Техеран най-после потвърди: Получихме предложение от САЩ за край на войната

Пакистан е представил на Иран предложение от САЩ за деескалация на войната в Персийския залив, предаде "Ройтерс", позовавайки се на висш ирански служител.
Иранският източник не разкри подробности за предложението, нито дали то е същото като това от 15 точки, което по-рано стана известно, че е изпратено от Вашингтон до Техеран.
Коментарите на служителя са сред малкото признаци, че Техеран е готов да разгледа дипломатически предложения за прекратяване на войната, въпреки че публично отрече, че ще преговаря с администрацията на президента Доналд Тръмп.
Източникът изтъкна още, че Турция също е "помогнала за прекратяване на войната и Турция или Пакистан се разглеждат като място за такива разговори".
Припомняме, че през последните дни имаше противоречиви сигнали за преговори между Иран и САЩ за прекратяване на войната.
Първоначално Доналд Тръмп обяви 5-дневно примирие, след като обяви, че с Иран са проведени "много силни преговори", но Техеран отрече това.
По-рано днес няколко издания съобщиха, че САЩ са изпратили на Иран план от 15 точки и предложение за прекратяване на огъня. Израел не участва в преговорите, но е бил предупреден от администрацията на Тръмп преди началото на дискусиите за прекратяване на военните действия с Иран.
Вчера пък премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф предложи страната му да бъде домакин на мирни преговори между двете страни, след като преди това европейски и регионални източници заявиха, че посредници като Египет, Пакистан и държави от Персийския залив предават послания между САЩ и Иран, а потенциални преки разговори могат да се проведат в Исламабад.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Русия
Иран никого не е нападал.
Иран се защитаваше и продължава!
Коментиран от #5, #22, #23
15:06 25.03.2026
2 САЩ
След ВСВ нямат и една победа. Само холивудски, де :))
15:06 25.03.2026
3 Някой
Да им доставят на терористите Сатаняху и Тръмп гл... на тепсия, като едно време и може да почнат преговори за мир!
Престъпление и наказание!
15:07 25.03.2026
4 Пич
15:07 25.03.2026
5 Да живее
До коментар #1 от "Русия":Велика Персия !
Показа на света безсилието на "първата".
15:08 25.03.2026
6 Българин
15:08 25.03.2026
7 Овчарник
15:08 25.03.2026
8 Е, то си беше ясно,
15:09 25.03.2026
9 1945
15:10 25.03.2026
10 НИЯ
15:11 25.03.2026
11 Отстрани
Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) отправи изявление към Тръмп и Съединените щати:
— Не наричайте поражението си сделка;
— Стигнахте до точката, в която преговаряте сами със себе си;
— Нищо – нито енергията, нито стабилността – няма да се върне, докато мисълта за действие срещу иранския народ не изчезне напълно от мръсните ви умове;
— Няма да има новини за вашите инвестиции в региона. Никога няма да видите цените на енергията и петрола да се нормализират;
— Хора като нас никога няма да правят компромиси с хора като вас. Не сега. Никога.
Коментиран от #14, #16
15:12 25.03.2026
12 Сила
15:12 25.03.2026
13 25032026
Коментиран от #19
15:13 25.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Асега де
15:16 25.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Довчера
15:20 25.03.2026
18 стоян
Коментиран от #27
15:20 25.03.2026
19 1234
До коментар #13 от "25032026":каквото им предложи САЩ, това ще приемат, нямат избор. В противен случай от Иран няма да остане нищо.
15:25 25.03.2026
20 Ти да видиш
15:26 25.03.2026
21 Швейк
15:26 25.03.2026
22 И Преди и сега
До коментар #1 от "Русия":И исл терористи в държави по цял свят не поддържат...Иран са ангели само добрини правят еххх че лош свят само иран добрите
15:29 25.03.2026
23 Хахахаха
До коментар #1 от "Русия":Украйна не са воювали.
Украйна никого не е нападала.
Украйна се защитаваше и продължава.
15:29 25.03.2026
24 Казанлъшкия
15:30 25.03.2026
25 Б@си наглеците
15:30 25.03.2026
26 7656
15:31 25.03.2026
27 999м
До коментар #18 от "стоян":Хаха бърн🏅
Оказа се че имало и по лошо от обиконвено коми- коми козойеп с мания за величие
15:31 25.03.2026
28 Победа за Иран?
15:33 25.03.2026
29 БАЙ КУРТИ
15:34 25.03.2026
30 Да,бе
15:34 25.03.2026
31 Механик
Второ, не се знае дали иранците ще са съгласни с условията.
Трето, иранците също могат да имат условия.
И четвърто но най-важно, САЩ изгубиха и тая СИ война, а Израел тъне в пепел.
Коментиран от #35
15:36 25.03.2026
32 Факт
15:38 25.03.2026
33 ХУБАВО Е ХОРАТА ПО
15:40 25.03.2026
34 Цък
15:41 25.03.2026
35 Всичко, което си анализирал по точки
До коментар #31 от "Механик":Е истина!
15:41 25.03.2026