"Зеленски: Само по-силен натиск може да принуди Русия към край на войната"

Украинският президент Володимир Зеленски заяви във вечерното си видеообръщение след масираната руска атака срещу украински градове, че единствено засилен натиск и сериозни загуби биха могли да накарат Русия да прекрати продължаващата вече четири години война, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По думите му мащабът на последните удари ясно показва липсата на реално желание от страна на Москва да сложи край на конфликта.

Зеленски подчерта, че без значително увеличаване на натиска върху Русия и без осезаеми последици за нея, няма да се появи готовност за отстъпление от войната или връщане към мирен процес.