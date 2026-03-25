Техеран най-после потвърди: Получихме предложение от САЩ за край на войната

Пакистан е представил на Иран предложение от САЩ за деескалация на войната в Персийския залив, предаде "Ройтерс", позовавайки се на висш ирански служител.

Иранският източник не разкри подробности за предложението, нито дали то е същото като това от 15 точки, което по-рано стана известно, че е изпратено от Вашингтон до Техеран.

Коментарите на служителя са сред малкото признаци, че Техеран е готов да разгледа дипломатически предложения за прекратяване на войната, въпреки че публично отрече, че ще преговаря с администрацията на президента Доналд Тръмп.

Източникът изтъкна още, че Турция също е "помогнала за прекратяване на войната и Турция или Пакистан се разглеждат като място за такива разговори".

Припомняме, че през последните дни имаше противоречиви сигнали за преговори между Иран и САЩ за прекратяване на войната.

Първоначално Доналд Тръмп обяви 5-дневно примирие, след като обяви, че с Иран са проведени "много силни преговори", но Техеран отрече това.

По-рано днес няколко издания съобщиха, че САЩ са изпратили на Иран план от 15 точки и предложение за прекратяване на огъня. Израел не участва в преговорите, но е бил предупреден от администрацията на Тръмп преди началото на дискусиите за прекратяване на военните действия с Иран.

Вчера пък премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф предложи страната му да бъде домакин на мирни преговори между двете страни, след като преди това европейски и регионални източници заявиха, че посредници като Египет, Пакистан и държави от Персийския залив предават послания между САЩ и Иран, а потенциални преки разговори могат да се проведат в Исламабад.