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Изтребител „Грипен“ вдигнат по тревога заради полет към София

Изтребител „Грипен“ вдигнат по тревога заради полет към София

2 Ноември, 2026 15:11 1 469 11

  • унгария-
  • бомбена заплаха-
  • изтребител грипен-
  • самолет-
  • будапеща

Изтребителят е съпроводил самолета до кацането му в Будапеща след получена бомбена заплаха. Пътниците са пътували към София

Изтребител „Грипен“ вдигнат по тревога заради полет към София - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Унгарски изтребител „Грипен“ е ескортирал пътнически самолет, пътуващ от Лондон към София, до кацането му на международното летище „Ференц Лист“ в Будапеща. Причината е получена бомбена заплаха.

Самолетът се е отклонил от първоначалния си маршрут и е поискал разрешение да кацне в унгарската столица. Това е съобщил унгарският министър на отбраната Ромулус Русин-Сенди във Facebook.

Изтребителят е излетял по заповед „АЛФА“

Службата за дежурство по противовъздушна отбрана на НАТО е издала заповед за незабавно излитане, обозначена като „АЛФА“. Унгарският „Грипен“ се е вдигнал във въздуха за минути и е съпроводил пътническия самолет до приземяването му.

След кацането на летището в Будапеща изтребителят се е завърнал в базата си в Кечкемет. По думите на Ромулус Русин-Сенди унгарската полиция е предприела последващи мерки.

В съобщението не се посочват допълнителни подробности за естеството на заплахата, самолета или действията на полицията след кацането.


Унгария
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  • 5 Да знаете

    14 0 Отговор
    И ние можеше да имаме такива самолети,
    но ББ избра Фейк-16, за да го задраскат господарите му от списъка "Магнитски"...

    Коментиран от #7

    15:28 02.11.2026

  • 6 Льотчик

    2 1 Отговор
    Интересно колко време им е отнело на унгарците да усвоят своите Грипени? Нашите Ф-16 са по сложни и отнемат повече време

    15:43 02.11.2026

  • 7 Някой

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Да знаете":

    Грипен: двигател,авионика и въоръжение от F16! Но по старо поколение!!!!!

    Коментиран от #10

    15:44 02.11.2026

  • 8 Пътниците са напълнили

    3 2 Отговор
    памперсите с шоколад Нутела!

    15:44 02.11.2026

  • 9 Сигнал за бомба

    1 1 Отговор
    Някой от пътниците е консумирал шкембе с чесън или боб чорба с люти чушки преди полета.

    16:01 02.11.2026

  • 10 Журасик парк

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Някой":

    По-старото поколение на ф16 са птеродактилите.

    16:02 02.11.2026

  • 11 Така Путин поздравява

    3 2 Отговор

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