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Председателят на Руския съвет за сигурност Дмитрий Медведев използва интервюто си със западни и руски информационни агенции и ултранационалистичен военен блогър, за да потвърди, че исканията на Русия към Украйна "остават непроменени" и да отхвърли гаранциите за сигурност за Украйна.

Медведев използва отново ядрената заплаха, за да принуди западните държави, НАТО и САЩ да приемат исканията на Владимир Путин за тотална капитулация на Украйна.

Това писа Институтът за изследване на войната (ISW).

На 1 февруари Медведев даде интервю за "Ройтерс", държавната информационна агенция ТАСС и провоенния руски военен блогър и ръководител на военния проект в социалните медии WarGonzo Семьон Пегов.

Медведев заяви, че руските искания за прекратяване на войната в Украйна "остават непроменени" и че руският президент Владимир Путин е изразил тези условия по време на речта си пред руското Министерство на външните работи (МВнР) през юни 2024 г.

Медведев също така заяви, че Путин е предал тези условия на Съединените щати по време на срещата на върха между САЩ и Русия в Аляска през август 2025 г. В речта си от юни 2024 г. Путин поиска Украйна и НАТО да се подчинят на първоначалните военни искания на Русия и да отстъпят незаконно анексираните области Луганск, Донецк, Запорожие и Херсон, включително неокупираните части от тези региони.

Първоначалните военни изисквания на Русия включват неутралитет на Украйна и възможността Кремъл да диктува международната ориентация на Украйна. Второто искане е за демилитаризация, намаляване на украинската армия, така че Украйна да не може да се защитава и не на последно място денацификация чрез замяната на настоящото украинско правителство с проруско марионетно правителство.

Медведев също така заяви, че Русия счита "разформироването" на украинското правителство за "изключително важна задача" и че настоящото украинско правителство "трябва да изчезне". Медведев постави под съмнение легитимността на настоящото украинско правителство и украинския президент Володимир Зеленски.

Длъжностни лица от Кремъл многократно са се възползвали от липсата на яснота относно резултатите от срещата на върха в Аляска през 2025 г., включително като твърдят, че САЩ и Русия са се споразумели за принципи, основани на речта на Путин от юни 2024 г. пред Министерството на външните работи по време на срещата на върха.

Медведев категорично отхвърли предложенията на коалицията на желаещите, водена от Великобритания и Франция, за разполагане на чуждестранни войски на украинска територия като част от следвоенните гаранции за сигурността на Украйна.

Медведев припомни, че Путин, самият той и Лавров са заявили публично, че Русия не приема такива предложения и ще счита войските от страните от НАТО за "легитимни цели".

Медведев също така поиска Русия да получи гаранции за сигурност. Кремъл първоначално поиска "гаранции за сигурност" в ултиматумите си от декември 2021 г. към САЩ и НАТО, което се равняваше на унищожаване на настоящия алианс на НАТО, като призова за спиране на разполагането на сили или оръжейни системи в държавите-членки, които са се присъединили към НАТО след 1997 г.

Медведев вероятно умишлено е участвал в тристранното интервю с "Ройтерс", ТАСС и Пегов, в опит да разпространи исканията на Русия сред руската вътрешна и ултранационалистична аудитория, англоезичните медии и международните медии.

Медведев недвусмислено заплаши и обвини Финландия, че разрушава руско-финландските отношения.

Медведев недвусмислено заплаши руснаците, които не подкрепят военните действия на Русия в Украйна и вероятно срещу НАТО.

Руските сили продължават усилията си да превземат Лиман и впоследствие да започнат офанзива срещу Славянск, но вероятно не разполагат с офанзивния капацитет да го направят в краткосрочен план, отчасти поради украинските контраатаки в посока Купянск.

ISW продължава да оценява, че руските сили са на разстояние от поне няколко месеца, преди да могат да започнат наземна офанзива срещу украинския крепостен пояс от север или изток.

Украинското правителство работи със SpaceX за забрана на всички нерегистрирани сателитни терминали Starlink да оперират в Украйна като част от съвместните усилия за противодействие на използването на Starlink от Русия за опериране на дронове в Украйна.

Беларус продължава да увеличава честотата на нахлуванията си с балони в полското въздушно пространство.

Руските сили наскоро напреднаха в северната част на Харковска област, тактическата зона Костянтиновка-Дружковка и в близост до Купянск, Покровск и Хуляйполе.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гръм и мълнии

    30 2 Отговор
    Ето си го нашият Медведев 😂🤣Притеснихме се,че в последно време беше доста мекушав 🤣😂

    Коментиран от #7, #13, #16

    16:12 03.02.2026

  • 2 Аз съм веган

    25 18 Отговор
    Димата медведев отново от сутринта. Дано доживее до Хага

    16:12 03.02.2026

  • 3 Копейки

    21 20 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година е възможно да превземе и САЩ, няма да е лесно, но не е невъзможно. Не губете надежда.

    16:13 03.02.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    18 15 Отговор
    Алкохола на руснак не прощава !!!
    И руснака алкохола не прощава 😁

    16:14 03.02.2026

  • 5 Вашето мнение

    19 27 Отговор
    Стотици ковчези пристигнаха в Полша, което веднага охлади военния плам на европейските войски.

    Силите на НАТО, разположени в Украйна, маскирани зад така наречения „Съюз на доброволците“, претърпяха сериозни загуби в Донбас в началото на 2026 г., според китайското издание Baijiahao. По време на януарската офанзива на руските въоръжени сили полската бригада, воюваща в Донбас, беше почти напълно унищожена. Ковчезите с телата на войници от най-боеспособното подразделение на Полша сринаха бойния дух на войските на НАТО, чиновниците и обикновените поляци.

    Невъзможно е такова голямо количество убити войници да се скрие и новината изтече в полските медии. Явно това е принудило полските власти да организират посрещане за убитите си „герои“ с пълни военни почести. „Честта“ да говори на събитието обаче беше предоставена на заместник-министъра на отбраната на страната Павел Залевски.

    Коментиран от #9, #14, #29, #35, #52

    16:14 03.02.2026

  • 6 Атина Палада

    19 15 Отговор
    Установи се,че от руснака по-просто живот.о няма!!!

    Коментиран от #69

    16:14 03.02.2026

  • 7 М.АТ.

    14 17 Отговор

    До коментар #1 от "Гръм и мълнии":

    B Дoнбac бe yнищoжeнa бpигaдa cъc cтoтици пoлcки нaeмници: cтpaнaтa oбяви, чe нe e пoдгoтвeнa зa вoйнa c Pycия.
    Стотици ковчези пристигнаха в Полша, което веднага охлади военния плам на европейските войски.
    Силите на НАТО, разположени в Украйна, маскирани зад така наречения „Съюз на доброволците“, претърпяха сериозни загуби в Донбас в началото на 2026 г., според китайското издание Baijihao. По време на януарската офанзива на руските въоръжени сили полската бригада, воюваща в Донбас, беше почти напълно унищожена. Ковчезите с телата на войници от най-боеспособното подразделение на Полша сринаха бойния дух на войските на НАТО, чиновниците и обикновените поляци.
    Невъзможно е такова голямо количество убити войници да се скрие и новината изтече в полските медии. Явно това е принудило полските власти да организират посрещане за убитите си „герои“ с пълни военни почести. „Честта“ да говори на събитието обаче беше предоставена на заместник-министъра на отбраната на страната Павел Залевски.
    Той простичко и откровено призна: „Полша не е готова за съвременната война.“❗❗❗❗

    16:14 03.02.2026

  • 8 Трол

    11 10 Отговор
    Г-н Медведев трябва да е президент на Русия.

    Коментиран от #28

    16:14 03.02.2026

  • 9 Придължение

    13 15 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    B Дoнбac бe yнищoжeнa бpигaдa cъc cтoтици пoлcки нaeмници: cтpaнaтa oбяви, чe нe e пoдгoтвeнa зa вoйнa c Pycия.
    Стотици ковчези пристигнаха в Полша, което веднага охлади военния плам на европейските войски.
    Силите на НАТО, разположени в Украйна, маскирани зад така наречения „Съюз на доброволците“, претърпяха сериозни загуби в Донбас в началото на 2026 г., според китайското издание Baijihao. По време на януарската офанзива на руските въоръжени сили полската бригада, воюваща в Донбас, беше почти напълно унищожена. Ковчезите с телата на войници от най-боеспособното подразделение на Полша сринаха бойния дух на войските на НАТО, чиновниците и обикновените поляци.
    Невъзможно е такова голямо количество убити войници да се скрие и новината изтече в полските медии. Явно това е принудило полските власти да организират посрещане за убитите си „герои“ с пълни военни почести. „Честта“ да говори на събитието обаче беше предоставена на заместник-министъра на отбраната на страната Павел Залевски.
    Той простичко и откровено призна: „Полша не е готова за съвременната война.“

    Коментиран от #17, #25, #36

    16:15 03.02.2026

  • 10 Атина Палада

    15 14 Отговор
    Целият свят се смее на братушките...

    16:16 03.02.2026

  • 11 Плд, ул Св Климент

    6 11 Отговор
    ако Медведев, Путин, Захарова, ... и Песков не служеха за западната мафия, още след третата заплаха за използване на ядрено оръжие, щяха да са в Московските гробища

    16:17 03.02.2026

  • 12 Кръговрат на веществата

    14 11 Отговор
    На фонът, че Тръмп отвлече законно избраният президент на Венецуела и постави собствени условия и управление на държавата, някак си,ще е доста лицемерно, да упрекват Русия, че иска същото.Коментирайте.

    Коментиран от #59

    16:17 03.02.2026

  • 13 хаха🤣

    18 16 Отговор

    До коментар #1 от "Гръм и мълнии":

    Тоя наркос Медведа, се беше снишил след наритването от Тръмп 🤣 Ама сега Русийката е притисната в ъгъла и няма избор, затова пуснаха Медведа да полае малко 🤣🤣🤣

    Коментиран от #18

    16:17 03.02.2026

  • 14 Аз съм веган

    10 9 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    Тичай бързо на доктор.

    16:17 03.02.2026

  • 15 ТРЪМП:

    15 13 Отговор
    „Търмп в Давос - 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    Коментиран от #19, #22

    16:18 03.02.2026

  • 16 Гръм и мълнии

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Гръм и мълнии":

    Да,това е стара информация, има и клипове, но напълно закономерно според мен.Отиваш да се биеш срещу някого, абсолютно се превръщаш във враг за него.

    16:19 03.02.2026

  • 17 Затова Запада

    11 12 Отговор

    До коментар #9 от "Придължение":

    помага на Украйна да мачка орките.
    Трябва време да се обучат войниците.
    Никой нормален не е очаквал блатарите да нападнат.

    16:20 03.02.2026

  • 18 Ха,ха,ха

    8 9 Отговор

    До коментар #13 от "хаха🤣":

    Наркоса е зелен. Не прехвърлят неговите и твоите пороци на друг

    16:20 03.02.2026

  • 19 Вашето мнение

    12 4 Отговор

    До коментар #15 от "ТРЪМП:":

    Тръмпи фъфлеше нещо и за греат американ арми бютюфъл, ама нито на Венецуела накриви шапката, нито на Иран, та му се смее цял свят.

    Коментиран от #31, #60

    16:21 03.02.2026

  • 20 Соросите да се молят

    11 8 Отговор
    Медведев да не стане президент, защото на колене ще си ядат екскраментите

    16:21 03.02.2026

  • 21 Мунчо

    11 10 Отговор
    Какво мисли Дмитрий Алкахолович Медведев за това че САЩ арестуват оркски танкери когато им ски не?

    16:21 03.02.2026

  • 22 Барбалей

    7 11 Отговор

    До коментар #15 от "ТРЪМП:":

    С тези числа, Русия е загубила за момента милиард войници, само при размяната се вижда нещо друго.

    Коментиран от #83

    16:21 03.02.2026

  • 23 Няма край

    15 9 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ, няма..

    Коментиран от #26

    16:21 03.02.2026

  • 24 Дай им

    11 6 Отговор
    Фърляй атома, тавариш Давид Майделич!

    16:22 03.02.2026

  • 25 Гръм и мълнии

    3 9 Отговор

    До коментар #9 от "Придължение":

    Да,това е стара информация, има и клипове, но напълно закономерно според мен.Отиваш да се биеш срещу някого, абсолютно се превръщаш във враг за него.

    16:22 03.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Архимандрисандрит Бибиян

    9 6 Отговор
    Путилифона постъпи информация за голяма галимация! Батю Путйо ясно изскимте каде Менделя мо било любимо да мо мерат температурата ректално с кожен термомер!

    16:24 03.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Владимир Путин, президент

    12 9 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    "...Стотици ковчези пристигнаха в Полша.."

    Тея ковчези с нищо не променят Четири Года пълен руски резил и факта че Русия фалира и капитулира.

    16:25 03.02.2026

  • 30 Ха ха

    11 6 Отговор
    Пилклю.

    16:25 03.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Дима белия горячка

    9 9 Отговор
    Пак превзема Финландия, НАТО, ЕС с финочка

    16:27 03.02.2026

  • 33 И Киев е Руски

    8 11 Отговор
    Ако укро фашистите не развеят белият байряка ги почваме с 🎈.ТогаЗ ще видят 🐴 боб яде ли 🐁 ка оцет пие ли

    16:27 03.02.2026

  • 34 Оня с парчето

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Ха ХаХа":

    Ако те напъна ще ти извхръкнат оченцата като на настъпен жабок.

    16:28 03.02.2026

  • 35 Геро

    8 8 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    Мнението на от-падъци като теб е без значение.

    16:29 03.02.2026

  • 36 Руската пропаганда опростачва

    14 8 Отговор

    До коментар #9 от "Придължение":

    И винаги има за цел глупаците.

    16:31 03.02.2026

  • 37 Атина Палада

    9 12 Отговор
    Какви са тези дълги пасквили бре Факти? Кой има време да ги чете? Накратко:) Русия е Империя и като такава ,няма да позволи да има враждуващи към нея съседни държави! Всички ще бъдат малки ,спретнати и мирни..Това е повече от ясно!
    Не МатЮ и Господ да слезе не може да помогне на Украйна,докато Украйна не стане мирна .

    Коментиран от #41, #43

    16:32 03.02.2026

  • 38 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА

    10 9 Отговор
    До нас.иране!

    16:33 03.02.2026

  • 39 Пламен

    8 7 Отговор
    СДЕЛАН Я В СССР . :)

    16:33 03.02.2026

  • 40 И Киев е Руски

    10 7 Отговор
    По едно време бях притеснен.Чудех се къде отидоха и защо намаляха пед....те в България.Но повечето коментиращи тука ми дадоха отговор

    Коментиран от #44

    16:33 03.02.2026

  • 41 Стотина комунета да ги поизбессим викам

    8 5 Отговор

    До коментар #37 от "Атина Палада":

    По случай влизането на България в еврозоната викам.

    Коментиран от #42, #61

    16:34 03.02.2026

  • 42 Атина Палада

    5 9 Отговор

    До коментар #41 от "Стотина комунета да ги поизбессим викам":

    Още не сте влезнали в Еврозоната...

    16:35 03.02.2026

  • 43 Там пишеше

    14 5 Отговор

    До коментар #37 от "Атина Палада":

    Русия е кочина и жалко подобие на империя.

    Коментиран от #49

    16:35 03.02.2026

  • 44 Варненец

    9 5 Отговор

    До коментар #40 от "И Киев е Руски":

    Нищо, важното е че в маЦква се увеличиха пред..лите.

    16:36 03.02.2026

  • 45 Забелязал

    7 1 Отговор
    Не изтрезнява ,затова ги плещи всякакви .

    16:37 03.02.2026

  • 46 Аз съм веган

    10 5 Отговор
    Как нито една копейка не се пресели в прекрасната бензиноколонка? Защо все към лошия запад ги влече?

    16:37 03.02.2026

  • 47 604

    5 5 Отговор
    Ръгайте еднъ я у лвов я у киев и дъ се свършвъ....и войничетатъ съ хоръ!

    16:37 03.02.2026

  • 48 Пламен

    9 5 Отговор
    ИРАНЦИТЕ ВДИГАТ БЯЛ БАЙРАК , МЪДУРО Е В ПАНДИЗА , ИНДИЙЦИТЕ НЕ ЩАТ РУЗКА НАФТА , КИТАЕЦА СИ ТРАЕ ...
    И ЕТО ДРЕБОСЪК НОМЕР ДВЕ СЕ ИЗЦЕПИ ЗА ЯДРЕНКАТА . :)
    ПИЧЕРСКА РАБОТА .

    Коментиран от #56

    16:38 03.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 1451 дни

    8 5 Отговор
    рускитеСвине са избивани като кучета в Донбас.

    16:38 03.02.2026

  • 51 604

    10 3 Отговор
    Отидохъ до киев и не направихъ превратъ...туй е да си тъп рашън!

    16:38 03.02.2026

  • 52 Да не вярваш

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    Родил се българския Дмитри. метведиев НАТО В Укрвйна /Явно и в България има алкохолици / Путин за три дни превзе Украина а този говори за воина По един км да напредваха фашистите Украина щеше да падне Явно и половинчата Европа е загинали в Украина А Путин не излиза от бункера

    16:39 03.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Естествено че

    5 4 Отговор
    исканията на Русия към Украйна ще "остават непроменени" а самото им изпълнение отхвърля предлаганите от Запада "гаранциите за сигурност" за Украйна. Европа по добре 1 трилион евро да внесе по сметка в Китай за гаранция,.... щото още предишните гаранции по Минските споразумения висят

    16:40 03.02.2026

  • 55 Руската пропаганда

    11 5 Отговор

    До коментар #49 от "Атина Палада":

    Има за цел глупаците 😄.

    16:40 03.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Атина Палада

    0 3 Отговор

    До коментар #53 от "Механик":

    Кво е Фараж?:)

    16:43 03.02.2026

  • 58 Ние кога ще купим балони а?

    1 2 Отговор
    Да отренираме нахлувания с балони ?

    16:44 03.02.2026

  • 59 Боби

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Кръговрат на веществата":

    Веднага коментирам:
    Ако руските палячовци бяха направили същото, вместо да утрепат 2 милиона души,да на никой нямаше да му пука,панимаеш?

    16:44 03.02.2026

  • 60 МЪдуро

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Вашето мнение":

    Не съм съгласен! Трябваше да подменя една част от анцуга....и ми замениха шапката с чувал....

    16:44 03.02.2026

  • 61 Тц...

    3 2 Отговор

    До коментар #41 от "Стотина комунета да ги поизбессим викам":

    Малко са, поне десетина хиляди.

    16:45 03.02.2026

  • 62 Атина Палада

    10 1 Отговор
    И родителите ми се срамуват от това че съм копейка.

    Коментиран от #70

    16:45 03.02.2026

  • 63 Логиката е

    2 1 Отговор
    Лавров, Путин и Медведев не се възползват да нахокат демократите за педофилията, гузни са. Това е и срещу тях, те си знаят, и мълчанието им е показателно. Нетаняху и тях държи и Тръмп, наказва тези които не му помагат срещу Газа.

    16:46 03.02.2026

  • 64 Пламен

    3 1 Отговор
    Атина , ВЛИЗАМ ТУК ЗА ДА СЕ ЗАБАВЛЯВАМ , ОБАЧЕ ТИ МЕ ВЪЗХИТИ !
    НЕВЕРОЯТНО Е КАК ОБРЪЩАШ ЧЕРНОТО В БЯЛО !
    БЛАГОДАРЯ ! :)

    Коментиран от #67

    16:46 03.02.2026

  • 65 Разумни са

    1 5 Отговор
    руските искания. А кажете кое не е разумно?

    Коментиран от #88

    16:49 03.02.2026

  • 66 Слава алкохолу

    4 0 Отговор
    Слава, слава.

    16:49 03.02.2026

  • 67 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #64 от "Пламен":

    И кое е черно ,което аз наричам бяло?

    16:51 03.02.2026

  • 68 Путинистче идиотче

    4 1 Отговор
    Подписвайте мирно споразумение, че натовското оръжие ни разкатава.

    Коментиран от #73

    16:51 03.02.2026

  • 69 А ма..

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    Бандерке,бегай на опашката оти дават допълнително за кушаньие..от жлътото дека е във weцето на пеефтьски0

    16:51 03.02.2026

  • 70 Майка ти Кирчо

    0 3 Отговор

    До коментар #62 от "Атина Палада":

    И тя ли се срамува ?

    16:51 03.02.2026

  • 71 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬🇱🇷

    0 6 Отговор
    Много благородно е предупреждението на мирното население да се изтегли преди ядрен удар. Това не е заплаха а предупреждение. Кличко също предупреди киевляните да напуснат града. Нека копаят землянки в гората и се наслаждават на независимостта от Русия.

    16:52 03.02.2026

  • 72 Вакуумиран въздух под налягане

    5 0 Отговор

    До коментар #56 от "Атина Палада":

    Когато нещо не ни отърва, го отричаме....Так держат копей...

    16:58 03.02.2026

  • 73 хикочко..

    2 5 Отговор

    До коментар #68 от "Путинистче идиотче":

    Таа песен бгбандерците е пеят откакто кремля почна дезинфекцията на укронатьцистите..ама на масква им дреме кво сакать мишоците на зеления мухал,они и без това са отпадачен матриал негоден за употреба,предзначен за бунището

    17:00 03.02.2026

  • 74 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬🇱🇷

    0 4 Отговор
    Незалежність україни изисква жертви. Всички бандеровци с песен маршировка към източния фронт. Незалежність україни и перемога! До последния бандеровец! Всеки атомен удар по Украйна е един удар по-малко по коалицията на мераклиите.

    Коментиран от #85

    17:01 03.02.2026

  • 75 Бацо

    2 5 Отговор
    може само да се радвате че Медведев не командва войната! защото до сега щяхте да му целувате ботуша и да си отваряте бузките сами

    Коментиран от #76

    17:02 03.02.2026

  • 76 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬🇱🇷

    0 6 Отговор

    До коментар #75 от "Бацо":

    Митя Медведев отъркаля Грузия в прахта за половин месец почти без жертви. Урките са мутирали от чернобилската радиация и селскостопанската химия кръвожадни зверове. Митя ще им хвърля атома по два на нощ.

    17:06 03.02.2026

  • 77 Питащ

    3 1 Отговор
    Неудобно ли е да питам, при положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите 3 области ?

    Коментиран от #79

    17:09 03.02.2026

  • 78 анонимен

    5 0 Отговор
    САЩ и НАТО някога да е нападнал някоя държава с цел да завземе територия, премахване на цяло население или системно и целенасочено да е удрял жилищни сгради, училища, болници или граждански обекти...Казвам целенасочено както го прави Раша в Украйна. Та САЩ и НАТО може да имат и 50 хиляди бази по цял свят но е важно какво правят там, до като твоята мама Русия е военно престъпна страна.

    17:11 03.02.2026

  • 79 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬🇱🇷

    0 1 Отговор

    До коментар #77 от "Питащ":

    То не било компютри, а компоти. То не било над два милиона руснаци, а урки заблудени и нещастни.

    17:13 03.02.2026

  • 80 анонимен

    3 1 Отговор
    Цинизъм по путиновски стил. Агресорът, които целенасочено унищожава и руши Украйна, убива и изнасилва, безчиства най-зверски обвинява Запада и САЩ, че целят да унищожат Украйна. Нагли манипулатори и лъжци.

    17:13 03.02.2026

  • 81 Краят на ерата на Путин

    2 0 Отговор
    "Проектът на Путин да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп. Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна, без никакви изгледи за успех, мрежата от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, сега бързо се разпада под натиска на САЩ. "

    17:21 03.02.2026

  • 82 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬🇱🇷

    0 0 Отговор
    Путин целенасочено унищожава и руши съветското наследство на бандерия. Каменна ера! Европа ще им даде €1800 милиарда да си построят нови заводи и електроцентрали.

    17:21 03.02.2026

  • 83 1234

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Барбалей":

    Е, как милиард. Около 400 000 руски войници загиват на година. Колкото по-дълго продължава войната, толкова повече ще загинат.

    Коментиран от #89

    17:24 03.02.2026

  • 84 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬🇱🇷

    0 1 Отговор
    Защо постоянно намесвате САЩ?! Украйна е бедна държава без нефт и полезни изкопаеми, потънала в дългове. Венецуела и Нигерия са друга работа. ИМАТ НЕФТ. САЩ Няма да се конфронтират с ядрената суперсила Русия за кефа на брадясалия трътлест гном.

    Коментиран от #87

    17:26 03.02.2026

  • 85 ...

    0 1 Отговор

    До коментар #74 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬🇱🇷":

    Използването на ЯО ще навреди най-вече на Русия. Така унижението за руската армия ще стане още по-голямо, ще се потвърдят окончателно мненията на военните експерти, че тя е в критично положение и изпаднала в невъзможност да се справи с ВСУ, с конвенционални оръжия. Използването на ЯО е доказателство за безсилие, това е последното средство, което може да бъде използвано от една държава, преди окончателно да разпадне.

    Коментиран от #91

    17:27 03.02.2026

  • 86 Куку

    1 0 Отговор
    Всички в Москва знаят,че Митя не може да подпише и бял лист без проверка от горе!Уникален тъп....ар!

    17:28 03.02.2026

  • 87 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬🇱🇷":

    Ма и в донецк ли няма нищо

    17:29 03.02.2026

  • 88 ,,,,,,

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Разумни са":

    Представи си буферайна да иска капитулация на русията

    17:32 03.02.2026

  • 89 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬🇱🇷

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "1234":

    Махни една нула и ще ти повярвам. Ако жертвите са 400 000 на година, щеше да има атом. По 10-15 на нощ. 50000 тона тротилов еквивалент умножено по десет е половин милион тона тротил на нощ. Армагедон!

    17:33 03.02.2026

  • 90 АЛКО ДИМОН

    0 0 Отговор
    Отново е наблегнал на Водката .
    По добре да лежи под масата и да повръща
    Отколкото да се прави на Страшен.

    17:35 03.02.2026

  • 91 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬🇱🇷

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "...":

    САЩ разпаднаха ли се след Хирушима и Нагазаки? Не се разпаднаха. И РФ няма да се разпадне.

    17:35 03.02.2026

