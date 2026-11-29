Петгодишно момче е пострадало при атака с руски безпилотен летателен апарат в село Збиранка, северно от Лвов. Детето е било настанено в болница, съобщи кметът на Лвов Андрей Садовий.

„Взривната вълна изби прозорец, а осколки от стъклото нараниха детето“, посочи Садовий. По думите му атаката е повредила четири къщи в района на вилни кооперации, като покривът на една от тях е сериозно засегнат.

В 20:04 часа кметът е съобщил за руски реактивен дрон, насочващ се към Лвов. След това в областта е била обявена въздушна тревога. В съобщението не се посочват данни за други пострадали или за загинали.

Пореден реактивен дрон в района на Лвов

Случаят идва по-малко от два месеца след като руски реактивен безпилотен апарат беше свален край Лвов. На 10 октомври украинските Военновъздушни сили съобщиха, че дронът се движи към Виники и Лвов, а по-късно местните власти уточниха, че е унищожен в близост до града. Тогава не бяха съобщени жертви, пострадали или разрушения.

Източници: pravda.com.ua