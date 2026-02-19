Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Желязков предава властта на Андрей Гюров

Желязков предава властта на Андрей Гюров

19 Февруари, 2026 11:02 1 188 43

Досегашният премиер пожела успех на новия

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След клетвата на членовете на служебния кабинет „Гюров“ в парламента започва и официална церемония по предаване и приемане на властта в Гранитната зала на Министерския съвет.

Досегашният премиер Росен Желязков предаде властта на служебния министър-председател Андрей Гюров и му пожела успех.


България
  • 1 БОКО ГЛЕДАШ ЛИ

    21 1 Отговор
    Така започва полека лека твоя път към затвора

    11:04 19.02.2026

  • 2 От трън та на глог

    7 16 Отговор
    От крадци преминахме на извратени сектанти

    11:05 19.02.2026

  • 3 обективен

    30 1 Отговор
    Предава властта , ама парите ги няма , и хазната е съдрана !!

    Коментиран от #29

    11:05 19.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 А на химна

    15 1 Отговор
    ЗаВиров , даскал Томи и Караджовия мошеник , дори не можаха да стоят мирни и се поклащаха. Първият даже си чистеше пърхутка от сакото му....

    11:07 19.02.2026

  • 6 Внимавай Гюро

    13 5 Отговор
    в какво се кълнеш, че клетвите се връщат!

    11:08 19.02.2026

  • 7 Най - накрая

    17 1 Отговор
    и Дани , който се беше покрил сума ти и време, се появи пред хората от немай къде да сдаде поста !

    11:09 19.02.2026

  • 8 Сзо

    19 1 Отговор
    Най сетне се махна тоя мазник. Сега могат да му повдигат обвиненията.

    11:09 19.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Вълк единак

    13 0 Отговор
    Да му мислят двата шопара!

    11:11 19.02.2026

  • 11 АЖ НА МАМА ДЕТИТО

    9 1 Отговор
    Какви бузки е налял. Колко е пораснал.., Какъв левент е стананал. Партия на първия ред води

    11:11 19.02.2026

  • 12 ПРИКАЗКА ЗА ТРИМАТА ШИШКОВЦИ

    9 1 Отговор
    Засега са само двама. Търси се третия зад кулисите

    11:13 19.02.2026

  • 13 Дориана

    17 3 Отговор
    Желязков ще остане в историята като най- зависимия Премиер от двама господари - Борисов и Пеевски изпълнявайки всяко тяхно желание и нареждане. И като прибавим рабополепието му към ЕС и Тръмп без да отстоява българските национални интереси това означава, че е най- проваления зависим отвсякъде Премиер.

    11:14 19.02.2026

  • 14 склиазс

    7 0 Отговор
    Айде хайрилия да е сега Роско с хотела от ГЕРБ може съвсем спокойно да бъде арестуван и да обяснява от къде са парите за хотела. Време е под ред да почват да дават показания. Тези ГЕРБ разбойници милиарди "усвоиха" и е време да си палтят сметката. Слава на Господ Иисус Христос смениха разбойниците на ГЕРБ. Време е да ги почват.

    11:33 19.02.2026

  • 15 Град Козлодуй

    8 1 Отговор
    Досегашният премиер е една сламена кукла подмятана по свирката на гуруто "Буда".Язък,че не успя да залеби още малко за водопад!Най-слабия" премиер " наред със сапунджията- ДекоОГЛУ.Тия двамата са срам и позор за БГ политика.Само незнам къде е къдравата Сю?!

    Коментиран от #20

    11:48 19.02.2026

  • 16 Петрохан

    5 4 Отговор
    Церемонията трябваше да е на Петрохан.

    11:49 19.02.2026

  • 17 ккк

    6 0 Отговор
    хаяшито отече у канализацията

    11:50 19.02.2026

  • 18 Ддд

    4 6 Отговор
    Започва рязкото влошаване на живот, при поредното некадърно управление на ПП-ДБ!

    Коментиран от #26

    11:53 19.02.2026

  • 19 Изгонихме чумата,

    4 2 Отговор
    за да дойде холерата...

    Коментиран от #27

    11:54 19.02.2026

  • 20 Ддд

    0 7 Отговор

    До коментар #15 от "Град Козлодуй":

    Уж Най слабия премиер, а влязохме в еврозоната и приехме еврото. Какво с е случи при управленията на ПП-ДБ, освен некадърните промени в конституцията.

    Коментиран от #25

    11:55 19.02.2026

  • 21 дядо Петър

    0 3 Отговор
    И кво сега? Май че ги въртим педалите с този кабинет!

    11:56 19.02.2026

  • 22 Григор

    2 3 Отговор
    Кабинетът не бил партиен! Ти да видиш! Голям виц! Кабинета "Петрохан" е на строго определена формация!

    11:58 19.02.2026

  • 23 Плешунко Желязков

    3 0 Отговор
    Еее най накрая да имам време да пусна тоя водопад че съвсем ми окапа косата от него, все течове все проблеми

    12:01 19.02.2026

  • 24 Троянец

    3 0 Отговор
    Росен Водопада за кой ли път искаше да каже нещо,но и той не знаеше какво.Много думи-без съдържание-както винаги.Дано сега след близката смяна на лицето Боби Сарафа-Водопада да бъде разследван за злоупотребите с власт и строежа на кооперативния хотел с лицето "Белия нос" от Украйна.За държавата Роско куклата нищо не направи,но за себе си трябва да е доволен!Открадна доста-да осигури внуците си!Дано изкара остатъка от жалкия си живот в 3-та килия,II отряд на "ЦСЗ"......или още по-лесно.....един 9мм. за 0.50€.......Пожелавам му го от сърце!

    12:01 19.02.2026

  • 25 Град Козлодуй

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ддд":

    Те тези промени в Конституцията не са само на ПП-тата!ГЕРБ да не са били против?!Или БСП и ИТН?!А еврото го риеха с фалшификат на инфлацията.И не се кефи,че са приели €......пак си най-бедната църковна мишка.Само крадците от ГЕРБ-си узакониха крадените левове дето не вървяха в чужбина......Сега с € ще цъфнеш и ще вържеш!

    12:07 19.02.2026

  • 26 Реалист

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ддд":

    Ха ха ха....при ГЕРБ бяхме много добре!Крадоха от 2009 до сега а такива като теб-ядоха огризките!Боже-колко пр@сти плебс.......

    12:10 19.02.2026

  • 27 под 4% гарантирано

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Изгонихме чумата,":

    След герберската чума-ще си отиде и холерата!Д-р Радев ще ги измете!За това агент "Буда" и Шиши са се свряли в миша дупка!А за патероците ИТН и БСП- гнус ме е да коментирам!Радев е вирусолог и такива герберо-НН-БСП-ИТН паразити ще бъдат унищожени!

    Коментиран от #43

    12:23 19.02.2026

  • 28 най сетне

    2 1 Отговор
    пъпеша сериозен

    12:31 19.02.2026

  • 29 ама парите ги няма

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "обективен":

    няма страшно
    в чекмеджета са
    да не гепят следващите

    12:32 19.02.2026

  • 30 Троянец

    1 1 Отговор
    Гюров е същия като Желязков.Кукла на конци!Слаб кабинет с извадени скелети от гардероба!Не ми е ясно Надежда Нейнски какво прави там,както и Запрянов?!Това е слаб кабинет с ограничен мандат- това означава,че нищо от това,което трябва да се свърши-просто няма да се свърши!Истина е поста на един колега,който казва,че сменихме чумата с холерата!Такава е "политиката" на слабата държава!Сменяш една кукла с друга!Кукловодите-са същите!Докато не заиграе д-р Калашников в тази територия-оправия няма да има!Не Радев- Господ да дойде.....оправия няма!Само един се е справил в Историята на тази държава и това е Т.Живков!

    12:40 19.02.2026

  • 31 Троянец

    1 1 Отговор
    Докато няма вкаран един "политик","прокурор" или "съдия" в Затвора ефективно и хората да видят,че има НАКАЗАНИЕ за крадците и мошенниците- кервана ще си върви а кучетата ще си лаят! Докато няма Прокуратура и Съд- от това държава не става.....а вие си сменяйте Гюро с Желязото,Асан с Хасан или Иван с Йордан......файда няма!И не евро а вон да приемете-все ще сте най-бедните.

    12:47 19.02.2026

  • 32 Не!

    1 2 Отговор
    Борисов предава властта на Радев!

    Гласувате за Борисов =гласувате за Радев.

    13:02 19.02.2026

  • 33 Лазар

    1 0 Отговор
    Приемственост,държавност,честност - за това говори Желязков с хотел за 60 милиона,а 600 000 българи
    живеят с 323 евро месечно!Голяма справедливост,а?

    14:46 19.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Да му предаде

    2 0 Отговор
    и водопада

    16:41 19.02.2026

  • 43 Д-р ти Радев

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "под 4% гарантирано":

    докара холерата „ПП“, не беше ли така?

    21:25 19.02.2026

