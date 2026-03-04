Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Промяна! Няма Росен Желязков да е предложението за подуправител на БНБ, жена ще е

4 Март, 2026 07:53 659 7

  • росен желязков-
  • подуправител бнб-
  • промяна-
  • жена

Става дума за Карина Караиванова. През 2018 година тя бе председател на Комисията за финансов надзор (КФН). Била е заместник-финансов министър през 2012 година.

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Рокада на финалната права. Няма бившият премиер Росен Желязков да е предложението на гуверньора на Българската народна банка (БНБ) за подуправител. Това потвърдиха само пред ФОКУС сигурни източници.

Припомняме, че първо ФОКУС писа, че за поста подуправител на БНБ ще бъде предложен Желязков, но явно планът се е променил в последните минути.

Вместо него Димитър Радев ще предложи Карина Караиванова. През 2018 година тя бе председател на Комисията за финансов надзор (КФН). Била е заместник-финансов министър през 2012 година.

Очаква се днес управителят на БНБ Димитър Радев да внесе предложение с името ѝ вътре в Народното събрание.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шуре

    9 0 Отговор
    Жена му ли ще назначат?

    08:10 04.03.2026

  • 2 Дали

    10 1 Отговор
    ще е Костинбродския или някаква стрина е все тая !

    08:11 04.03.2026

  • 3 Гост

    5 1 Отговор
    Жена му, а той отива да посреща гости в ловния парк

    08:12 04.03.2026

  • 4 Предлагаме

    7 1 Отговор
    Росито Ки..рова,така освен МВР-то,ТАКИ ще може да контролира и БНБ-то............истинска държава...на мутри..те.

    08:13 04.03.2026

  • 5 Пийпинг ТОМ

    3 0 Отговор
    Ама защо да не е Росен Железния ? Той има хотел с персонален водопад да достроява ! Пари ще му требат за завършването , че сега инфлацията настъпва и всичко поскъпва !

    08:18 04.03.2026

  • 6 факт

    2 0 Отговор
    Тази, на първо четене, като че ли става. Явно Желязков е видял, че не става и тихомълком се е отказал. Сега пък се загрижих къде ще си намери работа Желязков - хем да е високо платена, хем да е голям началник, хем да е слуга.

    08:19 04.03.2026

  • 7 Танев

    0 0 Отговор
    Рипни калинке....

    08:22 04.03.2026

Новини по градове:
