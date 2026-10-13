Най-мощният седемместен електрически кросоувър на европейския континент е дело на BYD

Париж, Порт дьо Версай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Китайският автомобилен феномен BYD иска да демонстрира в Париж, че европейските традиционни производители трудно догонват темпото на азиатските иновации. На бляскавото автомобилно изложение във френската столица компанията направи официална премиера на флагманския си седемместен електрически SUV Atto 8, насочен директно към купувачите на Стария континент, които търсят т.нар. пространствен лукс.

Моделът всъщност представлява европейската вариация на известния на вътрешния пазар в Китай Tang L. Специално за европейските семейства инженерите са реализирали триредова конфигурация на седалките в формат 2+3+2, съчетана с огромно купе. Габаритните размери от 5 040 мм дължина, 1 996 мм широчина и 1 760 мм височина, подкрепени от междуосие от цели 2 950 мм, осигуряват сериозен вътрешен обем. Практичността се допълва от голям заден багажник и предно отделение с вместимост 136 литра, чийто капак се задейства с просто двойно почукване, докато задната врата разполага с електрическо задвижване и безконтактно отваряне.

Истинската революция при този семеен всъдеход обаче се крие под неговата каросерия. Това е първият модел на марката в Европа, оборудван с усъвършенстваната технология за бързо презареждане Flash Charging. Благодарение на второто поколение литиево-желязо-фосфатна батерия Blade с капацитет от 115 kWh, Atto 8 е в състояние да възстанови енергията си от 10 до 97% само за смайващите девет минути. Дори при екстремни зимни условия от минус 30 градуса по Целзий процесът на зареждане се удължава с едва три минути, което премахва едно от най-големите притеснения на собствениците на електромобили.

За да подкрепи тази иновация на практика, китайският гигант планира да изгради мрежа от 6000 бързи зарядни станции Flash извън границите на родината си до края на 2027 година. По официални данни от изпитвателния цикъл WLTP пълното зареждане осигурява максимален пробег до 653 километра, което прави дългите семейни пътувания относително безпроблемни.

По отношение на динамиката и задвижването Atto 8 поставя нови стандарти в своя клас. Най-високото ниво на оборудване разчита на двойно предаване и осигурява чудовищна мощност от 570 kW, равняващи се на респектиращите 775 конски сили. Огромното возило катапултира от място до 100 км/ч за едва 4.6 секунди, а максималната му скорост достига 240 км/ч. По време на самата презентация от BYD съвсем основателно определиха модела като най-мощния седемместен кросоувър, стъпвал на европейска земя.

Макар че моделътTang EV вече се продава на пазара и марката има опит с триредовите конфигурации, именно Atto 8 с технологията Flash Charging ще бъде основният технологичен флагман на фирмата. Официалните продажби на европейския пазар са насрочени за първото тримесечие на 2027 година, като ценовите параметри предстои да бъдат обявени допълнително.