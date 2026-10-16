Китай планира ограничения върху екстравагантните технологии и матричните фарове с проекция

Автомобилната индустрия е изправена пред сериозна регулаторна вълна, след като китайските държавни институции подготвиха мащабен проект за промени, целящ да ограничи редица популярни и атрактивни екстри, използвани от производителите за привличане на купувачи.

Инициативата е дело на Министерството на промишлеността и информационните технологии на Китай в сътрудничество с други държавни агенции, като предложеният нормативен документ вече е внесен за обществено обсъждане с краен срок десети ноември. В центъра на вниманието попадат иновативни решения като седалките с режим на нулева гравитация, масивните дигитални екрани в купето, скритите дръжки на вратите и външните светлинни системи с възможност за прожектиране на текст и изображения.

Специално внимание в изготвения проект е отделено на ергономията и сигурността на местата за сядане. Столовете, които разполагат с функции за въртене, хоризонтално накланяне или преминаване в режим на нулева гравитация, ще трябва да преминат през много по-строги тестове, обхващащи поведението при катастрофа, механичната надеждност и вградените системи за защита от прищипване. Предвижда се още въвеждането на автоматични блокировки, които да ограничават промяната на позицията и движението на седалките по време на движение.

Сериозни въпросителни има и около интегрирането на прекалено големи централни екрани и сложни проекционни дисплеи, чието влияние върху разсейването на водача подлежи на задълбочен анализ. Производителите ще бъдат задължени да докажат не само удобството, но и безопасността на това оборудване при екстремни условия и сблъсъци, като отделно се обсъжда пълна забрана на гъвкавите и сгъваеми екранни панели в серийните модели.

В областта на екстериорното осветление регулаторите насочват вниманието си към матричните фарове и задните светлини, които позволяват извеждането на текстови съобщения и графични изображения на пътя. Министерството настоява автомобилните компании упражняват строг контрол и предварителна проверка върху съдържанието на подобни прожекции, за да се избегне потенциално объркване на останалите участници в движението.

Проектът засяга и конструкцията на вратите и техните механизми за отваряне, като за новите разработки се изискват задължителни изпитвания за издръжливост в тежки условия. Всяка скрита дръжка ще трябва да разполага с надеждна аварийвна механична връзка и достатъчно свободно пространство за сигурен захват от ръката на водача или спасителните екипи, като се обсъждат ограничения върху напълно прибиращите се дизайни. Новите изисквания все още не са придобили законна сила, като предстои институциите да обобщят получените коментари от общественото обсъждане преди приемането на окончателния нормативен акт.