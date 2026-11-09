Канада наложи нови санкции срещу Русия

Канада обяви нов пакет санкции срещу Русия, насочен към руската отбранителна промишленост, разработването на балистични ракети, кибердейността и финансови посредници, подпомагащи военната икономика на Москва. В списъка са добавени 38 организации и 24 физически лица.

Мерките бяха обявени от външния министър Анита Ананд по време на срещата на външните министри на Г-7 в Париж. Според канадското правителство санкционираните лица и структури са свързани с изграждането на военния капацитет на Русия и с мрежи за заобикаляне на международните ограничения.

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Фокус върху ракетите и криптофинансирането

Сред набелязаните са участници в разработването на технологии за балистични ракети, както и лица и компании, свързани с руските кибероперации. Новите ограничения обхващат и финансови посредници, включително криптоборси, които според Отава помагат за поддържането на руската военна икономика и за заобикалянето на санкциите.

„Канада предприема действия, за да подкопае способността на Путин да нанася ракетни удари по украински градове“, заяви Анита Ананд. Тя добави, че страната ще продължи да налага разходи на Русия, докато Москва не прекрати агресията си и не зачете суверенитета и териториалната цялост на Украйна.

Ройтерс съобщи, че новите санкции са част от разширяването на канадския санкционен режим срещу Русия. Ограниченията са въведени по разпоредбите за специални икономически мерки срещу Москва.

Канадското правителство заяви, че Русия продължава да разчита на мрежи за заобикаляне на санкциите, за да поддържа военните си операции. Според Отава новите мерки трябва да ограничат способността на руските сили да нанасят ракетни удари по цивилни цели в Украйна.

От 2014 г. Канада е наложила санкции на повече от 3500 физически лица и организации и на над 700 плавателни съда, свързани с нарушаването на суверенитета и териториалната цялост на Украйна и с тежки нарушения на правата на човека.

Източници: thestar.com.my, agenzianova.com