Промо код с 50% отстъпка за услуги от хостинга на mobile.bg и imot.bg

В българското интернет пространство се случва значима промяна. Bulinfo.net, една от най-старите и ключови интернет компании в България, отвори своята професионална инфраструктура за външни клиенти. За да отбележи този нов етап, компанията предоставя изключителен промо-код за 50% отстъпка при стартиране на нова услуга.
Кой е Bulinfo.net? 25 години опит в сянка
Bulinfo.net започва дейността си през далечната 1998 година. Като част от групата на „Резон Медиа“, компанията прекарва повече от 25 години в изграждане и поддръжка на хостинг инфраструктурата зад някои от най-големите и най-посещавани сайтове в България: mobile.bg, imot.bg, bazar.bg, zaplata.bg, fakti.bg
Всички тези водещи онлайн платформи от самото си създаване се хостват изцяло на сървърите на Bulinfo.net, което е сред основните фактори за тяхната бързина, стабилност и непрекъсната достъпност.
След повече от две десетилетия, през 2025 г., Bulinfo.net излезе на свободния пазар и вече предлага същите професионални хостинг и cloud решения и за други клиенти – бизнеси, агенции и индивидуални собственици на сайтове.
„След като повече от две десетилетия осигурявахме хостинг за най-посещаваните сайтове в страната, решихме, че е време да отворим нашата услуга и за външни клиенти. Искаме повече български онлайн проекти да се възползват от сигурността и професионализма, които сме изграждали толкова години“, коментират от Bulinfo.net.
Надеждност, сигурност и реална 24/7 поддръжка
Това, което отличава Bulinfo.net, е ангажиментът към качеството. Компанията гарантира Uptime от минимум 99,9% и предлага висококачествена техническа поддръжка, достъпна 24 часа в денонощието.
Инфраструктурата ѝ е базирана в собствен дейта център с автономни системи за охлаждане, резервно електрозахранване и сензори за наблюдение в реално време. Сървърната мрежа е с напълно независими трасета към международната интернет инфраструктура, което гарантира бърз достъп от всяка точка на света.
Ексклузивен промо-код за 50% отстъпка
fakti2026
За да отпразнува отварянето си към публичния пазар, Bulinfo.net предлага еднократен промо-код за 50% отстъпка от цената на всяка нова хостинг услуга.
- Вашият промо-код: fakti2026
- Отстъпка: 50% от цената на новия хостинг план.
- Валидност: Кодът е валиден за поръчки, направени до 15.02.2026 г.
Важни условия за ползване на кода:
- Промо кодът е валиден само за нови клиенти на Bulinfo.net.
- Може да бъде използван еднократно при първа поръчка.
- Валиден е за услугите: Споделен хостинг, WordPress хостинг и VPS.
Това е изключителна възможност за всеки бизнес да получи достъп до инфраструктура от най-висок клас на половин цена.
Бонус: Безплатна миграция и компенсация
Преминаването към нов доставчик никога не е било по-лесно. Всеки нов клиент може да премести сайта си напълно безплатно към инфраструктурата на Bulinfo.net.
Освен това, компанията предлага 100% компенсация за оставащия период от текущия ви хостинг договор при друг доставчик (до 12 месеца).
Как да приложите промо-кода?
- Посетете уебсайта на Bulinfo.net и изберете желаната от вас услуга (Споделен хостинг, WordPress хостинг или VPS).
- При финализиране на поръчката, намерете полето за въвеждане на промоционален код.
- Въведете fakti2011 и натиснете бутона „Приложи“.
- Системата автоматично ще преизчисли крайната сума с включена 50% отстъпка.
Не пропускайте този шанс да хоствате своя проект на същата надеждна инфраструктура, която захранва най-големите сайтове в България.
Офертата е валидна само до края на 2026 г.!