ЕС ще пази руските активи замразени, докато Москва не плати репарации на Украйна

Руските суверенни активи, замразени в Европейския съюз заради санкциите, ще останат под запор, докато Москва не изплати репарации на Украйна. Ако Русия откаже да плати, ЕС си запазва правото да използва средствата за погасяване на финансовата подкрепа за Киев.
Това е заявил еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис в Брюксел покрай заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси на ЕС. Изявлението му е цитирано от „Европейска правда“.
По думите му в европейската правна рамка изрично е записано, че съюзът може да използва замразените руски суверенни активи, ако репарации не бъдат изплатени.
Заемът за Украйна е до 90 милиарда евро
Става дума за заемна програма на ЕС на стойност до 90 милиарда евро за 2026 и 2027 г. Тя се финансира чрез заеми, набрани от Европейския съюз на капиталовите пазари, и е обезпечена с бюджета на съюза. Според Съвета на ЕС погасяването от Украйна трябва да започне едва след получаването на руски репарации.
От общата сума 30 милиарда евро са предназначени за макрофинансова и икономическа подкрепа, а 60 милиарда евро — за укрепване на отбранителната промишленост и закупуване на военно оборудване. Към 5 ноември по програмата вече са изплатени 19,8 милиарда евро. Последният транш е на стойност 4,36 милиарда евро, от които 3,7 милиарда са за бюджетна подкрепа, а 658 милиона евро — за отбранителни нужди.
В ЕС са блокирани около 210 милиарда евро
Около 210 милиарда евро от активите на Централната банка на Русия са запорирани на територията на ЕС. Съюзът вече използва извънредните приходи, генерирани от тези средства, за подкрепа на Украйна, но самите активи остават замразени. По данни на Съвета на ЕС от тях досега са генерирани около 8 милиарда евро извънредни приходи, като 3,8 милиарда евро са достигнали до Украйна.
Източници: europulse.today, kyivindependent.com, kyivpost.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Скоро няма да
Коментиран от #9, #11, #67, #81
17:09 09.11.2026
3 Kaлпазанин
Коментиран от #43
17:10 09.11.2026
4 Шопо
Коментиран от #50
17:11 09.11.2026
5 стоян георгиев
17:11 09.11.2026
6 Путин-
Коментиран от #45
17:11 09.11.2026
7 Копейки,
Коментиран от #16, #17
17:11 09.11.2026
8 Путин си
Коментиран от #13, #39
17:12 09.11.2026
9 Цуп
До коментар #2 от "Скоро няма да":2 рубли спечели.
17:12 09.11.2026
10 Кандидат депутат
17:12 09.11.2026
11 Ама колко скоро,
До коментар #2 от "Скоро няма да":че вече почва 6-та година, а руснаците са на никъде в калта?
Коментиран от #18
17:12 09.11.2026
12 Това е вицът на годината!
Коментиран от #24
17:13 09.11.2026
13 Взе ли си ги?
До коментар #8 от "Путин си":Ми ако му стиска, да почва да а инвестира в проекти и да почва да копае там.
Коментиран от #37
17:13 09.11.2026
14 Путин
17:14 09.11.2026
15 Гьобелс
17:14 09.11.2026
16 Соломон
До коментар #7 от "Копейки,":Русия е заложила 3 милиарда за болните от рак и 20 милиарда за да ограничава интернета на руснаците
Коментиран от #35
17:14 09.11.2026
17 Такова нещо няма никъде по света.
До коментар #7 от "Копейки,":Само в бензиностанцията с ракети.
17:14 09.11.2026
18 Вацев
До коментар #11 от "Ама колко скоро,":Русия не пабеди ли вече?
17:15 09.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Стенли
17:16 09.11.2026
22 Репарации
Коментиран от #32, #40
17:16 09.11.2026
23 Хайо
17:16 09.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Хехехехе
Коментиран от #31, #38
17:17 09.11.2026
26 Бялджип
17:18 09.11.2026
27 Доверието
Коментиран от #34, #36, #42
17:18 09.11.2026
28 Бункермен
17:18 09.11.2026
29 Бай той Толстой
17:19 09.11.2026
30 ГОЛЕМ СМЕХ
17:19 09.11.2026
31 Мдааа
До коментар #25 от "Хехехехе":И Путин нищо не може да направи.Безпомощен старик с безпомощна армия.
17:19 09.11.2026
32 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #22 от "Репарации":Бомбят си Путин на поразия...
17:20 09.11.2026
33 Ами те
17:20 09.11.2026
34 стоян георгиев
До коментар #27 от "Доверието":Точно с този ход европа показва как трябва да се действа.с диктатори дето нападат в европа трябва по този начин.трябва да се съберат и всички частни имоти и да се продадат в украинска полза.да знае следващия диктатор че да нападаш други не е ефтино.
17:20 09.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Соломон
До коментар #27 от "Доверието":Никой не иска руски инвеститори. Особенно ако са са танкове
17:21 09.11.2026
37 Бай той Толстой
До коментар #13 от "Взе ли си ги?":Това и прави.
Коментиран от #44
17:21 09.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #8 от "Путин си":В тия райони Путин го спукват от бомбене.
17:21 09.11.2026
40 А кога
До коментар #22 от "Репарации":ще спечели?
17:21 09.11.2026
41 Соломон
До коментар #35 от "Ха ХаХа":Са но така ти се струва бе Али Реза
17:22 09.11.2026
42 Като цяло
До коментар #27 от "Доверието":И САЩ и ЕС им блокира активите. Колкото до инвестиции парите могат да бъдат блокирани и взети навсякъде без предупреждение, няма значение дали е САЩ, ЕС, Китай или РФ.
17:22 09.11.2026
43 Путин нападна вероломно Украйна.
До коментар #3 от "Kaлпазанин":Нема да го жалят я.
17:22 09.11.2026
44 Дали?
До коментар #37 от "Бай той Толстой":Ами пожелавам му късмет. Ще му трябва.
17:23 09.11.2026
45 Мурзик
До коментар #6 от "Путин-":Еми изнасяй куфарчето на проветрение.
17:25 09.11.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Ваня с танка
Коментиран от #54
17:26 09.11.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Дъ Билли,хахах
Коментиран от #61
17:27 09.11.2026
52 УдоМача
17:27 09.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Чакаме
До коментар #47 от "Ваня с танка":Ама за 2-3 дена ще стигнеш ли, че ако е след тва си имаме работа.
17:28 09.11.2026
55 1111
Победилият или губещият ???
Аз едно евро не давам за та война .
А в България ако се насилят за нацянолизазия на заграбеното
Но тук всички са свински черва .
Коментиран от #91
17:29 09.11.2026
56 Реалист
17:29 09.11.2026
57 Дъртак,
До коментар #46 от "az СВО Победа 81":Той Путин вече ги е отписал.
Русия загуби есвеото.
17:30 09.11.2026
58 Путин
17:30 09.11.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Абе
До коментар #51 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":В Крим май няма нищо, ама карай здраве да е, ама май и то изчезва.
17:31 09.11.2026
62 Според мен
17:32 09.11.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 ЕС е за членките държави в него
17:32 09.11.2026
65 12345
Тя просто ще си възстанови собствените територии!!
Коментиран от #69, #73
17:33 09.11.2026
66 Руснаците
Коментиран от #75, #76
17:33 09.11.2026
67 Ма колко скоро?
До коментар #2 от "Скоро няма да":Щото го повтаряш от 2014-та.
17:34 09.11.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Как бе
До коментар #65 от "12345":не са стигнали Лисабон!
17:34 09.11.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 То по тая логика
До коментар #65 от "12345":Утре Турция да влиза и да завзема балканите, все пак са били османска територия.
Коментиран от #82
17:35 09.11.2026
74 Дончо
17:35 09.11.2026
75 Украинците
До коментар #66 от "Руснаците":Избиха досега над милион руснаци в Донбас.
Коментиран от #90
17:36 09.11.2026
76 Е кво да платят
До коментар #66 от "Руснаците":Тя войната в Афганистан ги банкрутира.
Коментиран от #79
17:37 09.11.2026
77 Счетоводител
Най-реалистичния начин е с такса за абсолютно всичко което изнасят рашистите която автоматично ще се начислява и после отива във фонд за Украйна .
17:37 09.11.2026
78 Българин
17:38 09.11.2026
79 После
До коментар #76 от "Е кво да платят":се замогнаха!
17:38 09.11.2026
80 000
Коментиран от #87, #94
17:38 09.11.2026
81 По точно
До коментар #2 от "Скоро няма да":Какво са за Русия да плати 500 млрд евро репарации. Муха я ухапала. Ще пее и ще плаща.
17:38 09.11.2026
82 Гост
До коментар #73 от "То по тая логика":Грешка - били са византийска територия!
Коментиран от #93
17:39 09.11.2026
83 Баце ЕООД
17:39 09.11.2026
84 Варна
Коментиран от #92, #100
17:39 09.11.2026
85 Млад еврас
17:40 09.11.2026
86 Реалист
ПОБЕДИТЕЛИТЕ НЕ ПЛАЩАТ РЕПАРАЦИИ!!!
Коментиран от #98, #99
17:40 09.11.2026
87 Ще са
До коментар #80 от "000":вечно замразени!Креогенирани!
Коментиран от #89
17:40 09.11.2026
88 Руски хакери
17:41 09.11.2026
89 000
До коментар #87 от "Ще са":Глупости.
17:41 09.11.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Русия ги плаща
До коментар #55 от "1111":независимо от изхода на войната .
17:43 09.11.2026
92 Хахаха
До коментар #84 от "Варна":Обади ли се неподготвен!!!
Хахаха
17:43 09.11.2026
93 Грешка
До коментар #82 от "Гост":тракийска територия!
17:43 09.11.2026
94 Е, тогава
До коментар #80 от "000":ще си ги обърне в евро.
17:44 09.11.2026
95 Хаха значи европата ше получи атома
17:44 09.11.2026
96 1488
17:44 09.11.2026
97 1488
айдеПакТрий
да те видя колко ще издьржиш
17:44 09.11.2026
98 Левски
До коментар #86 от "Реалист":победи ЦСКА,надигра ги!
17:44 09.11.2026
99 Хахахахаххахаха
До коментар #86 от "Реалист":От 2022г. до сега само победи!
17:45 09.11.2026
100 Копейкин
До коментар #84 от "Варна":е руснак!
Коментиран от #101
17:46 09.11.2026
101 ЦBETHOKOЖ РУСНАК
До коментар #100 от "Копейкин":с лuлaв вeнeц u мирише на мокро куче.
17:49 09.11.2026