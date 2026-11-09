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Рубио: Гаранциите за Украйна са ключови в преговорите
  Тема: Украйна

Рубио: Гаранциите за Украйна са ключови в преговорите

9 Ноември, 2026 04:23 436 1

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САЩ, Русия и Украйна ще разговарят в Абу Даби на 10 и 11 ноември. Вашингтон ще посредничи между двете страни

Рубио: Гаранциите за Украйна са ключови в преговорите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Гаранциите за сигурност за Украйна са сред основните теми в преговорите за прекратяване на войната с Русия, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио в Париж. Той потвърди, че представители на САЩ, Украйна и Русия ще се срещнат в Абу Даби на 10 и 11 ноември, като Вашингтон ще посредничи в разговорите.

„Как ще изглежда следвоенната архитектура за сигурност на Украйна и на европейския континент? Това е ключов въпрос, който се повдига отново и отново във всеки разговор за преговорите“, каза Рубио пред журналисти. Той добави, че се надява още на следващия ден да има напредък в разговорите.

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По думите му американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф вече пътуват за Абу Даби. Срещата е част от дипломатическите усилия на администрацията на президента Доналд Тръмп за постигане на споразумение между Москва и Киев.

Ройтерс съобщи, че сред обсъжданите въпроси са прекратяването на войната, следвоенните споразумения за сигурност и мерките за деескалация. Засега не са обявени конкретни параметри на евентуалните гаранции за Украйна, нито е уточнено как те биха били прилагани при нова руска атака.

Европейско участие в срещата

Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви, че Франция и други европейски представители ще участват в разговорите. Той не уточни дали те ще бъдат пряко включени в преговорите или ще присъстват в отделни срещи с участниците.

Това оставя неяснота около формата на срещата. Тя беше представена първоначално като тристранна между САЩ, Русия и Украйна, докато Париж настоява европейските държави да имат думата при обсъждането на бъдещата сигурност на континента. „Франция ще бъде там и ще гарантира, че европейският глас ще бъде чут“, каза Баро пред радио RTL.

Разговорите в Абу Даби ще се проведат паралелно със срещата на външните министри на Г-7 в Париж, която започва на 9 ноември. Украйна е сред темите на форума, в който участват САЩ, Франция, Германия, Италия, Великобритания, Канада и Япония.

До този момент няма обявено окончателно споразумение за гаранциите за сигурност. Въпросът остава свързан с по-широкото договаряне на следвоенния ред в Европа и с опитите да се предотврати възобновяване на бойните действия след евентуално прекратяване на войната.

Източници: apnews.com, fidelity.com, dailybaku.az


Франция
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  • 1 На Тръмп гаранциите

    1 0 Отговор
    са същите като тея на Путин.
    За справка питайте арменците.

    04:26 09.11.2026

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