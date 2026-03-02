Важните новини във ФАКТИ на 02.03.2026 г.

Коалицията на Румен Радев се казва „Прогресивна България“

Румен Радев се регистрира в ЦИК минути преди 15.00 часа в понеделник, съобщиха от ЦИК.

Ударите на САЩ и Израел срещу Иран вдигат с поне 10% в цената на дизела и бензина у нас

Ръст от 10 евроцента в цената на горивата в следващите седмици предвиждат хора от бранша заради военните действия в Близкия изток. От Българската петролна и газова асоциация посочват, че цената на горивата зависи и от множество други фактори и засега притеснение няма.

Румен Христов: Имам информация, че вторият човек във формацията на Радев ще бъде противоречива фигура

Ние сме „за“ дебат в парламента заради конфликта в Близкия изток. Проблем е, че изпълнителната власт не идва в пленарната зала. Никога и по никакъв повод никой не е обсъждал участие на България във военни действия, така че гражданите ни могат да са спокойни. Това заяви лидерът на СДС и заместник-председател на парламентарната група ГЕРБ-СДС Румен Христов в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Росен Желязков става подуправител на БНБ?

Димитър Радев ще предложи бившия премиер Росен Желязков за подуправител на БНБ, предаде Фокус, позовавайки се на сигурен източник.

Европейската прокуратура разследвала България за близо 2 млрд. евро

Към края на декември Европейската прокуратура е водила 267 активни разследвания в България за предполагаеми щети в размер на приблизително 1,7 млрд. евро. Това се посочва в годишния доклад на институцията за 2025 г., публикуван днес.

Костадин Костадинов: Искаме американските самолети да напуснат нашата страна

Искаме американските самолети да напуснат нашата страна.

Николай Младенов: Ситуацията в Абу Даби и в цялата ОАЕ остава напрегната

Ситуацията в Абу Даби (и в цялата ОАЕ) остава напрегната след последните събития, но искам да ви успокоя: всички сме добре, на сигурно място и здрави.

Руският посланик Елеонора Митрофанова се скара на "кабинета Гюров"

В навечерието на националния празник 3 март руският посланик у нас Елеонора Митрофанова се качи на връх Шипка и се скара на служебното правителство на Андрей Гюров.

Корнелия Нинова: Пристигналият у нас аржентински слънчоглед не отговаря на европейските изисквания

"Пристигналият у нас аржентински слънчоглед не отговаря на европейските изисквания." Това е официална позиция на българските власти от днес.

Иво Инджев за войната в Иран: Защо точно сега?

Чакам 8-ми март като някаква развръзка. Числото 8 е магическо в шумерско-персийската традиция, тоест от 2 600 години. Някой ще каже, че това е конспиративна теория. И в действителност - няма как да бъде съвсем сериозно. Войната между Иран и Ирак продължи точно 8 години. Завърши на 08.08.1988 г. Съветът на старейшините, който избира аятолах, се състои от 88 души, които имат по осем години мандат. Затова, при това нумерологично съвпадение, се чудя дали няма да се случи нещо на 8-ми март. На ръба на шегата - ще чакаме 8-ми март, за да видим дали нещо няма да се промени. Това каза в интервю за “Лице в лице” журналистът Иво Инджев.

Тома Белев: Не познавам Калушев

Не познавам г-н Калушев. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ бившият зам.-министър на околната среда и водите Тома Белев във връзка със снимката, на която е заснет на празнуване на Трифон Зарезан заедно с открития мъртъв в кемпер на връх Околчица Ивайло Калушев.

Проф. Чуков: България е далеч и няма опасност от ирански удари, географията ни помага

Войната в Близкия изток ще продължи, докато бъдат изпълнени целите. Целите са унищожаване на ядрения потенциал, на ракетите и на военноморския флот. Колко време ще отнеме това - никой не знае. Иран се оказа много костелив орех. Превъзходството във въздуха на САЩ и Израел е огромно. Иран на практика няма ВВС, но се оказа много костелив орех.

Нови лица влизат от квотата на „Продължаваме промяната“ в листите на ПП-ДБ

Към листите на „Продължаваме промяната“ се присъединява 29-годишният Хасан Хасанов (Сани), българин от турски произход с активна гражданска позиция и активен участник в протестите през декември 2025 г.

„Алианс за права и свободи” след регистрацията в ЦИК: 100% ще влезем в следващия парламент

„Алианс за права и свободи” се регистрира за участие в предстоящия парламентарен вот на 19 април.

Министрите на външните работи на България и Турция обсъдиха ситуацията в Иран и регионалната сигурност

Служебният министър на външните работи Надежда Нейнски е провела телефонен разговор с министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан, по време на който двамата са обсъдили ситуацията в Иран и съседните му държави. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) на сайта си.

Евакуираха търговски център във Варна заради бомбена заплаха

Заради бомбена заплаха, отправена по електронната поща, са евакуирани посетителите и работещите от един от търговските центрове във Варна, съобщиха от полицията в града.

Радев: „Прогресивна България“ е отговорът на очакванията на българите

Днес регистрирахме Коалиция „Прогресивна България“ в ЦИК за участие в парламентарните избори на 19 април. „Прогресивна България“ е отговорът на очакванията на българите за демонтиране на олигархичния корупционен модел. Това съобщи във фейсбук Румен Радев след регистрацията на партията

Съдия и прокурор влизат в екипа на министъра на правосъдието Андрей Янкулов

Съдията Андрей Георгиев и прокурорът Георги Балков са назначени за заместник-министри на правосъдието със заповед на министър-председателя Андрей Гюров от днес и стават част от екипа на министър Андрей Янкулов.

АДФИ с нов директор

Министърът на финансите Георги Клисурски назначи Ивайло Ашков за директор на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). От януари 2022 г. до момента той беше заместник-директор на агенцията.

Жена почина, а трима други са ранени при катастрофа на АМ „Струма“

Жена е починала на място при катастрофа на автомагистрала "Струма" малко преди 12:00 часа днес, съобщиха от полицията.

Васил Терзиев утвърди стратегическите си проекти в ново звено

Васил Терзиев утвърди ключовите проекти на Столична община и създаде отдел „Стратегически проекти“ в рамките на новата организационна структура. Звеното ще ръководи, координира и проследява изпълнението на ключовите инициативи, които определят дългосрочното развитие на столицата.

Корман Исмаилов: Продължаваме работата по ключовите транспортни проекти по направлението север–юг

Продължаваме работата по приоритетните международни транспортни проекти по направлението север-юг. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов по време на среща с извънредния и пълномощен посланик на Румъния в Република България Н. Пр. Бръндуша Предеску. Основен акцент в разговора бяха напредъкът по стратегическите инфраструктурни инициативи и засилването на регионалната свързаност между двете държави. В рамките на срещата бе обменена и информация относно проблеми, с които румънски превозвачи и транспортни компании се сблъскват на българска територия.

„Възраждане“ иска спешно заседание на НС заради ескалацията в Близкия изток

“Възраждане” внесе искане за свикване на извънредно заседание на Народното събрание (НС) от 17:00 ч. заради военната ескалация в Близкия изток, съобщава пресцентърът на политическата сила. От партията призовават останалите формации да се подпишат под искането с оглед изискването на чл. 78 от Конституцията то да идва от поне 1/5 от народните представители, пише в информацията. От "Възраждане" призовават и председателя на парламента да свика заседанието незабавно.

ДПС се регистрираха за изборите. Искра Михайлова пожела на Христанов "успех в бъдеще", ако затвори "Магазин за хората"

Регистрирахме се самостоятелно като партия за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19-ти април 2026 г. с подписка, подписана от 12 222 наши сподвижници, подкрепящи партията. Това е израз на подкрепа. Това е израз на разбиране за нашата работа през последните месеци. Това е израз на готовността на всички структури на партията да работят за изборите. И най-вече: израз на приемането на работещия диалог между цялата наша партия и хората, които желаят да бъдат е такъв диалог. Оттук-нататък започва предизборната кампания, но ние тръгваме с това самочувствие: хората ни разбират, хората ни подкрепят. Ще направим кампания за позитивното бъдеще на България. Това каза пред журналисти Искра Михайлова след регистрацията на ДПС в ЦИК за участие в парламентарния вот, цитирана от novini.bg.

"Проблемите на хората не трябва да се преекспонират и да се спекулира с тях, а трябва да бъдат решавани. Това е нашият подход", добави тя.

Михайлова коментира и заявката на служебния министър на земеделието Иван Христанов да затвори "Магазин за хората" като му пожела "успех в бъдеще", ако реши да осъществи намеренията си.