Русия се опитва да включи износа на петрол в споразумението за примирие в Черно море, заяви украинският министър на външните работи Андрий Сибига. По думите му Украйна предлага договореностите да бъдат насочени към безопасността на корабоплаването и превоза на селскостопанска продукция.

„Основният приоритет сега е възстановяването на свободата на корабоплаването в Черно море. Това е изключително важна задача. Украйна предложи реалистични условия за деблокиране на Черно море“, каза Сибига пред журналисти в кулоарите на конференцията „Храни от Украйна“. Той добави, че Киев очаква отговор от Москва, след като всички предложения са били представени.

Киев: Москва поставя допълнителни искания

Според Сибига Русия добавя „нереалистични искания“ всеки път, когато Украйна предложи пакет от мерки. Той посочи, че същото се случва и при настоящите обсъждания.

„Ако говорим за селскостопанска продукция, разбира се, че ние сме готови за подобно примирие. Руснаците веднага предлагат да бъде включен и петролът“, заяви украинският министър. По думите му петролът би могъл да бъде част от по-широко енергийно примирие, но разговорите за Черно море трябва да останат съсредоточени върху селскостопанската продукция.

Сибига каза, че Украйна е готова да обсъди и енергийно примирие, но то трябва да обхваща всички елементи на съответната рамка, а не само отделни руски енергийни интереси.

Над 40% от руския износ минава през Балтийско море

Украинският министър благодари на Индия, Турция и Египет за посредническите им усилия и за ролята им в намаляването на напрежението в Черно море.

Сибига заяви още, че Русия продължава да използва пристанища в Балтийско море и други райони, включително за износ на зърно, което Киев определя като откраднато от временно окупирани украински територии. По думите му над 40 процента от руския износ преминава по балтийския маршрут.

„Ето защо трябва да оказваме натиск“, каза той.

Според украинския външен министър една от целите на конференцията „Храни от Украйна“ е международното внимание да бъде насочено към риска Русия да превърне Черно море в „своеобразен Ормузки проток“.

Риск за украинския селскостопански сектор

Продължителните ограничения върху работата на черноморските пристанища могат да доведат до допълнителни загуби от 7,5 млрд. долара за украинския селскостопански сектор през пазарната 2026/2027 година, съобщава Укринформ.

Темата за безопасния износ през Черно море остава чувствителна, след като Русия се оттегли през юли 2023 г. от зърнената инициатива, договорена с посредничеството на ООН и Турция. По нея от украински пристанища бяха изнесени близо 33 млн. тона зърно и други селскостопански продукти.

Към момента няма обявено споразумение за ново примирие. Следващата стъпка е Москва да отговори на предложенията на Киев за корабоплаването и превоза на селскостопанска продукция.

Източници: bta.bg, ukrinform.net, ap.org