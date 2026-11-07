Honda разкри името на новия си "джип"

Honda Alpha ще бъде името на първия глобален електрически SUV на японската компания, произвеждан в Индия. Моделът ще направи световния си дебют на 2 декември, а Индия ще бъде не само първият пазар, на който ще бъде представен, но и глобалната производствена база за автомобила.

Решението бе обявено от Honda Cars India заедно с новата емблема H, която ще се появи за първи път върху сериен модел на марката в страната. Компанията все още не е разкрила техническите характеристики, цената или сроковете за продажби извън Индия, като не е ясно и кои са конкретните експортни пазари.

Тошиюки Янагисава, президент и главен изпълнителен директор на Honda Cars India, определи новия модел като важна стъпка в развитието на електрическата мобилност в страната.

„Honda Alpha представлява амбицията ни да предложим усъвършенствана електрическа мобилност на клиентите в Индия, като същевременно запазим качеството, надеждността и удоволствието от шофирането, с които Honda е известна“, заяви Янагисава.

Той свърза производствения план и с по-широката стратегия на компанията за електрификация.

„С Индия като глобална производствена база за този модел в бъдеще това е важна стъпка в електрификационното пътуване на Honda и отразява силния ни ангажимент към индийския пазар“, каза ръководителят на Honda Cars India.

Honda Cars India потвърди, че Alpha е разработен като SUV за градска и извънградска употреба. Името е заимствано от първата буква на гръцката азбука и според компанията символизира ново начало за клиентите. Honda 0 Alpha беше показан за първи път като концептуален прототип на Japan Mobility Show през 2025 година. Официалните изображения на бъдещия модел подсказват, че серийният SUV ще запази основните пропорции на концепцията, включително високата и изправена задница.

Новата емблема H е част от визуалното обновяване на автомобилната дейност на Honda и ще бъде поставена върху Alpha още при индийската му премиера. Компанията представя модела като начало на следващ етап от електрическата си стратегия, но засега не е уточнила дали и кога автомобилът ще се предлага на други пазари. Повече подробности за батерията, пробега, задвижването, оборудването и цената се очакват при глобалния дебют на Honda Alpha на 2 декември тази година.