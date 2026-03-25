Техеран най-после потвърди: Получихме предложение от САЩ за край на войната

25 Март, 2026 15:03

Първоначално Доналд Тръмп обяви 5-дневно примирие, след като обяви, че с Иран са проведени много силни преговори, но Техеран отрече това

Пакистан е представил на Иран предложение от САЩ за деескалация на войната в Персийския залив, предаде "Ройтерс", позовавайки се на висш ирански служител.

Иранският източник не разкри подробности за предложението, нито дали то е същото като това от 15 точки, което по-рано стана известно, че е изпратено от Вашингтон до Техеран.

Коментарите на служителя са сред малкото признаци, че Техеран е готов да разгледа дипломатически предложения за прекратяване на войната, въпреки че публично отрече, че ще преговаря с администрацията на президента Доналд Тръмп.

Източникът изтъкна още, че Турция също е "помогнала за прекратяване на войната и Турция или Пакистан се разглеждат като място за такива разговори".

Припомняме, че през последните дни имаше противоречиви сигнали за преговори между Иран и САЩ за прекратяване на войната.

Първоначално Доналд Тръмп обяви 5-дневно примирие, след като обяви, че с Иран са проведени "много силни преговори", но Техеран отрече това.

По-рано днес няколко издания съобщиха, че САЩ са изпратили на Иран план от 15 точки и предложение за прекратяване на огъня. Израел не участва в преговорите, но е бил предупреден от администрацията на Тръмп преди началото на дискусиите за прекратяване на военните действия с Иран.

Вчера пък премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф предложи страната му да бъде домакин на мирни преговори между двете страни, след като преди това европейски и регионални източници заявиха, че посредници като Египет, Пакистан и държави от Персийския залив предават послания между САЩ и Иран, а потенциални преки разговори могат да се проведат в Исламабад.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русия

    59 8 Отговор
    Иран не са воювали
    Иран никого не е нападал.
    Иран се защитаваше и продължава!

    Коментиран от #5, #22, #23

    15:06 25.03.2026

  • 2 САЩ

    53 4 Отговор
    загуби и тази война.
    След ВСВ нямат и една победа. Само холивудски, де :))

    15:06 25.03.2026

  • 3 Някой

    31 5 Отговор
    Иран да отговори със собствен план за мир:
    Да им доставят на терористите Сатаняху и Тръмп гл... на тепсия, като едно време и може да почнат преговори за мир!
    Престъпление и наказание!

    15:07 25.03.2026

  • 4 Пич

    27 3 Отговор
    Иран ще се превърне в един от новите центрове на силата!!! Индия също бърза нататък!!! Другите не споменавам, защото вярвам във вашата интелигентност!!!

    15:07 25.03.2026

  • 5 Да живее

    41 5 Отговор

    До коментар #1 от "Русия":

    Велика Персия !
    Показа на света безсилието на "първата".

    15:08 25.03.2026

  • 6 Българин

    40 4 Отговор
    Тръмп яко го притискат пазарите и цената на петрола. Затова говори за преговори.

    15:08 25.03.2026

  • 7 Овчарник

    36 2 Отговор
    Гренландия какво става ще я взимат ли вампирите??Има ли бомби на склад??

    15:08 25.03.2026

  • 8 Е, то си беше ясно,

    7 45 Отговор
    но защо упорстваха цели 3 седмици. Иран стана изорана нива. Глупави аятоласи.

    15:09 25.03.2026

  • 9 1945

    7 42 Отговор
    чалмите клекнаха

    15:10 25.03.2026

  • 10 НИЯ

    30 4 Отговор
    Боже добре че се осъзна Тръмп,беше ясно и той го разбра,че загуби тази война,и причини страшно много щети на целият регион.Великата сила САЩ на колене пред чалмите.Браво адмирации.

    15:11 25.03.2026

  • 11 Отстрани

    28 4 Отговор
    Иран не потвърдил а се е втвърдил!!

    Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) отправи изявление към Тръмп и Съединените щати:

    — Не наричайте поражението си сделка;

    — Стигнахте до точката, в която преговаряте сами със себе си;

    — Нищо – нито енергията, нито стабилността – няма да се върне, докато мисълта за действие срещу иранския народ не изчезне напълно от мръсните ви умове;

    — Няма да има новини за вашите инвестиции в региона. Никога няма да видите цените на енергията и петрола да се нормализират;

    — Хора като нас никога няма да правят компромиси с хора като вас. Не сега. Никога.

    Коментиран от #14, #16

    15:12 25.03.2026

  • 12 Сила

    6 18 Отговор
    Тоя на фотото не мога да го сглобят в Москва ....ще им изпратят евентуално некъв рашистки Франкенщайн , нещо средно , събрано от Кадирката , Шойгу и Медведя ...!??

    15:12 25.03.2026

  • 13 25032026

    5 4 Отговор
    Значи ли това че вече са им предложили изгодни условия

    Коментиран от #19

    15:13 25.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Асега де

    4 5 Отговор
    Персите нападат САЩ сък кораби,реципрочно.

    15:16 25.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Довчера

    15 2 Отговор
    До вчера им казаха, че са "диваци" - днес ролите се обърнаха: дикава е с големи три букви, а Иран се превърна в цивилизования свят ... айде сега тези с четиригодишните опорки да кажат: Кой е дивака сега ?

    15:20 25.03.2026

  • 18 стоян

    8 17 Отговор
    По принцип иранците са пичове и не искаха да си признаят веднага че са загубили войната още на десетия ден - ама ще клекнат и после ще празнуват победата над империализъма и капитализъма - все пак са мюслюмански кумунисти

    Коментиран от #27

    15:20 25.03.2026

  • 19 1234

    3 16 Отговор

    До коментар #13 от "25032026":

    каквото им предложи САЩ, това ще приемат, нямат избор. В противен случай от Иран няма да остане нищо.

    15:25 25.03.2026

  • 20 Ти да видиш

    13 3 Отговор
    Братята иранци наложиха санкции на краварите....хаха!

    15:26 25.03.2026

  • 21 Швейк

    16 1 Отговор
    Да се надяваме,че идва краят на операция "Епична глупост"

    15:26 25.03.2026

  • 22 И Преди и сега

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Русия":

    И исл терористи в държави по цял свят не поддържат...Иран са ангели само добрини правят еххх че лош свят само иран добрите

    15:29 25.03.2026

  • 23 Хахахаха

    6 11 Отговор

    До коментар #1 от "Русия":

    Украйна не са воювали.
    Украйна никого не е нападала.
    Украйна се защитаваше и продължава.

    15:29 25.03.2026

  • 24 Казанлъшкия

    10 2 Отговор
    Смятай колко са п.рости тия американци...не могат с разни тарамбуки да се правят, големи са жалкари.

    15:30 25.03.2026

  • 25 Б@си наглеците

    10 2 Отговор
    Интересно защо не се публикува новината че евреите искат да купуват Гръцки острови за да могат да се заселят там ! Да не би от посолството на Епщайн да са се обадили на редактора за да не се публикува новината. Евреите твърдят че с покупката на островите щели да подпомогнат гръцкият бюджет да си изплаща кредитите.

    15:30 25.03.2026

  • 26 7656

    9 2 Отговор
    С тази война САЩ доказаха за пореден път че не трябва да им се вярва.

    15:31 25.03.2026

  • 27 999м

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "стоян":

    Хаха бърн🏅

    Оказа се че имало и по лошо от обиконвено коми- коми козойеп с мания за величие

    15:31 25.03.2026

  • 28 Победа за Иран?

    3 7 Отговор
    Само че Иран не може да отиде край бреговете на Америка.Американците си тръгват после се връщат,правят си какво си искат

    15:33 25.03.2026

  • 29 БАЙ КУРТИ

    6 1 Отговор
    Абе иначе операция ЕИЧНО О... СИРАНЕ, върви по план. рижавият ГОВЕДАР явно е получил гънки на мозъка. И почна да търси среща. Но ПЕРСИТЕ не са балами.

    15:34 25.03.2026

  • 30 Да,бе

    7 3 Отговор
    Израил пак трябва на хилядолетно пътешествие по планетата...Само дето никъде ги нещат.

    15:34 25.03.2026

  • 31 Механик

    8 2 Отговор
    Това, че са получили предложение, не значи, че ще го приемат. Това първо.
    Второ, не се знае дали иранците ще са съгласни с условията.
    Трето, иранците също могат да имат условия.
    И четвърто но най-важно, САЩ изгубиха и тая СИ война, а Израел тъне в пепел.

    Коментиран от #35

    15:36 25.03.2026

  • 32 Факт

    4 0 Отговор
    Дончо печели време

    15:38 25.03.2026

  • 33 ХУБАВО Е ХОРАТА ПО

    1 0 Отговор
    СВЕТА ДА СА ЩАСТЛИВИ. НО НЕ ПО ТОЗИ НАЧИН ПЪРВО ПРАВИТЕ ВОЙНА ОТНЕМАТЕ ЖИВОТИ И ПОСЛЕ ПРАВИТЕ ПРИМИРИЕ. ОБЪРКАНИ ДЕЙСТВИЯ.

    15:40 25.03.2026

  • 34 Цък

    0 0 Отговор
    Ала бала, активно мероприятие за успокояване на пазарите. Запада не може да се добере до нефт, няма пари да плаща по 170-200 долара за барел . Всичкия нефт заминава за “бедна” Азия

    15:41 25.03.2026

  • 35 Всичко, което си анализирал по точки

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Механик":

    Е истина!

    15:41 25.03.2026

