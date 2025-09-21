Новини
Премиерът Желязков и петима министри заминават за САЩ

Премиерът Желязков и петима министри заминават за САЩ

21 Септември, 2025 19:22, обновена 21 Септември, 2025 18:26 963 52

Министър-председателят ще ръководи българската делегация за 80-ата редовна сесия на Общото събрание на ООН

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министър-председателят Росен Желязков ще ръководи българската делегация за 80-ата редовна сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации, която ще се проведе в Ню Йорк, съобщиха от правитерствената пресслужба, предаде ФОКУС.

Темата на тазгодишния Общ политически дебат е “По-добре заедно: 80 години и занапред в името на мира, развитието и правата на човека“. Тя поставя акцент върху необходимостта от засилване на многостранния подход чрез дипломация, конструктивен диалог и устойчиви партньорства. Фокусът на форума е насочен към равнопоставеността и взаимната свързаност на трите основни стълба на ООН – мир и сигурност, развитие и права на човека.

Сесията се провежда в символичен момент – през 2025 г. отбелязваме 80 години от подписването на Устава на ООН и 70 години от присъединяването на България към организацията.

В рамките на визитата си в Ню Йорк премиерът Росен Желязков ще проведе среща с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. Предвиждат се и разговори с редица представители на американския бизнес. Министър-председателят ще вземе участие и в традиционния прием, даван от президента на САЩ Доналд Тръмп, както и във форум, организиран от Фондация "Низами Ганджеви“.

По случай 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България, премиерът Желязков ще бъде специален гост на официалния прием за българската общност, организиран от Генералното консулство на страната ни.

В състава на делегацията, ръководена от министър-председателя, са министърът на външните работи Георг Георгиев, министърът на правосъдието Георги Георгиев, министърът на здравеопазването Силви Кирилов, министърът на енергетиката Жечо Станков и министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.


  • 1 Наблюдателен

    38 0 Отговор
    Много се размириса работата с хотела на жена му!

    Коментиран от #10

    18:28 21.09.2025

  • 2 Яяяяяя

    22 1 Отговор
    Браво, трябва да се отчетат

    18:28 21.09.2025

  • 3 Хасковски каунь

    32 0 Отговор
    Разходка. Баба викаше гъспът да види

    18:28 21.09.2025

  • 4 Сталин

    25 0 Отговор
    Ще искат цървулите за фронта в Украйна

    18:29 21.09.2025

  • 6 Майна

    27 0 Отговор
    Какъв посланик имаме, че ще дават тържествен прием там в нашето консулство.. Тези ос,рани до ушите къде са се провели..? См,ешно е.. О, о , не - тия в ООН

    18:30 21.09.2025

  • 7 Сталин

    26 0 Отговор
    Миналата година на срещата на ООН в Ню Йорк,където участва и Зеленски,та жената на Зеленски е похарчила 1,1 милиона долара за бижута в магазин на Cartier ,и където е направила скандал с една от продавачките в магазина ,заради което момичето е било уволнено и докато си е събирало багажа е успяло да снима касовите бележки на Олена Зеленска за 1,1 милиона долара похарчени в магазина и след което тези снимки на касовите бележки са пуснати в социалните мрежи.
    А вие стойте на студено и гладни и пращайте още милиони на Наркозеления.

    18:30 21.09.2025

  • 8 За ваша сметка

    27 0 Отговор
    Група екскурзианти,за Ню Йорк, с държавната туристическа агенция "Голям Тур" с главно Дъ.

    18:31 21.09.2025

  • 9 Майна

    25 0 Отговор
    Група малоумници в САЩ, ха ха ха..

    18:32 21.09.2025

  • 10 Коста

    21 0 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдателен":

    Ще рекламира хотела в САЩ. Ще подари един етаж на Тръмп, един на Боко, един на Пеевски и ще опече работата

    Коментиран от #30

    18:32 21.09.2025

  • 12 бай Кольо

    16 1 Отговор
    Викат го на спявка на килимчето.

    Коментиран от #16

    18:34 21.09.2025

  • 13 Помак

    22 0 Отговор
    Ко ша праите там ..живота е скъп жилязкоф ..тез пари за самальотни белети до страната на сатаната можехте да ги дадете на болни хора, хора в затруднения , майки с деца...туй са близо $ 100 000 дорала..за разходки брао, кат васали сте

    18:34 21.09.2025

  • 14 Мока

    14 0 Отговор
    Ще има тръби на Тръмп

    18:34 21.09.2025

  • 15 Ясно да заяви че

    16 0 Отговор
    Израел е терористична държава и всякакви възможни санкции срещу ционисткият коптор да подкрепи .....

    18:35 21.09.2025

  • 16 Майна

    13 0 Отговор

    До коментар #12 от "бай Кольо":

    Килимче за тях в САЩ няма
    Путин и Тръмп са срещу лондонсити
    Тия са се объркали, ха ха ха..

    18:36 21.09.2025

  • 17 Нещо обаче не са у ред

    17 0 Отговор
    На редовна сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации министрчета и премиерчета работа нямат.

    18:36 21.09.2025

  • 18 Що не

    14 0 Отговор
    се понесоха всички , поне резилът за България да бъде пълен ?

    18:37 21.09.2025

  • 19 Да им се проверят багажите за

    11 0 Отговор
    контрабанда, гюлово масло, сирене, кашкавал и так далее...?🤣❤️🇺🇸

    Коментиран от #21

    18:37 21.09.2025

  • 20 Георгиев

    11 0 Отговор
    Като им гледам състава на делегацията и споменатите срещи, си е чиста екскурзия. А кой ще държи реч в ООН?

    18:38 21.09.2025

  • 21 Майна

    8 0 Отговор

    До коментар #19 от "Да им се проверят багажите за":

    Те ще носят евро, ха ха ха..

    18:39 21.09.2025

  • 22 Да им се забрани всякакъв алкохол

    10 0 Отговор
    в самолета!🤣❤️🇧🇬

    Коментиран от #28

    18:39 21.09.2025

  • 23 Българин

    9 0 Отговор
    На килима да се кланят продажници

    18:40 21.09.2025

  • 24 Българин..

    12 0 Отговор
    Отиват на инструктаж! Как да мачкат стадото! Колко да дадат за войната!

    18:41 21.09.2025

  • 25 И какво общо

    10 0 Отговор
    Има с Абу Мохамед Иляс ибн Юсуф , известен с псевдонима си Низами Ганджеви? И тоя форум, организиран от Фондация "Низами Ганджеви“..... Колко и кой премиери ще участват ?

    18:41 21.09.2025

  • 26 Майна

    10 0 Отговор
    Тоя глупак да не си носи и проспекти на хотела
    Когато такива хлебарки са представителни , всичко е възможно..

    18:41 21.09.2025

  • 27 Там да им обяснят на хората

    9 0 Отговор
    Защо домакин на ЮНЕСКО в София не станахме..... да им обяснят какви гнусни ционисти долни са

    18:43 21.09.2025

  • 28 Майна

    6 0 Отговор

    До коментар #22 от "Да им се забрани всякакъв алкохол":

    А , бело..?
    Те могат да си мислят , че е разрешено и дори задължително като за " европейски лидери"

    18:43 21.09.2025

  • 29 Този няма ли да открива хотела си в Бори

    9 0 Отговор
    Борисовата градина? Доказани крадливи мафиоти ще ходят на екскурзия!

    18:44 21.09.2025

  • 30 Лоста

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "Коста":

    Най-много да играе голо хоро с десетина афроамериканци с големи ланги.

    18:44 21.09.2025

  • 31 Мижитурка

    9 1 Отговор
    Розовия пидъл

    18:45 21.09.2025

  • 32 Да но сред поканените

    9 0 Отговор
    и оторизираните за 80-ата редовна сесия на Общото събрание на ООН тези хора ги няма. Българската делегация ама дръжки.

    18:46 21.09.2025

  • 33 az СВО Победа80

    8 1 Отговор
    Накратко:

    1. Вашингтон няма посланик в България, а това е достатъчен показател за отношението на настоящата администрация към българското правителство и политиката му. Не ги смятат за живи!

    2. Пък българският посланик в САЩ беше изритан от администрацията на Тръмп.

    3. И 100 министри да закара мутрата Желязков във САЩ все тая....

    4. За САЩ, България не представлява интерес и влезе в разменния пакет на американците в договорката с Путин.

    18:46 21.09.2025

  • 34 В В.П.

    11 0 Отговор
    Росен има мутра на хитър селянин.

    Коментиран от #35

    18:46 21.09.2025

  • 35 Майна

    12 0 Отговор

    До коментар #34 от "В В.П.":

    На келнер, ако питаш мен..

    Коментиран от #37

    18:50 21.09.2025

  • 36 оня с коня

    9 0 Отговор
    там да си останат дано

    18:51 21.09.2025

  • 37 Байно

    9 1 Отговор

    До коментар #35 от "Майна":

    На хюмNe прилича.

    18:53 21.09.2025

  • 38 здравка клинчева

    7 0 Отговор
    КОМАНДИРОВКА ДО НИАГАРСКИЯ ВОДОПАД ЛИ ПАТКАН Н@СРАН

    18:54 21.09.2025

  • 39 Ха ха ха, министър

    6 1 Отговор
    Флинтстоун изпаднал от екскурзията... Аааа да, той ходи на екскурзия до Китай. Снимка със Си, но той вече не е силния човек, а ген. Юша.

    18:55 21.09.2025

  • 40 Факт

    6 0 Отговор
    Светски живот, на гол гз!

    18:55 21.09.2025

  • 41 Въпрос

    5 0 Отговор
    Баш министър-председателя главното Д Шиши защо не го вземат и него на тази задокеанска екскурзия? Там много го обичат и ще му се зарадват искрено на дебелото момче феномен.

    Коментиран от #43

    19:05 21.09.2025

  • 42 владѝмир

    6 0 Отговор
    там да останат !

    19:05 21.09.2025

  • 43 г-н Магнитски

    6 0 Отговор

    До коментар #41 от "Въпрос":

    няма визаааа ....

    19:11 21.09.2025

  • 44 ВКУПОМ СЪГРЕШИХА

    6 0 Отговор
    И ВКУПОМ НЕНУЖНИ СТАНАХА.

    19:12 21.09.2025

  • 45 софийски моряк

    6 0 Отговор
    обръсни се бе ! приличаш на селски кръчмар !

    19:13 21.09.2025

  • 46 Г€РБ-Н€ОКОМУ$ТИЧ€$КА АНТИБЪЛГАРСКА М.ФИЯ

    4 0 Отговор
    ДАНО НЕ СЕ ВЪРНАТ...!

    19:24 21.09.2025

  • 47 Марко Поло

    4 0 Отговор
    С билети за икономична класа,нали?Фалкона къде е ,че не се вижда.Да не го приватизира някой?

    19:24 21.09.2025

  • 48 Г€РБ-Н€ОКОМУ$ТИЧ€$КА АНТИБЪЛГАРСКА М.ФИЯ

    4 0 Отговор
    ПРО $ТО ТО ко п€ л€ разбойкУ-БЪЛГАРО-У Б И € Ц Н€ МОЖ€ ДА € НОРМАЛ€Н И $Ъ$ $ИГУРНО$Т € $ и г а н и н - ПО-ГОЛЯМ И ОТ ко$ тOFF!
    БАЙ Г А Н ЬО ОТ БАНКЯ € П Р О К Л Я Т И € ЗА БЪЛГАРИЯ!
    ВРЕМЕ Е , КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА НОВ НАРОДЕН СЪД И т и к в а тЪ -ОСЪДЕН ПРЪВ!

    19:25 21.09.2025

  • 49 бай Митко

    2 1 Отговор
    От снимката те гледа мазна и самодоволна физиономия, която ти казва, че ще му пр–днеш на х–я за луксозния му спа комплекс "ХАЯШИ"! ТОЙ Е ВЛАСТИМАЩ!

    19:28 21.09.2025

  • 50 калина /алена

    2 0 Отговор
    С какви пари отиват в СОЩ/съединените овчарски щати/?С нашите пари ,нали, окраднати от българите!!! Тиквата, Пуевски, гнома, Магарев Киро-тъпото ще бъдат ли там.А, какво стана с Магнитски!!!

    19:33 21.09.2025

  • 51 Естествено

    0 0 Отговор
    нямат уговорени срещи с нито един важен човек. Кой сериозен лидер иска да се среща с марионетки?

    Изглежда никога няма да имаме Лидери, които да ни представляват...

    19:46 21.09.2025

  • 52 Дано

    0 0 Отговор
    Спуска гума самолета😀

    19:49 21.09.2025

