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Абсолютен шок за колите с ДВГ на най-големия автомобилен пазар

Абсолютен шок за колите с ДВГ на най-големия автомобилен пазар

13 Септември, 2026 13:20 1 575 10

  • китай-
  • продажби на автомобили-
  • електромобили-
  • коли с двг

Невероятно, но факт - 9 от 10-те най-популярни автомобила в Китай са електрически

Абсолютен шок за колите с ДВГ на най-големия автомобилен пазар - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Тектоничното пренареждане на търговските сили в Азия вече е факт, след като данните за продажбите на пазара на леки автомобили през август регистрираха абсолютна доминация на електрифицираните задвижвания. Девет от десетте най-продавани модела в страната са с изцяло електрическа система, с което превозните средства на ток окончателно заеха челните позиции. Единственото полуизключение в първата десетка остава хибридният кросоувър BYD Fang Cheng Bao Ti7, който предлага и варианти с бензинов агрегат. Дори при този модел обаче чисто електрическата версия се оказва предпочитаният избор, привличайки над половината (55%) от купувачите.

Традиционните превозни средства, разчитащи единствено на вътрешно горене, останаха напълно извън престижната челна десетка за втори пореден месец. Най-високо класираният представител на конвенционалните технологии се оказа Toyota Corolla, заемащ скромното 13-то място с реализирани 14 675 бройки.

Във високите ешелони на класацията вторият най-продаван електрически автомобил за месеца бе Leapmotor A10 с 30 652 регистрации, следван от близък резултат на Tesla Model Y с 29 260 бройки. Американският производител Tesla се откроява като единствената чуждестранна марка с двойно присъствие в топ 10 – чрез популярния си кросоувър Model Y на трето място и седана Model 3 на шеста позиция с 20 787 продажби.

Месецът донесе и размествания за технологичния гигант Xiaomi. Седанът Xiaomi SU7, който заемаше престижната четвърта позиция през юли, се оттегли до 10-то място, докато новият кросоувър Xiaomi YU7 се позиционира на 19-та позиция с 13 635 реализирани бройки.

Разширената класация „Топ 20“ все пак включва общо пет модела, разчитащи на двигатели с вътрешно горене или традиционни хибридни системи. Сред тях са Toyota Corolla Cross, Geely Starray, Volkswagen Lavida, Toyota RAV4 и Geely Monjaro, като класическата Lavida остава единственият представител тип седан в този сегмент. Изместването на търсенето удря най-силно някогашните бестселъри Volkswagen Lavida и Nissan Sylphy. Автомобили, които преди бяха твърдо закотвени в челната петица с обем над 20 000 бройки, сега едва се задържат около 25-та позиция, като японският Sylphy се срина до 23-то място с реализирани 12 227 бройки.

Ето и класацията на десетте най-продавани автомобили в Китай (август):

Geely Xingyuan (EX2) – 39 651 бройки
Leapmotor A10 – 30 652 бройки
Tesla Model Y – 29 260 бройки
BYD Fang Cheng Bao Ti7 – 23 471 бройки
BYD Yuan Up (Atto 2) – 22 958 бройки
Tesla Model 3 – 20 787 бройки
Changan Qiyuan Q05 – 17 349 бройки
Li Auto i6 – 16 979 бройки
BYD Dolphin – 16 829 бройки
Xiaomi SU7 – 16 518 бройки


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 народа иска на ток

    2 2 Отговор
    аман от златни нафти и бензин и светещи чекове

    13:24 13.09.2026

  • 2 Няма връщане към пушилките

    1 4 Отговор
    Продавайте петрола докато е време.Скоро ще е по евтин от водата.

    13:25 13.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    3 0 Отговор
    ДВГ тесладжиите

    13:26 13.09.2026

  • 5 Политолок с чашка

    3 1 Отговор
    За милиардния Китай списъкът с продажбите на ел. колите най-долу ми изглежда доста смешен като брой продадени коли. Имам чувството, че китайците още се придвижват с основно каруци.

    13:26 13.09.2026

  • 6 тошо

    4 1 Отговор
    и мен какво ме боли фара за това какви коли харесват китайците???

    13:26 13.09.2026

  • 7 Загрижен

    1 1 Отговор
    Никакъв шок не е това, дори не е новина! Китай и китайската икономика отдавна не разчита на ориза или земеделието, ама кой да напише истината. Отдавна са технологичен лидер в мноооого отрасли на световната икономика. А самият факт, че произвеждат абсолютно всичко за една електричка, но нямат урсула, зелени неефективни сделки, ненужни мита и данъци, им позволява да ги продават на реална, и достъпна цена за масовия потребител.

    Коментиран от #10

    13:29 13.09.2026

  • 8 Интересно

    1 0 Отговор
    И от кога почнахте да следвате модата в Китай?
    Нали бяха изостанали бачкатори, блъскащи денонощно за купичка ориз?

    13:33 13.09.2026

  • 9 Ами купувайте

    0 0 Отговор
    си бе! Като ги харесвате електричките купете си и оставете хората на мира! Да ама ви бива да и за рекламите инак сте с ДВГ...

    13:33 13.09.2026

  • 10 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Загрижен":

    Шокът е за изоставащите европейски производители, че китайците направиха това, в което Европа се провали.

    13:34 13.09.2026