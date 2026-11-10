Урсула фон дер Лайен пристига във Варна за среща с Радев

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристига във Варна, където ще се срещне с министър-председателя Румен Радев. Визитата е част от обиколка в Черноморския регион и се провежда на фона на напрежението около серията атаки с дронове срещу търговски кораби.

Основна тема на разговорите ще бъде сигурността в Черно море. В предварително изявление Урсула фон дер Лайен заяви: „Свободата на корабоплаването в Черно море трябва да бъде възстановена и запазена.“ Председателят на Европейската комисия посочи, че по време на посещенията си в Румъния и България ще обсъди с държавните и правителствените ръководители как Европа може да засили реакцията си на заплахите в региона.

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Посещение във Военноморското училище

Варненската програма на Урсула фон дер Лайен и Румен Радев включва посещение на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“. Двамата ще се запознаят с работата на Учебния център по кибероперации, както и с възможностите на специализирани центрове и лаборатории.

Предвидено е представяне на Центъра по оцеляване на море, Лабораторията по хидрометеорология и океанография и Центъра за компетентност „КВАЗАР“, чието пълно наименование е „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“. В програмата са включени още Центърът за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона и Научноизследователската лаборатория за космически технологии „Азимов“.

Среща в „Евксиноград“

След посещението във Военноморското училище председателят на Европейската комисия и българският премиер ще проведат двустранна среща в резиденция „Евксиноград“. След разговорите е предвиден брифинг за медиите.

Преди пристигането си във Варна фон дер Лайен посети Румъния, където обсъди със съответните държавни представители сигурността в Черноморския регион. В Букурещ беше обявена финансова подкрепа от 50 милиона евро за създаването на център за морска сигурност в Черно море за България и Румъния.

От България председателят на Европейската комисия ще отпътува за Турция, където ще участва в конференцията на ООН за климатичните промени COP31.

Източници: euronews.bg, btvnovinite.bg, bgnes.bg