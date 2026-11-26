Русия е атакувала през нощта два чуждестранни товарни кораба край украинското пристанище Одеса, съобщи украинският премиер Сергий Корецки. По думите му плавателните съдове са превозвали общо над 100 000 тона зърно.

„В морето край Одеса руснаците атакуваха два чуждестранни цивилни кораба, превозващи над 100 000 тона зърно“, заяви Корецки, цитиран от Ройтерс. Той не уточни откъде произхожда товарът и къде е било натоварено зърното.

Украинската страна твърди, че износът през ключовите черноморски пристанища в района на Одеса е почти напълно преустановен от края на юли, след като Русия е засилила атаките срещу зърнени терминали и търговски кораби. Москва отрича да напада цивилни обекти.

Пристанищата обработваха 90% от износа

Преди ескалацията на бойните действия трите пристанища в района на Одеса са обработвали около 90% от украинския износ на селскостопанска и металургична продукция. Киев не е въвеждал официална забрана за работата им, но корабособствениците ги избягват заради рисковете за сигурността.

По-високите разходи за застраховки също ограничават търговските операции. По-рано тази година президентът Володимир Зеленски заяви, че доставките от пристанищата в Одеса се осъществяват само епизодично. Министърът на земеделието Тарас Висоцки посочи, че през тях не се извършва никакъв износ.

Повече вагони към Одеса, но по-малък общ износ

Въпреки ограниченията железопътният транспорт продължава да доставя зърно към черноморските пристанища. Консултантската компания „АПК-Информ“ съобщи, че между 12 и 18 ноември към Одеса са били изпратени 429 вагона със зърно – четири пъти повече спрямо предходната седмица.

Украйна не публикува официални данни за доставките през черноморските си пристанища. Селскостопанският износ се пренасочва към пристанищата на река Дунав и към железопътни маршрути през сухопътните граници със страни от Източна Европа.

От началото на сезона юли 2026 г. – юни 2027 г. Украйна е изнесла 7,6 милиона тона зърно. Количеството е по-малко от отчетените 11,5 милиона тона за същия период на предходния сезон. Новата атака срещу кораби край Одеса увеличава несигурността около основния морски маршрут за украинския аграрен износ.

Източници: bta.bg