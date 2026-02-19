Желязков предава властта на Андрей Гюров

След клетвата на членовете на служебния кабинет „Гюров“ в парламента започва и официална церемония по предаване и приемане на властта в Гранитната зала на Министерския съвет.

Досегашният премиер Росен Желязков предаде властта на служебния министър-председател Андрей Гюров и му пожела успех.