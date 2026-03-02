Росен Желязков става подуправител на БНБ?

Димитър Радев ще предложи бившия премиер Росен Желязков за подуправител на БНБ, предаде Фокус, позовавайки се на сигурен източник.
Сега, след като Андрей Гюров стана служебен министър-председател, трябва да бъде избран нов подуправител на Българската народна банка на негово място.
Каква е процедурата?
Продуправителите се предлагат от управителя на БНБ, а след това се избират от Народното събрание. Мандатът е 6 години, като е възможно преизбиране.
Предложението на управителя на БНБ трябва да бъде внесено в Народното събрание, след това да се разгледа в комисия (най-често - бюджетна), има изслушване на кандидата и гласуване в зала с обикновено мнозинство
