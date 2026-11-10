Урсула фон дер Лайен пристига във Варна за среща с Радев

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристига във Варна, където ще се срещне с министър-председателя Румен Радев. Визитата е част от обиколка в Черноморския регион и се провежда на фона на напрежението около серията атаки с дронове срещу търговски кораби.
Основна тема на разговорите ще бъде сигурността в Черно море. В предварително изявление Урсула фон дер Лайен заяви: „Свободата на корабоплаването в Черно море трябва да бъде възстановена и запазена.“ Председателят на Европейската комисия посочи, че по време на посещенията си в Румъния и България ще обсъди с държавните и правителствените ръководители как Европа може да засили реакцията си на заплахите в региона.
Посещение във Военноморското училище
Варненската програма на Урсула фон дер Лайен и Румен Радев включва посещение на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“. Двамата ще се запознаят с работата на Учебния център по кибероперации, както и с възможностите на специализирани центрове и лаборатории.
Предвидено е представяне на Центъра по оцеляване на море, Лабораторията по хидрометеорология и океанография и Центъра за компетентност „КВАЗАР“, чието пълно наименование е „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“. В програмата са включени още Центърът за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона и Научноизследователската лаборатория за космически технологии „Азимов“.
Среща в „Евксиноград“
След посещението във Военноморското училище председателят на Европейската комисия и българският премиер ще проведат двустранна среща в резиденция „Евксиноград“. След разговорите е предвиден брифинг за медиите.
Преди пристигането си във Варна фон дер Лайен посети Румъния, където обсъди със съответните държавни представители сигурността в Черноморския регион. В Букурещ беше обявена финансова подкрепа от 50 милиона евро за създаването на център за морска сигурност в Черно море за България и Румъния.
От България председателят на Европейската комисия ще отпътува за Турция, където ще участва в конференцията на ООН за климатичните промени COP31.
Източници: euronews.bg, btvnovinite.bg, bgnes.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Румен ще мuшкyвa пак.
Ще я води да гледа дъртите комунистически преподаватели в университета за шофьори на кораби, кръстен на антибългарски комунист.
05:05 10.11.2026
2 Тая
Коментиран от #3
05:06 10.11.2026
3 Не колкото
До коментар #2 от "Тая":Радев, Йотова, Костя и Волгин
Коментиран от #7, #26
05:06 10.11.2026
4 Варненци
Коментиран от #8, #20, #29
05:07 10.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Госあ
05:09 10.11.2026
7 Питам
До коментар #3 от "Не колкото":А Гюрчо и компания ?
05:09 10.11.2026
8 А как посрещнахте във Варна
До коментар #4 от "Варненци":братушките на 14-ти октомври 1915г.?
Коментиран от #9
05:09 10.11.2026
9 Тая
До коментар #8 от "А как посрещнахте във Варна":не е братушка !
Коментиран от #27
05:11 10.11.2026
10 7мата чума
Коментиран от #13
05:16 10.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Затова
До коментар #10 от "7мата чума":сега ЕССР е със затихващи функции !
05:23 10.11.2026
14 Дядо Кънчо
Град Варна носеше името на "СТАЛИН ГРАД" до смъртта на Сталин 1954 г.
Коментиран от #19, #21
05:23 10.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Дядо Кънчо
Паметникът е поставен в центъра на кръгла градинка на 22 m след колоните на входа на Морската градина. През 1949 г. Варна е преименувана на Сталин. За негова слава и по повод 70-годишнината му, е взето решение за изграждане на паметник. Проектът е възложен на скулптора Христо Боев. През 1950 г. започва изграждането на целия паметник. Паметникът се направи в цял ръст, от гипс, с временен характер. Откриването става изключително тържествено с военноморската духова музика и с оръдейни залпове, в присъствието на Вълко Червенков. Създателите на паметника не са допуснати сред официалните гости. След около 2 години и няколко ремонта на гипсовия паметник е решено да бъде изграден нов паметник. Проектът отново е възложен на скулптора Христо Боев. Постаментът е изграден от бяла чукана мозайка, а паметникът отново от гипс. В него е поставена метална конструкция с височината на скулптурата. Новият паметник на Сталин е изграден от Христо Боев и Васил Ставрев. След многократни ремонти – запушвания и измазвания, през нощта срещу 13 март 1962 г. паметникът на Сталин е бързо демонтиран и при изключителни мерки за сигурност от страна на милицията. За 20 минути паметникът е разрушен, мястото е почистено, разрохкано, посят е райграс и са поставени цветя в саксийки от разсадника.
Коментиран от #28
05:28 10.11.2026
17 иван костов
05:30 10.11.2026
18 Артилерист
05:32 10.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Бончо М.
05:38 10.11.2026
24 Крадлива
05:38 10.11.2026
25 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 А братушките
До коментар #9 от "Тая":Как?
Ти май не си точно от Варна...
05:40 10.11.2026
28 Сега
До коментар #16 от "Дядо Кънчо":пак там, където с големи цветни букви е името на Варна, ще издигнат паметник на Урсула...
05:40 10.11.2026
29 Варненец
До коментар #4 от "Варненци":Ще я посрещнем подобаващо в 10 часа пред Морско училище.
Коментиран от #30
05:40 10.11.2026
30 Айде да видим
До коментар #29 от "Варненец":Там сме да видим какво ще направите.
05:41 10.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
34 Орисник
05:45 10.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Ехее
05:47 10.11.2026