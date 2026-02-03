Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Тежка дипломатическа мисия в Катар! Близкият изток работи за насрочване на преговори между Техеран и Вашингтон

3 Февруари, 2026 17:17 383 0

Усилията продължават много интензивно, каза говорителят на катарското Министерство на външните работи Маджед ал Ансари на пресконференция в Доха

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Катар заяви днес, че продължават интензивните дипломатически усилия в региона във връзка с преговорите между Иран и САЩ, за които Техеран каза, че се подготвя, предаде Франс прес, пише БТА.

„Усилията продължават много интензивно“, каза говорителят на катарското Министерство на външните работи Маджед ал Ансари на пресконференция в Доха.

„Работим заедно с всички наши съседи и приятелски държави, с които в момента си сътрудничим“, добави той, изброявайки Турция, Египет, Оман и Саудитска Арабия.


