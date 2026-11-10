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10 ноември 1956 г.: Съветските танкове потушават въстанието в Унгария

10 ноември 1956 г.: Съветските танкове потушават въстанието в Унгария

10 Ноември, 2026 06:13 597 17

  • унгарското въстание-
  • имре надь-
  • съветски съюз-
  • будапеща-
  • комунизъм

На 4 ноември армията на СССР нахлува в Будапеща, след като Имре Надь обявява неутралитета на страната и излизането ѝ от Варшавския договор

10 ноември 1956 г.: Съветските танкове потушават въстанието в Унгария - 1
Снимка: Profimedia.bg
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 4 ноември 1956 г. Съветският съюз започва мащабна военна операция срещу Унгарското въстание. Танкове и войници навлизат в Будапеща, за да възстановят контрола на комунистическата власт, а уличните боеве продължават още няколко дни.

В 5:20 часа сутринта министър-председателят Имре Наги съобщава по радиото за чуждестранната военна намеса. „Нашите войски се сражават. Правителството е на мястото си“, заявява той в кратко обръщение. Малко по-късно Наги и негови сътрудници намират убежище в югославското посолство в Будапеща.

От протест до въоръжено въстание

Събитията започват на 23 октомври 1956 г., когато студенти и граждани излизат по улиците на Будапеща с искания за политически свободи, по-демократична система и прекратяване на съветското влияние. Недоволството бързо се разраства и прераства във въоръжена съпротива срещу държавната сигурност и съветските части, разположени в страната.

На 24 октомври Имре Наги отново поема поста министър-председател. Той се опитва да успокои обстановката и започва преговори за изтегляне на съветските войски. На 1 ноември обаче обявява неутралитета на Унгария, заявява оттеглянето ѝ от Варшавския договор и отправя апел към Организацията на обединените нации за международна подкрепа.

Танкове срещу барикади

Съветската операция на 4 ноември е извършена с тежко въоръжение и значително военно превъзходство. В Будапеща се водят боеве около площад „Сена“, Корвинския пасаж, площад „Блаха Луиза“, Обуда и други квартали. Въстаниците използват леки оръжия, самоделни взривни устройства и коктейли „Молотов“, но не успяват да спрат настъплението.

Според различни исторически справки последните организирани огнища на съпротивата са сломени между 10 и 11 ноември. Библиотеката на Конгреса на САЩ посочва 11 ноември като край на боевете, докато други обобщения определят 10 ноември като дата на съветската победа.

Жертви, бежанци и репресии

Около 2500 унгарци загиват по време на въстанието, а близо 200 000 души напускат страната. Значителна част от тях преминават през границата с Австрия, която приема основната бежанска вълна. Броят на жертвите се посочва различно в отделни източници, като някои оценки достигат до около 3000 загинали унгарци.

След потушаването на въстанието на власт идва подкрепяното от Москва правителство на Янош Кадар. Започват арести, съдебни процеси и екзекуции на участници в съпротивата. Имре Наги е задържан след напускането на югославското посолство, осъден за държавна измяна и екзекутиран на 16 юни 1958 г.

Поражението на въстанието затвърждава съветския контрол над Унгария, но същевременно се превръща в един от най-ярките символи на съпротивата срещу комунистическата система в Източна Европа. След края на комунизма Унгария обявява 4 ноември за Ден на национален траур в памет на загиналите и жертвите на последвалите репресии.

Източници: history.com, time.com


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Руснаците

    10 5 Отговор
    са окупатори и y6uuцu.

    Коментиран от #13

    06:14 10.11.2026

  • 2 Смърт на фашизма

    4 0 Отговор
    Свобода на народа.

    06:15 10.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 1234

    1 3 Отговор
    В основата на бунта не е свободата, храната.....

    Коментиран от #8

    06:27 10.11.2026

  • 6 🇺🇦🇧🇬

    3 4 Отговор
    Комунягите никога няма да разберат,че движещата сила в живота е свободата и демокрацията,а не силата и законите на джунглата!

    06:33 10.11.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    НАШИТЕ ХАНОВЕ И ЦАРЕ СЪЩО СА БИЛИ
    МАЙСТОРИ КАТО БРАТУШКИТЕ:)
    .....
    ИСТОРИЯТА НЕ Е САМО ДОПРЕДИ 100 ГОДИНИ:)

    06:34 10.11.2026

  • 8 Капейчо

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "1234":

    Напротив, в основата е нежеланието на унгарците да са под руски ботуш, а гладът си е бонус към комунистическата система.

    06:34 10.11.2026

  • 9 Съветски танкове в случая

    2 0 Отговор
    означава украински!!!

    Разбира се, че за такава малка държава и то предимно само в столицата и, СССР е използвала предимно войски от районите си граничещи с Унгария!
    И за парлама са накарили по един два взвода от България и другите сателити да участват в потушаването.

    06:39 10.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 2554

    3 1 Отговор
    Унгария, Чехия, Полша са на светлинни години пред България. А бай Тошо щеше да ни прави 16-та республика...

    06:40 10.11.2026

  • 12 SDEЧЕВ

    1 1 Отговор
    Престъпниците комуняги, да не се бъркат с народа на Русия. Ленин е вирус пуснат от Германия, Маркс също, Ленин е човека легитимирал новообразуваната от австроунгарците държава Украйна през 1917. година.

    06:41 10.11.2026

  • 13 Войските от СССР

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Руснаците":

    са били украински! Защо да разкарват войски от далечни райони?

    Н. Хрусчов

    Коментиран от #14

    06:44 10.11.2026

  • 14 Важно е не кой е дърпал спусъка

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Войските от СССР":

    а кой е давал заповедите.
    Руснаци.

    Коментиран от #17

    06:46 10.11.2026

  • 15 Троян

    0 1 Отговор
    През целия социализъм само във България от целия социалистически лагер нямаше съветски войски, щото бяхме най верният сателит. Както винаги, преклонена глава сабя не я сече.

    06:47 10.11.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ХАНОВЕ
    СА ПРАВЕЛИ РЕДОВНО "СТАЛИНСКИ ЧИСТКИ"
    И НА ВЪТРЕШНИТЕ ВРАГОВЕ :)
    .....
    А ВИЗАНТИЙЦИТЕ НА БЪЛГАРИ

    06:51 10.11.2026

  • 17 От която и република да е

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Важно е не кой е дърпал спусъка":

    да е ГенСека в Москва, заповедта щеше да е същата. И войските от Украйнска ССР пак щяха да свършат работата.

    Й. В. Сталин

    06:53 10.11.2026

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