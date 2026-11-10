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Урсула фон дер Лайен пристига във Варна за среща с Радев
  Тема: Украйна

Урсула фон дер Лайен пристига във Варна за среща с Радев

10 Ноември, 2026 05:02 630 36

  • варна-
  • черно море-
  • европейска комисия

Председателят на Европейската комисия ще посети Военноморското училище и ще разговаря с премиера за сигурността в Черно море

Урсула фон дер Лайен пристига във Варна за среща с Радев - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристига във Варна, където ще се срещне с министър-председателя Румен Радев. Визитата е част от обиколка в Черноморския регион и се провежда на фона на напрежението около серията атаки с дронове срещу търговски кораби.

Основна тема на разговорите ще бъде сигурността в Черно море. В предварително изявление Урсула фон дер Лайен заяви: „Свободата на корабоплаването в Черно море трябва да бъде възстановена и запазена.“ Председателят на Европейската комисия посочи, че по време на посещенията си в Румъния и България ще обсъди с държавните и правителствените ръководители как Европа може да засили реакцията си на заплахите в региона.

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Посещение във Военноморското училище

Варненската програма на Урсула фон дер Лайен и Румен Радев включва посещение на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“. Двамата ще се запознаят с работата на Учебния център по кибероперации, както и с възможностите на специализирани центрове и лаборатории.

Предвидено е представяне на Центъра по оцеляване на море, Лабораторията по хидрометеорология и океанография и Центъра за компетентност „КВАЗАР“, чието пълно наименование е „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“. В програмата са включени още Центърът за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона и Научноизследователската лаборатория за космически технологии „Азимов“.

Среща в „Евксиноград“

След посещението във Военноморското училище председателят на Европейската комисия и българският премиер ще проведат двустранна среща в резиденция „Евксиноград“. След разговорите е предвиден брифинг за медиите.

Преди пристигането си във Варна фон дер Лайен посети Румъния, където обсъди със съответните държавни представители сигурността в Черноморския регион. В Букурещ беше обявена финансова подкрепа от 50 милиона евро за създаването на център за морска сигурност в Черно море за България и Румъния.

От България председателят на Европейската комисия ще отпътува за Турция, където ще участва в конференцията на ООН за климатичните промени COP31.

Източници: euronews.bg, btvnovinite.bg, bgnes.bg


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Румен ще мuшкyвa пак.

    9 13 Отговор
    Ще говори празни приказки и заучени фрази.
    Ще я води да гледа дъртите комунистически преподаватели в университета за шофьори на кораби, кръстен на антибългарски комунист.

    05:05 10.11.2026

  • 2 Тая

    22 3 Отговор
    е вредна и излишна за България !

    Коментиран от #3

    05:06 10.11.2026

  • 3 Не колкото

    4 19 Отговор

    До коментар #2 от "Тая":

    Радев, Йотова, Костя и Волгин

    Коментиран от #7, #26

    05:06 10.11.2026

  • 4 Варненци

    19 1 Отговор
    Да я посрещнат подобаващо. Но не с хляб и сол, а с развалени яйца и домати.

    Коментиран от #8, #20, #29

    05:07 10.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Госあ

    18 3 Отговор
    немската вещица иска да мъти водата в Черно море

    05:09 10.11.2026

  • 7 Питам

    7 5 Отговор

    До коментар #3 от "Не колкото":

    А Гюрчо и компания ?

    05:09 10.11.2026

  • 8 А как посрещнахте във Варна

    6 6 Отговор

    До коментар #4 от "Варненци":

    братушките на 14-ти октомври 1915г.?

    Коментиран от #9

    05:09 10.11.2026

  • 9 Тая

    10 2 Отговор

    До коментар #8 от "А как посрещнахте във Варна":

    не е братушка !

    Коментиран от #27

    05:11 10.11.2026

  • 10 7мата чума

    12 1 Отговор
    Тази е женска Сатана. Затри цяла европа с малоумните си "политики". Европа няма бъдеще. Затова плебса се бунтува сега.

    Коментиран от #13

    05:16 10.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Затова

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "7мата чума":

    сега ЕССР е със затихващи функции !

    05:23 10.11.2026

  • 14 Дядо Кънчо

    1 8 Отговор
    Спомняте ли си, че след навлизане на войските на СССР и след като Сталин въведе "Крепостното право - Крепостния Социализъм" и отне земите на Българските селяни и ги нарика да работят по колхозите - ТКЗС, на не своя земя, за комунистите, в негово име бе сменено и името на ВАРНА на "СТАЛИН ГРАД"?
    Град Варна носеше името на "СТАЛИН ГРАД" до смъртта на Сталин 1954 г.

    Коментиран от #19, #21

    05:23 10.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Дядо Кънчо

    0 1 Отговор
    Паметникът на Сталин е паметник във Варна в чест на Йосиф Сталин, съществуващ от 1950 до 13 март 1962 г.
    Паметникът е поставен в центъра на кръгла градинка на 22 m след колоните на входа на Морската градина. През 1949 г. Варна е преименувана на Сталин. За негова слава и по повод 70-годишнината му, е взето решение за изграждане на паметник. Проектът е възложен на скулптора Христо Боев. През 1950 г. започва изграждането на целия паметник. Паметникът се направи в цял ръст, от гипс, с временен характер. Откриването става изключително тържествено с военноморската духова музика и с оръдейни залпове, в присъствието на Вълко Червенков. Създателите на паметника не са допуснати сред официалните гости. След около 2 години и няколко ремонта на гипсовия паметник е решено да бъде изграден нов паметник. Проектът отново е възложен на скулптора Христо Боев. Постаментът е изграден от бяла чукана мозайка, а паметникът отново от гипс. В него е поставена метална конструкция с височината на скулптурата. Новият паметник на Сталин е изграден от Христо Боев и Васил Ставрев. След многократни ремонти – запушвания и измазвания, през нощта срещу 13 март 1962 г. паметникът на Сталин е бързо демонтиран и при изключителни мерки за сигурност от страна на милицията. За 20 минути паметникът е разрушен, мястото е почистено, разрохкано, посят е райграс и са поставени цветя в саксийки от разсадника.

    Коментиран от #28

    05:28 10.11.2026

  • 17 иван костов

    4 0 Отговор
    Като пристигне във Варна ще уплаши гаргите, ъъъ пардон гларусите!!!

    05:30 10.11.2026

  • 18 Артилерист

    2 0 Отговор
    Варна се очаква да е по-демократична от София затова Урсула си определя среща с Радев там...

    05:32 10.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Бончо М.

    0 3 Отговор
    Стига с тез яйца, стига с тез домати, какво сте се възпалили толкова. Ще се разходи жената, ще се здрависа с тоя, оня, ще хапне една мешана скара (те, немците са по мръвките), някоя и друга снимка и ауффидерзейн. Никого няма да праща на война в Украйна.

    05:38 10.11.2026

  • 24 Крадлива

    4 0 Отговор
    Нацистка

    05:38 10.11.2026

  • 25 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 А братушките

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Тая":

    Как?
    Ти май не си точно от Варна...

    05:40 10.11.2026

  • 28 Сега

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Дядо Кънчо":

    пак там, където с големи цветни букви е името на Варна, ще издигнат паметник на Урсула...

    05:40 10.11.2026

  • 29 Варненец

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Варненци":

    Ще я посрещнем подобаващо в 10 часа пред Морско училище.

    Коментиран от #30

    05:40 10.11.2026

  • 30 Айде да видим

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Варненец":

    Там сме да видим какво ще направите.

    05:41 10.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 34 Орисник

    1 0 Отговор
    Да и прилошее и да свърши земния си път във Варна!

    05:45 10.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ехее

    0 0 Отговор
    Интересно, голяма цензура нещо се е развихрила тука

    05:47 10.11.2026