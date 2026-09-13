Абсолютен шок за колите с ДВГ на най-големия автомобилен пазар

Тектоничното пренареждане на търговските сили в Азия вече е факт, след като данните за продажбите на пазара на леки автомобили през август регистрираха абсолютна доминация на електрифицираните задвижвания. Девет от десетте най-продавани модела в страната са с изцяло електрическа система, с което превозните средства на ток окончателно заеха челните позиции. Единственото полуизключение в първата десетка остава хибридният кросоувър BYD Fang Cheng Bao Ti7, който предлага и варианти с бензинов агрегат. Дори при този модел обаче чисто електрическата версия се оказва предпочитаният избор, привличайки над половината (55%) от купувачите.

Традиционните превозни средства, разчитащи единствено на вътрешно горене, останаха напълно извън престижната челна десетка за втори пореден месец. Най-високо класираният представител на конвенционалните технологии се оказа Toyota Corolla, заемащ скромното 13-то място с реализирани 14 675 бройки.

Във високите ешелони на класацията вторият най-продаван електрически автомобил за месеца бе Leapmotor A10 с 30 652 регистрации, следван от близък резултат на Tesla Model Y с 29 260 бройки. Американският производител Tesla се откроява като единствената чуждестранна марка с двойно присъствие в топ 10 – чрез популярния си кросоувър Model Y на трето място и седана Model 3 на шеста позиция с 20 787 продажби.

Месецът донесе и размествания за технологичния гигант Xiaomi. Седанът Xiaomi SU7, който заемаше престижната четвърта позиция през юли, се оттегли до 10-то място, докато новият кросоувър Xiaomi YU7 се позиционира на 19-та позиция с 13 635 реализирани бройки.

Разширената класация „Топ 20“ все пак включва общо пет модела, разчитащи на двигатели с вътрешно горене или традиционни хибридни системи. Сред тях са Toyota Corolla Cross, Geely Starray, Volkswagen Lavida, Toyota RAV4 и Geely Monjaro, като класическата Lavida остава единственият представител тип седан в този сегмент. Изместването на търсенето удря най-силно някогашните бестселъри Volkswagen Lavida и Nissan Sylphy. Автомобили, които преди бяха твърдо закотвени в челната петица с обем над 20 000 бройки, сега едва се задържат около 25-та позиция, като японският Sylphy се срина до 23-то място с реализирани 12 227 бройки.

Ето и класацията на десетте най-продавани автомобили в Китай (август):

Geely Xingyuan (EX2) – 39 651 бройки

Leapmotor A10 – 30 652 бройки

Tesla Model Y – 29 260 бройки

BYD Fang Cheng Bao Ti7 – 23 471 бройки

BYD Yuan Up (Atto 2) – 22 958 бройки

Tesla Model 3 – 20 787 бройки

Changan Qiyuan Q05 – 17 349 бройки

Li Auto i6 – 16 979 бройки

BYD Dolphin – 16 829 бройки

Xiaomi SU7 – 16 518 бройки