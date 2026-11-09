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ЕС ще пази руските активи замразени, докато Москва не плати репарации на Украйна
  Тема: Украйна

ЕС ще пази руските активи замразени, докато Москва не плати репарации на Украйна

9 Ноември, 2026 17:05, обновена 9 Ноември, 2026 17:08 1 384 101

  • руски активи-
  • украйна-
  • европейски съюз-
  • валдис домбровскис-
  • репарации

Валдис Домбровскис заяви, че съюзът си запазва правото да използва средствата, ако Москва откаже да плати

ЕС ще пази руските активи замразени, докато Москва не плати репарации на Украйна - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските суверенни активи, замразени в Европейския съюз заради санкциите, ще останат под запор, докато Москва не изплати репарации на Украйна. Ако Русия откаже да плати, ЕС си запазва правото да използва средствата за погасяване на финансовата подкрепа за Киев.

Това е заявил еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис в Брюксел покрай заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси на ЕС. Изявлението му е цитирано от „Европейска правда“.

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„Предвидили сме, че по заема, който предоставяме за подкрепа на Украйна, Киев ще бъде задължен да го погаси едва след като Русия изплати репарации“, е заявил Домбровскис.

По думите му в европейската правна рамка изрично е записано, че съюзът може да използва замразените руски суверенни активи, ако репарации не бъдат изплатени.

„Ако Русия не плати репарации, изрично сме предвидили, че Европейският съюз си запазва правото да използва замразените руски суверенни активи“, е посочил еврокомисарят.

Заемът за Украйна е до 90 милиарда евро

Става дума за заемна програма на ЕС на стойност до 90 милиарда евро за 2026 и 2027 г. Тя се финансира чрез заеми, набрани от Европейския съюз на капиталовите пазари, и е обезпечена с бюджета на съюза. Според Съвета на ЕС погасяването от Украйна трябва да започне едва след получаването на руски репарации.

От общата сума 30 милиарда евро са предназначени за макрофинансова и икономическа подкрепа, а 60 милиарда евро — за укрепване на отбранителната промишленост и закупуване на военно оборудване. Към 5 ноември по програмата вече са изплатени 19,8 милиарда евро. Последният транш е на стойност 4,36 милиарда евро, от които 3,7 милиарда са за бюджетна подкрепа, а 658 милиона евро — за отбранителни нужди.

В ЕС са блокирани около 210 милиарда евро

Около 210 милиарда евро от активите на Централната банка на Русия са запорирани на територията на ЕС. Съюзът вече използва извънредните приходи, генерирани от тези средства, за подкрепа на Украйна, но самите активи остават замразени. По данни на Съвета на ЕС от тях досега са генерирани около 8 милиарда евро извънредни приходи, като 3,8 милиарда евро са достигнали до Украйна.

Източници: europulse.today, kyivindependent.com, kyivpost.com


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Скоро няма да

    76 10 Отговор
    има Украйна.

    Коментиран от #9, #11, #67, #81

    17:09 09.11.2026

  • 3 Kaлпазанин

    74 4 Отговор
    Това само доказва ,че ЕС воюва с Русия чрез укрия ,,а кой ЕС ,не се знае оня на урсулианците заради които загиват невинни заради тяхната алчност ,или оня на европейците ,

    Коментиран от #43

    17:10 09.11.2026

  • 4 Шопо

    69 4 Отговор
    Домбровскис успя да ме разсмее.

    Коментиран от #50

    17:11 09.11.2026

  • 5 стоян георгиев

    9 52 Отговор
    От тях ще се платят репарациите.ще има и още конфискации.на частни имоти и активи.

    17:11 09.11.2026

  • 6 Путин-

    11 58 Отговор
    "Ще се пръсна от яд. Никой не се страхува от мен. Всички ми се присмиват. И тоя бункер мирише на cenтuчнa ямa.. "

    Коментиран от #45

    17:11 09.11.2026

  • 7 Копейки,

    8 14 Отговор
    В коя европейска страна има опашки и талони за бензин?В България има Интернет.оменирайте

    Коментиран от #16, #17

    17:11 09.11.2026

  • 8 Путин си

    60 8 Отговор
    Взе ДНР, ЛНР- най богатия район+ Крим, Азовско море, ЗАЕЦ. Спира на европейците достъпа до Одеса. Взе западните активи, които бяха в Русия. И е на ПЛЮС.

    Коментиран от #13, #39

    17:12 09.11.2026

  • 9 Цуп

    6 26 Отговор

    До коментар #2 от "Скоро няма да":

    2 рубли спечели.

    17:12 09.11.2026

  • 10 Кандидат депутат

    70 0 Отговор
    Ако може някой да поясни кой плаща репарациите, победителя или загубилите

    17:12 09.11.2026

  • 11 Ама колко скоро,

    7 41 Отговор

    До коментар #2 от "Скоро няма да":

    че вече почва 6-та година, а руснаците са на никъде в калта?

    Коментиран от #18

    17:12 09.11.2026

  • 12 Това е вицът на годината!

    68 6 Отговор
    Победените хем ще върнат парите на Русия с лихвите хем ще платят репарации на Русия! България също е в кюпа на загубилите!

    Коментиран от #24

    17:13 09.11.2026

  • 13 Взе ли си ги?

    3 19 Отговор

    До коментар #8 от "Путин си":

    Ми ако му стиска, да почва да а инвестира в проекти и да почва да копае там.

    Коментиран от #37

    17:13 09.11.2026

  • 14 Путин

    3 22 Отговор
    Лошо ми е!

    17:14 09.11.2026

  • 15 Гьобелс

    45 0 Отговор
    И Сталин да плати репарации на Хитлер.

    17:14 09.11.2026

  • 16 Соломон

    2 28 Отговор

    До коментар #7 от "Копейки,":

    Русия е заложила 3 милиарда за болните от рак и 20 милиарда за да ограничава интернета на руснаците

    Коментиран от #35

    17:14 09.11.2026

  • 17 Такова нещо няма никъде по света.

    3 24 Отговор

    До коментар #7 от "Копейки,":

    Само в бензиностанцията с ракети.

    17:14 09.11.2026

  • 18 Вацев

    3 17 Отговор

    До коментар #11 от "Ама колко скоро,":

    Русия не пабеди ли вече?

    17:15 09.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Стенли

    25 3 Отговор
    Ще , ще пази ,ако не се разпадне и не фалира , ако дойде Меланшон на власт ситуацията във Франция , ще стане много интересна

    17:16 09.11.2026

  • 22 Репарации

    34 5 Отговор
    Плаща загубилия война, а това не е Русия

    Коментиран от #32, #40

    17:16 09.11.2026

  • 23 Хайо

    20 4 Отговор
    Странно е че Русия иска от Европа да плаща милиарди за пропуснати ползи и загубени пари от 2022 за газта и петрола .ЕС ще ги плати ли ?

    17:16 09.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хехехехе

    4 18 Отговор
    Взеха деньгите на кочината

    Коментиран от #31, #38

    17:17 09.11.2026

  • 26 Бялджип

    26 3 Отговор
    Мисля, че до Нова година Москва може да унищожи цялата инфраструктура на Украйна и така да я направи по-сговорчива.

    17:18 09.11.2026

  • 27 Доверието

    28 4 Отговор
    в ЕС приключи! С този си ход Европа сама гони чуждите инвестиции и вложители в евробанките..

    Коментиран от #34, #36, #42

    17:18 09.11.2026

  • 28 Бункермен

    5 12 Отговор
    Алоооооооо дайте парите, че съм пред фалит!

    17:18 09.11.2026

  • 29 Бай той Толстой

    28 3 Отговор
    Те руснаците вече ви национализираха активи за поне толкова,а тези ще ви ги извадят през носа😁Ние ще гледаме сеира.

    17:19 09.11.2026

  • 30 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 15 Отговор
    При Добропиля путинистите пак гризнаха дръвцето.

    17:19 09.11.2026

  • 31 Мдааа

    4 16 Отговор

    До коментар #25 от "Хехехехе":

    И Путин нищо не може да направи.Безпомощен старик с безпомощна армия.

    17:19 09.11.2026

  • 32 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 15 Отговор

    До коментар #22 от "Репарации":

    Бомбят си Путин на поразия...

    17:20 09.11.2026

  • 33 Ами те

    3 4 Отговор
    репарациите са много повече!

    17:20 09.11.2026

  • 34 стоян георгиев

    4 18 Отговор

    До коментар #27 от "Доверието":

    Точно с този ход европа показва как трябва да се действа.с диктатори дето нападат в европа трябва по този начин.трябва да се съберат и всички частни имоти и да се продадат в украинска полза.да знае следващия диктатор че да нападаш други не е ефтино.

    17:20 09.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Соломон

    5 7 Отговор

    До коментар #27 от "Доверието":

    Никой не иска руски инвеститори. Особенно ако са са танкове

    17:21 09.11.2026

  • 37 Бай той Толстой

    3 4 Отговор

    До коментар #13 от "Взе ли си ги?":

    Това и прави.

    Коментиран от #44

    17:21 09.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 9 Отговор

    До коментар #8 от "Путин си":

    В тия райони Путин го спукват от бомбене.

    17:21 09.11.2026

  • 40 А кога

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "Репарации":

    ще спечели?

    17:21 09.11.2026

  • 41 Соломон

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "Ха ХаХа":

    Са но така ти се струва бе Али Реза

    17:22 09.11.2026

  • 42 Като цяло

    2 4 Отговор

    До коментар #27 от "Доверието":

    И САЩ и ЕС им блокира активите. Колкото до инвестиции парите могат да бъдат блокирани и взети навсякъде без предупреждение, няма значение дали е САЩ, ЕС, Китай или РФ.

    17:22 09.11.2026

  • 43 Путин нападна вероломно Украйна.

    6 6 Отговор

    До коментар #3 от "Kaлпазанин":

    Нема да го жалят я.

    17:22 09.11.2026

  • 44 Дали?

    3 2 Отговор

    До коментар #37 от "Бай той Толстой":

    Ами пожелавам му късмет. Ще му трябва.

    17:23 09.11.2026

  • 45 Мурзик

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Путин-":

    Еми изнасяй куфарчето на проветрение.

    17:25 09.11.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ваня с танка

    10 3 Отговор
    Аз не мисля така. Ще дойда да си взема парите. С лихвите

    Коментиран от #54

    17:26 09.11.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 22 Отговор
    Има ли някой от ония мислещи бавно,които ме пита за 2022 г имам ли яйца в Москва? А поле питаха и за интернет и за бенз,хахахах
    Дъ Билли,хахах

    Коментиран от #61

    17:27 09.11.2026

  • 52 УдоМача

    8 23 Отговор
    Ха-ха-ха-ха-ха.. ЕС знае ли най-случайно кой на кого плаща репарации, та се излага така??

    17:27 09.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Чакаме

    4 4 Отговор

    До коментар #47 от "Ваня с танка":

    Ама за 2-3 дена ще стигнеш ли, че ако е след тва си имаме работа.

    17:28 09.11.2026

  • 55 1111

    5 16 Отговор
    Абе кой плаща репорации .
    Победилият или губещият ???
    Аз едно евро не давам за та война .
    А в България ако се насилят за нацянолизазия на заграбеното
    Но тук всички са свински черва .

    Коментиран от #91

    17:29 09.11.2026

  • 56 Реалист

    8 2 Отговор
    Ейййй, големи шегаджии тези от ЕС!

    17:29 09.11.2026

  • 57 Дъртак,

    4 6 Отговор

    До коментар #46 от "az СВО Победа 81":

    Той Путин вече ги е отписал.
    Русия загуби есвеото.

    17:30 09.11.2026

  • 58 Путин

    6 3 Отговор
    Веднага мога да ги размразя с малко атоми

    17:30 09.11.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Абе

    3 6 Отговор

    До коментар #51 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    В Крим май няма нищо, ама карай здраве да е, ама май и то изчезва.

    17:31 09.11.2026

  • 62 Според мен

    7 4 Отговор
    ЕС в лицето на ЕК трябва да плати кръвен данък на Украйна.

    17:32 09.11.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 ЕС е за членките държави в него

    9 5 Отговор
    Украйна няма нищо общо с Европа , а да не коментираме, че не е член на ЕС.

    17:32 09.11.2026

  • 65 12345

    8 6 Отговор
    Не разбирам Русия на кой трябва да плати репарации?
    Тя просто ще си възстанови собствените територии!!

    Коментиран от #69, #73

    17:33 09.11.2026

  • 66 Руснаците

    0 7 Отговор
    избиха милиони в Афганистан и нищо не платиха!

    Коментиран от #75, #76

    17:33 09.11.2026

  • 67 Ма колко скоро?

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Скоро няма да":

    Щото го повтаряш от 2014-та.

    17:34 09.11.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Как бе

    4 6 Отговор

    До коментар #65 от "12345":

    не са стигнали Лисабон!

    17:34 09.11.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 То по тая логика

    8 3 Отговор

    До коментар #65 от "12345":

    Утре Турция да влиза и да завзема балканите, все пак са били османска територия.

    Коментиран от #82

    17:35 09.11.2026

  • 74 Дончо

    4 3 Отговор
    Разтовариха ли дизела?

    17:35 09.11.2026

  • 75 Украинците

    7 5 Отговор

    До коментар #66 от "Руснаците":

    Избиха досега над милион руснаци в Донбас.

    Коментиран от #90

    17:36 09.11.2026

  • 76 Е кво да платят

    6 2 Отговор

    До коментар #66 от "Руснаците":

    Тя войната в Афганистан ги банкрутира.

    Коментиран от #79

    17:37 09.11.2026

  • 77 Счетоводител

    8 2 Отговор
    Русия ще плати репарациите по един или друг начин независимо от изхода на войната .
    Най-реалистичния начин е с такса за абсолютно всичко което изнасят рашистите която автоматично ще се начислява и после отива във фонд за Украйна .

    17:37 09.11.2026

  • 78 Българин

    2 2 Отговор
    Таз година газта -1000 , догодина -3000.

    17:38 09.11.2026

  • 79 После

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Е кво да платят":

    се замогнаха!

    17:38 09.11.2026

  • 80 000

    3 4 Отговор
    Ес не може да се разпорежда с доларовите активи на русия, депозирани в банковата система на суверенна белгия.

    Коментиран от #87, #94

    17:38 09.11.2026

  • 81 По точно

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Скоро няма да":

    Какво са за Русия да плати 500 млрд евро репарации. Муха я ухапала. Ще пее и ще плаща.

    17:38 09.11.2026

  • 82 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "То по тая логика":

    Грешка - били са византийска територия!

    Коментиран от #93

    17:39 09.11.2026

  • 83 Баце ЕООД

    2 4 Отговор
    Тия от европейската комисия ги чака мн тежко пробуждане... Хвърлят континента в краката на САЩ.

    17:39 09.11.2026

  • 84 Варна

    3 1 Отговор
    е била Одесос!Тоест руски град!

    Коментиран от #92, #100

    17:39 09.11.2026

  • 85 Млад еврас

    3 2 Отговор
    Ес да не слага каруцата пред коня, че да не се наложи еврастите да плащат репарации, те и сега яко са го окъсали и затъват още и още в заеми, отделно яка инфлация и рецесия, та да не се пенявят много много.

    17:40 09.11.2026

  • 86 Реалист

    2 3 Отговор
    Болни европейски мозъчета...
    ПОБЕДИТЕЛИТЕ НЕ ПЛАЩАТ РЕПАРАЦИИ!!!

    Коментиран от #98, #99

    17:40 09.11.2026

  • 87 Ще са

    0 1 Отговор

    До коментар #80 от "000":

    вечно замразени!Креогенирани!

    Коментиран от #89

    17:40 09.11.2026

  • 88 Руски хакери

    2 0 Отговор
    ще ги размразят!

    17:41 09.11.2026

  • 89 000

    0 1 Отговор

    До коментар #87 от "Ще са":

    Глупости.

    17:41 09.11.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Русия ги плаща

    10 1 Отговор

    До коментар #55 от "1111":

    независимо от изхода на войната .

    17:43 09.11.2026

  • 92 Хахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #84 от "Варна":

    Обади ли се неподготвен!!!
    Хахаха

    17:43 09.11.2026

  • 93 Грешка

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Гост":

    тракийска територия!

    17:43 09.11.2026

  • 94 Е, тогава

    0 1 Отговор

    До коментар #80 от "000":

    ще си ги обърне в евро.

    17:44 09.11.2026

  • 95 Хаха значи европата ше получи атома

    1 4 Отговор
    Но репараций за осрайна нема да види🤣🤣🤣🤣

    17:44 09.11.2026

  • 96 1488

    1 4 Отговор
    ЕК е терористична организaцuя

    17:44 09.11.2026

  • 97 1488

    1 0 Отговор
    триешЛиБеМисир
    айдеПакТрий
    да те видя колко ще издьржиш

    17:44 09.11.2026

  • 98 Левски

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "Реалист":

    победи ЦСКА,надигра ги!

    17:44 09.11.2026

  • 99 Хахахахаххахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Реалист":

    От 2022г. до сега само победи!

    17:45 09.11.2026

  • 100 Копейкин

    2 0 Отговор

    До коментар #84 от "Варна":

    е руснак!

    Коментиран от #101

    17:46 09.11.2026

  • 101 ЦBETHOKOЖ РУСНАК

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "Копейкин":

    с лuлaв вeнeц u мирише на мокро куче.

    17:49 09.11.2026

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