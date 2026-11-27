Украйна е предложила примирие в Черно море, което да позволи безопасен износ на хранителни и селскостопански продукти, и очаква отговора на Русия. Това заяви украинският външен министър Андрий Сибига.

„Готови сме за примирие. Благодарни сме на Индия, Турция и Египет, които играят активна и важна роля за деескалацията на напрежението в Черно море, както и в посредническите усилия. Сега чакаме отговора на Русия“, каза Сибига пред украинската обществена телевизия.

По думите му украинското предложение вече е предадено на международните партньори на Киев. В него акцентът е поставен върху спирането на атаките в морето, свободата на корабоплаването и възможността украинската селскостопанска продукция да достига до световните пазари.

Спорът за руската петролна инфраструктура

Сибига съобщи още, че Русия е предложила на Украйна да прекрати атаките срещу руския петролен сектор в рамките на евентуално примирие. Киев обаче ще разгледа това предложение само като част от по-широко споразумение за енергийно примирие.

Така двете страни поставят различни акценти върху възможния формат. Украйна настоява морското примирие да е насочено към безопасността на корабите и износа на храни, докато свързването му с атаките срещу енергийни обекти би изисквало отделни и по-широки договорености.

Посреднически усилия и сигурността на Черно море

Темата за морското примирие се обсъжда в международен формат от месеци. През септември украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Индия, Турция, Египет и други държави участват в разговори за възстановяване на гражданското корабоплаване и износа на селскостопанска продукция.

Турция също е представила на Москва и Киев проект за мораториум, насочен към безопасността на търговските кораби в Черно море. Според съобщенията на турски медии документът предвижда отделни маршрути за украински и руски кораби към Босфора.

Въпросът има пряко значение и за България заради сигурността на корабоплаването в западната част на Черно море. Европейският парламент призова за европейско финансиране за България и Румъния за противодействие на заплахите в региона. Българският заместник-министър на външните работи Велислава Петрова заяви, че е необходимо политическо решение за спиране на ударите срещу търговски кораби.

Към момента няма обявено окончателно споразумение за примирие. Следващата стъпка е официалният отговор на Москва на предложението, представено от Киев чрез международните му партньори.

Източници: bta.bg, ukrinform.net