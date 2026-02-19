Желязков предава властта на Андрей Гюров

След клетвата на членовете на служебния кабинет „Гюров“ в парламента започва и официална церемония по предаване и приемане на властта в Гранитната зала на Министерския съвет.
Досегашният премиер Росен Желязков предаде властта на служебния министър-председател Андрей Гюров и му пожела успех.
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 9 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БОКО ГЛЕДАШ ЛИ
11:04 19.02.2026
2 От трън та на глог
11:05 19.02.2026
3 обективен
Коментиран от #29
11:05 19.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 А на химна
11:07 19.02.2026
6 Внимавай Гюро
11:08 19.02.2026
7 Най - накрая
11:09 19.02.2026
8 Сзо
11:09 19.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Вълк единак
11:11 19.02.2026
11 АЖ НА МАМА ДЕТИТО
11:11 19.02.2026
12 ПРИКАЗКА ЗА ТРИМАТА ШИШКОВЦИ
11:13 19.02.2026
13 Дориана
11:14 19.02.2026
14 склиазс
11:33 19.02.2026
15 Град Козлодуй
Коментиран от #20
11:48 19.02.2026
16 Петрохан
11:49 19.02.2026
17 ккк
11:50 19.02.2026
18 Ддд
Коментиран от #26
11:53 19.02.2026
19 Изгонихме чумата,
Коментиран от #27
11:54 19.02.2026
20 Ддд
До коментар #15 от "Град Козлодуй":Уж Най слабия премиер, а влязохме в еврозоната и приехме еврото. Какво с е случи при управленията на ПП-ДБ, освен некадърните промени в конституцията.
Коментиран от #25
11:55 19.02.2026
21 дядо Петър
11:56 19.02.2026
22 Григор
11:58 19.02.2026
23 Плешунко Желязков
12:01 19.02.2026
24 Троянец
12:01 19.02.2026
25 Град Козлодуй
До коментар #20 от "Ддд":Те тези промени в Конституцията не са само на ПП-тата!ГЕРБ да не са били против?!Или БСП и ИТН?!А еврото го риеха с фалшификат на инфлацията.И не се кефи,че са приели €......пак си най-бедната църковна мишка.Само крадците от ГЕРБ-си узакониха крадените левове дето не вървяха в чужбина......Сега с € ще цъфнеш и ще вържеш!
12:07 19.02.2026
26 Реалист
До коментар #18 от "Ддд":Ха ха ха....при ГЕРБ бяхме много добре!Крадоха от 2009 до сега а такива като теб-ядоха огризките!Боже-колко пр@сти плебс.......
12:10 19.02.2026
27 под 4% гарантирано
До коментар #19 от "Изгонихме чумата,":След герберската чума-ще си отиде и холерата!Д-р Радев ще ги измете!За това агент "Буда" и Шиши са се свряли в миша дупка!А за патероците ИТН и БСП- гнус ме е да коментирам!Радев е вирусолог и такива герберо-НН-БСП-ИТН паразити ще бъдат унищожени!
Коментиран от #43
12:23 19.02.2026
28 най сетне
12:31 19.02.2026
29 ама парите ги няма
До коментар #3 от "обективен":няма страшно
в чекмеджета са
да не гепят следващите
12:32 19.02.2026
30 Троянец
12:40 19.02.2026
31 Троянец
12:47 19.02.2026
32 Не!
Гласувате за Борисов =гласувате за Радев.
13:02 19.02.2026
33 Лазар
живеят с 323 евро месечно!Голяма справедливост,а?
14:46 19.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Да му предаде
16:41 19.02.2026
43 Д-р ти Радев
До коментар #27 от "под 4% гарантирано":докара холерата „ПП“, не беше ли така?
21:25 19.02.2026