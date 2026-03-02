Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Росен Желязков става подуправител на БНБ?

Росен Желязков става подуправител на БНБ?

2 Март, 2026 21:04 1 490 56

  • росен желязков-
  • подуправител-
  • бнб

Предложението на управителя на БНБ трябва да бъде внесено в Народното събрание

Росен Желязков става подуправител на БНБ? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Димитър Радев ще предложи бившия премиер Росен Желязков за подуправител на БНБ, предаде Фокус, позовавайки се на сигурен източник.

Сега, след като Андрей Гюров стана служебен министър-председател, трябва да бъде избран нов подуправител на Българската народна банка на негово място.

Каква е процедурата?

Продуправителите се предлагат от управителя на БНБ, а след това се избират от Народното събрание. Мандатът е 6 години, като е възможно преизбиране.

Предложението на управителя на БНБ трябва да бъде внесено в Народното събрание, след това да се разгледа в комисия (най-често - бюджетна), има изслушване на кандидата и гласуване в зала с обикновено мнозинство


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съдията

    75 2 Отговор
    Фалшификаторът от Костинброд в БНБ? А парите ще пере във водопада на жена си? В тази държава наистина само баламурници живеят!😂

    Коментиран от #17

    21:07 02.03.2026

  • 2 Звездоброец

    60 3 Отговор
    Е сега вече ще си построи и хотел " Ниагара " .

    Коментиран от #26

    21:07 02.03.2026

  • 3 Голямо

    44 2 Отговор
    Недуразумение, но е "нормално"

    21:08 02.03.2026

  • 4 Герберастите нямат срам

    60 2 Отговор
    Нечувана наглост.

    21:08 02.03.2026

  • 5 Чичо Али Хаменей

    50 2 Отговор
    А защо не например да стане чистач на листа в гимназия? Тоз има ли 1 ден реален трудов стаж в живота си?

    21:09 02.03.2026

  • 6 Мюмюн

    36 2 Отговор
    трябва са довърши водопада

    21:09 02.03.2026

  • 7 Горски

    47 2 Отговор
    Защо при наличието на толкова много "глобални предизвикателства" се гаврите с данъкоплатците с чиито пари съществувате? Той има голям опит в краденето и става за тази работа.
    Очаквам и на фасадата на БНБ да се появи водопад, за да посреща високия хрантутник на България. Това е абсолютна подигравка с българите. Сега ще го наградят за предателството срещу българския лев.
    Боже господи, това недоразумение на политическата класа в кавички отново ще е кукла на конци.

    21:09 02.03.2026

  • 8 Гост

    46 2 Отговор
    Това не е държава, това е някаква кочина. Трагедията е пълна

    21:09 02.03.2026

  • 9 Тези

    46 2 Отговор
    Удариха дъното. Как не се наядоха бе Боже. Каква е тази лакомия за власт и постове.

    Коментиран от #19

    21:09 02.03.2026

  • 10 Адрес 4000

    32 3 Отговор
    Павианите от ИТН продължават да вредят на България
    И ще го правят до последната секунда на парламентстването си

    21:09 02.03.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    2 38 Отговор
    Дистоен българин. Много добър Премиер и подходящ за подуправител на БНБ.

    21:10 02.03.2026

  • 12 Пореден некадърен мафиот на масата за

    33 3 Отговор
    Кражба и преяждане

    21:10 02.03.2026

  • 13 Гост

    33 2 Отговор
    Крадец, далавераджия, схемаджия, тарикат го инсталираха у БНБ. Да не е първи април

    21:11 02.03.2026

  • 14 пъпешите и тиквите не се

    29 2 Отговор
    наядоха

    21:11 02.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Милюциунер

    25 2 Отговор
    Цветан Апартамента, Росен Водопада ... мила моя майно льо

    21:12 02.03.2026

  • 17 Европеец

    21 2 Отговор

    До коментар #1 от "Съдията":

    Бих казал само "аман от тоя боклук".....

    21:12 02.03.2026

  • 18 Макето

    23 2 Отговор
    Това, ако се случи в Гърция, какви щяха да са последствията?

    21:13 02.03.2026

  • 19 Звездоброец

    18 2 Отговор

    До коментар #9 от "Тези":

    Алчността е в основата на тази цивилизация , затова предстои закриване и основаване на нова такава.

    21:13 02.03.2026

  • 20 Дон Домат

    24 2 Отговор
    Ако бяхме нормална държава и хората се развивахме според възможностите си и умствения си капацитет, тоя Дон Домат на снимката, щеше да става единствено за торен бръмбар

    21:13 02.03.2026

  • 21 Блъфове

    24 2 Отговор
    за балъци ! Чеп за зеле не става тоя , но виж за затворник е готов и то отдавна.

    21:13 02.03.2026

  • 22 Гост

    18 2 Отговор
    Ееее, Аман, бе! Не може ли Шеф на някое ВиК, а?
    Пък и му е в ресор...., ако трябва да намерим работа на чиляка! Мигар, кредит е теглил, разходи ва ток, вода... Пфу!

    Коментиран от #28

    21:15 02.03.2026

  • 23 Мисит

    19 2 Отговор
    Тия са оплетни,,като котешки черва! Изедници,,

    21:16 02.03.2026

  • 24 Боклук и престъпник се оказа

    18 2 Отговор
    В затвора му е мястото ако бъде разследван

    21:18 02.03.2026

  • 25 пародия

    4 4 Отговор
    по-добре Боко...

    21:18 02.03.2026

  • 26 Фройд

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Звездоброец":

    Хахаха, най точния коментар, поздрави.

    21:21 02.03.2026

  • 27 ООрана държава

    18 2 Отговор
    Европейската прокуратура му разследва кабинетс за 2 милярда евро кражби а вие ще го слагате за подуправотел на бнб, абсурдно пр0ста държава

    21:24 02.03.2026

  • 28 Фройд

    11 2 Отговор

    До коментар #22 от "Гост":

    Стига му лаборатория за проверка на водомерите, неговия водопад ще отчита на минус, за радост на столичани.

    21:26 02.03.2026

  • 29 И там ли

    11 2 Отговор
    ще прави водопад

    21:31 02.03.2026

  • 30 Дето се вика

    10 2 Отговор
    ...пуснали вълка в кошарата...
    Те това е!
    Менкат се все едно и също на софрата...

    21:34 02.03.2026

  • 31 Коментар

    10 2 Отговор
    Как подуправител на БНБ, банковият съюз разследва Сламен Желязков за злоупотреба с власт и прехвърляне на бившата му съпруга на дялове на търговско дружество, хотел хаяши, на занижена цена. Сламен е лице нон грата за банките, скоро ще в списъка магнитски

    21:35 02.03.2026

  • 32 Коко

    8 0 Отговор
    Това е върховна наглост и гавра с българите.И единствената надежда за спасение както винаги е Русия.

    Коментиран от #38, #39

    21:38 02.03.2026

  • 33 Дечев

    2 0 Отговор
    Ще управлявам МВР 7-8 Месеца!!!

    21:41 02.03.2026

  • 34 Никой

    4 0 Отговор
    Без образование.

    21:43 02.03.2026

  • 35 Цицелков

    3 0 Отговор
    Ще сърфирам върху сълзите на ЦИК!!! ....Гоуема боровинка лапни, гоуема дума не казвай!!!

    21:46 02.03.2026

  • 36 604

    3 0 Отговор
    водопада се подсигури хехехехеххехехехехя

    21:47 02.03.2026

  • 37 нннн

    4 0 Отговор
    Абе, защо само доказани б.клyци избират за високи държавни длъжности?

    21:47 02.03.2026

  • 38 Чочо

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Коко":

    Даже несравнимо по-голяма от тази с Надка оная шматка и Запряна,начело с Гюро-футболиста...взети заедно.

    21:48 02.03.2026

  • 39 Звездоброец

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Коко":

    Прав си , докато не се измъкнем от смъртната хватка на запада сме обречени . Обаче аз не се притеснявам - България ще бъде духът , а Русия сърцето на новата цивилизация !!!

    Коментиран от #44

    21:50 02.03.2026

  • 40 Нерегистриран

    4 0 Отговор
    НЕ Е СЕРИОЗНО!

    21:50 02.03.2026

  • 41 Изключително нагли и арогантни

    3 0 Отговор
    Явно наистина са решили да вкарат държавата във война, а те до последно да окрадат каквото и от където могат, след което да се качат на самолетите и да изчзнат някъде по островите преди кораба да потъне.

    21:53 02.03.2026

  • 42 Гъбарко

    0 1 Отговор
    Мистър кеш и ППДБ ще берат гъби на тези избори. КацаМунчето ще чекне котката на Шрьодингер 60 на 40...а Росен Ж ще е един път номиниранни два пъти Премиерю

    21:54 02.03.2026

  • 43 Пародия на държава

    3 0 Отговор
    Хоумър Симпсън банкер и това го доживяхме

    21:56 02.03.2026

  • 44 Хи,хи,хи...

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Звездоброец":

    Русия сърцето на нова цивилизация???? Там далеч, далеч, в мъглявината "Мерак".......

    21:58 02.03.2026

  • 45 ОЛЕЛЕ

    6 0 Отговор
    Тези се подиграват с хората.

    21:58 02.03.2026

  • 46 АМА РОСКО ОБЪРНАЛ ЛИ Е РЕЗБАТА

    3 0 Отговор
    Това е основно изискване за тази позиция.

    21:59 02.03.2026

  • 47 АЙ СТИГА

    4 0 Отговор
    ХАЯШИТО С ВОДОПАДА ЩЕ ГО ПРАВЯТ БАНКЕР ВИЙ ДОБРЕ ЛИ СТЕ.

    22:00 02.03.2026

  • 48 Колко е прав Бойко Борисов

    3 0 Отговор
    Като казва, че тук живее кофти човешки материал. Факта, че позволяваме такъв като него да ни управлява толкова време доказва това. Няма отърване .

    22:00 02.03.2026

  • 49 Дедо

    2 0 Отговор
    Правят го нарочно за да направят така че всички в домовата книга за служебни премиери да са от ГЕРБ и ДПС НН.

    22:01 02.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Абе

    2 0 Отговор
    Тука държава имали ли

    22:03 02.03.2026

  • 52 КАТО СИ ПОМИСЛЯ ЧЕ

    2 0 Отговор
    Плащам данъци, за да може тоя да взема заплата ми иде да се гръмна.

    22:03 02.03.2026

  • 53 Трябва

    2 0 Отговор
    Радикализъм мамави мръсна

    22:06 02.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове