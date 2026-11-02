Изтребител „Грипен“ вдигнат по тревога заради полет към София

Унгарски изтребител „Грипен“ е ескортирал пътнически самолет, пътуващ от Лондон към София, до кацането му на международното летище „Ференц Лист“ в Будапеща. Причината е получена бомбена заплаха.
Самолетът се е отклонил от първоначалния си маршрут и е поискал разрешение да кацне в унгарската столица. Това е съобщил унгарският министър на отбраната Ромулус Русин-Сенди във Facebook.
Изтребителят е излетял по заповед „АЛФА“
Службата за дежурство по противовъздушна отбрана на НАТО е издала заповед за незабавно излитане, обозначена като „АЛФА“. Унгарският „Грипен“ се е вдигнал във въздуха за минути и е съпроводил пътническия самолет до приземяването му.
След кацането на летището в Будапеща изтребителят се е завърнал в базата си в Кечкемет. По думите на Ромулус Русин-Сенди унгарската полиция е предприела последващи мерки.
В съобщението не се посочват допълнителни подробности за естеството на заплахата, самолета или действията на полицията след кацането.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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5 Да знаете
но ББ избра Фейк-16, за да го задраскат господарите му от списъка "Магнитски"...
Коментиран от #7
15:28 02.11.2026
6 Льотчик
15:43 02.11.2026
7 Някой
До коментар #5 от "Да знаете":Грипен: двигател,авионика и въоръжение от F16! Но по старо поколение!!!!!
Коментиран от #10
15:44 02.11.2026
8 Пътниците са напълнили
15:44 02.11.2026
9 Сигнал за бомба
16:01 02.11.2026
10 Журасик парк
До коментар #7 от "Някой":По-старото поколение на ф16 са птеродактилите.
16:02 02.11.2026
11 Така Путин поздравява
До коментар #2 от "Укрите сами":за победата Йотова и Радев.
16:05 02.11.2026