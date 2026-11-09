ЕС ще пази руските активи замразени, докато Москва не плати репарации на Украйна

Руските суверенни активи, замразени в Европейския съюз заради санкциите, ще останат под запор, докато Москва не изплати репарации на Украйна. Ако Русия откаже да плати, ЕС си запазва правото да използва средствата за погасяване на финансовата подкрепа за Киев.

Това е заявил еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис в Брюксел покрай заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси на ЕС. Изявлението му е цитирано от „Европейска правда“.

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„Предвидили сме, че по заема, който предоставяме за подкрепа на Украйна, Киев ще бъде задължен да го погаси едва след като Русия изплати репарации“, е заявил Домбровскис.

По думите му в европейската правна рамка изрично е записано, че съюзът може да използва замразените руски суверенни активи, ако репарации не бъдат изплатени.

Заемът за Украйна е до 90 милиарда евро

„Ако Русия не плати репарации, изрично сме предвидили, че Европейският съюз си запазва правото да използва замразените руски суверенни активи“, е посочил еврокомисарят.

Става дума за заемна програма на ЕС на стойност до 90 милиарда евро за 2026 и 2027 г. Тя се финансира чрез заеми, набрани от Европейския съюз на капиталовите пазари, и е обезпечена с бюджета на съюза. Според Съвета на ЕС погасяването от Украйна трябва да започне едва след получаването на руски репарации.

От общата сума 30 милиарда евро са предназначени за макрофинансова и икономическа подкрепа, а 60 милиарда евро — за укрепване на отбранителната промишленост и закупуване на военно оборудване. Към 5 ноември по програмата вече са изплатени 19,8 милиарда евро. Последният транш е на стойност 4,36 милиарда евро, от които 3,7 милиарда са за бюджетна подкрепа, а 658 милиона евро — за отбранителни нужди.

В ЕС са блокирани около 210 милиарда евро

Около 210 милиарда евро от активите на Централната банка на Русия са запорирани на територията на ЕС. Съюзът вече използва извънредните приходи, генерирани от тези средства, за подкрепа на Украйна, но самите активи остават замразени. По данни на Съвета на ЕС от тях досега са генерирани около 8 милиарда евро извънредни приходи, като 3,8 милиарда евро са достигнали до Украйна.

Източници: europulse.today, kyivindependent.com, kyivpost.com