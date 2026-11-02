Изтребител „Грипен“ вдигнат по тревога заради полет към София

Унгарски изтребител „Грипен“ е ескортирал пътнически самолет, пътуващ от Лондон към София, до кацането му на международното летище „Ференц Лист“ в Будапеща. Причината е получена бомбена заплаха.

Самолетът се е отклонил от първоначалния си маршрут и е поискал разрешение да кацне в унгарската столица. Това е съобщил унгарският министър на отбраната Ромулус Русин-Сенди във Facebook.

Изтребителят е излетял по заповед „АЛФА“

Службата за дежурство по противовъздушна отбрана на НАТО е издала заповед за незабавно излитане, обозначена като „АЛФА“. Унгарският „Грипен“ се е вдигнал във въздуха за минути и е съпроводил пътническия самолет до приземяването му.

След кацането на летището в Будапеща изтребителят се е завърнал в базата си в Кечкемет. По думите на Ромулус Русин-Сенди унгарската полиция е предприела последващи мерки.

В съобщението не се посочват допълнителни подробности за естеството на заплахата, самолета или действията на полицията след кацането.