Иранската армия: Ударихме с крилати ракети американски самолетоносач

25 Март, 2026 16:04 3 934 65

  • иран-
  • пентагон-
  • ракети-
  • ормузки проток-
  • доналд тръмп-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • петрол

Военноморските сили на Иран казаха днес, че са обстрелвали с крилати ракети американския самолетоносач "Ейбрахам Линкълн" и предупредиха, че ще предприемат още атаки, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В изявлението пише, че ракетите са принудили разположения в района на Персийския залив военен кораб "да бъде предислоциран".

Движението на самолетоносача е "под постоянно наблюдение... и веднага щом вражеският флот навлезе в обсега на ракетните ни системи, той ще бъде подложен на мощни удари", предупреди командващият иранските военноморски сили адмирал Шахрам Ирани.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Роден в НРБ

    78 15 Отговор
    А дано

    Коментиран от #13, #16, #22, #56, #64

    16:05 25.03.2026

  • 2 ГОЛЕМ СМЕХ

    22 71 Отговор
    Както "ударихте" и диета Гарсия

    Коментиран от #14, #31

    16:06 25.03.2026

  • 3 Слава на Иран!

    77 12 Отговор
    Скоро ще командироваме цялата редакция на този сайт да станат кореспонденти в Киiф и Бум-Бум Тел Авиф.

    Коментиран от #10

    16:07 25.03.2026

  • 4 Петриън канала на Мартин Картофски

    10 53 Отговор
    Иран са пътник. Но ние все още не сме.

    Ето как да ни помогнете да оцелеем.

    Пейпал и Револют - монтажисти и оператори разчитат на вашата помощ, за да продължим да правим свободна журналистика аз и Костадин. Абонирайте се за Петриън, не ги пестете тия пари, кoвчег джобове нема. Един път се живее.

    16:07 25.03.2026

  • 5 Ивелин Михайлов

    76 13 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ ПОЖЕЛАВА ПОБЕДА НА ИРАН!

    Коментиран от #41

    16:08 25.03.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    10 64 Отговор
    Украйна ви изпревари преди Четири Года ☝️
    Потопи руското корито ръждаво Масква, но Москва продължава мълчи гузно по въпроса ни лук яла ни лук мирисала.

    Коментиран от #49

    16:08 25.03.2026

  • 7 Исторически парк

    63 7 Отговор
    ИРАН ПОБЕДА!

    16:08 25.03.2026

  • 8 Някой

    64 4 Отговор
    Трябваше Русия да им отстъпи един Орешник или друго и нямаше само да се мести, а да потъне.

    Коментиран от #33

    16:09 25.03.2026

  • 9 Така го удариха

    2 40 Отговор
    Ама със зъГ

    16:09 25.03.2026

  • 10 Анонимен

    6 16 Отговор

    До коментар #3 от "Слава на Иран!":

    Най-вече Провокатора!

    16:10 25.03.2026

  • 11 Пич

    48 8 Отговор
    Фърст арми във Ворлда я съдраха от бой !!! То виетнамци я драха, то афганистанци я драха, сега иранците я дерат, та я съсипват!!! Я веднага да пратят един солджър, да си отвържем магарето да му тресне едно чифте, та да се знае, че и магаретата бият говедарската армия!!!

    16:10 25.03.2026

  • 12 Добри новини

    64 5 Отговор
    И сухопътните сили на сащ ще имат същата участ, ако се доближат до Иран. Персите изхвърлят американците от Залива и сменят петродолара с петроюана! Не е чудно, че Тръмп се моли за преговори.

    16:11 25.03.2026

  • 13 Владко Кузов /последния софиянец/

    7 18 Отговор

    До коментар #1 от "Роден в НРБ":

    Лапай..... 😀

    16:11 25.03.2026

  • 14 Някой

    64 5 Отговор

    До коментар #2 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Абе, да питам що самолетоносача стои на 2000 км от Иран? Че се налага самолетите са дозаееждат 2-3 пъти във въздуха? А също се оттегли в Крит другия самолетоносач? Дето му се запалило пералното отделение и 40 часа не можели да погасят пожара. Да ти кажа, не е от незагасена цигара.

    16:12 25.03.2026

  • 15 Иван

    32 4 Отговор
    Коалиция 80++ трябва да помогне на Иран да се сдобие с по-далекобойни ракети.

    16:12 25.03.2026

  • 16 Едва ли

    11 34 Отговор

    До коментар #1 от "Роден в НРБ":

    Вътрешна иранска пропаганда за иранското население за повдигане на бойния дух.

    Коментиран от #24, #55

    16:12 25.03.2026

  • 17 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    4 29 Отговор
    Да Живее Бако Тръмп ,
    Да Живее САЩ 🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲
    Всичко е Света вече е Суета и Гонене на Вятъра

    16:13 25.03.2026

  • 18 Забелязва се

    9 33 Отговор
    Копейките рязко минаха на страната на Иран.

    Коментиран от #26, #32

    16:13 25.03.2026

  • 19 Трол

    8 12 Отговор
    Хутите бяха по-точни в целбата на самолетоносачи в сравнение с иранците, но просто имат ужасяващ маркетингов отдел.

    16:14 25.03.2026

  • 20 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    7 41 Отговор
    Удариха с бомби "GBY 72" иранските ракетни площадки и подземни бункери около Ормузкия проток...мазалото е пълно.

    Коментиран от #27, #28, #29, #40, #46

    16:14 25.03.2026

  • 21 стоян георгиев 🐀

    18 2 Отговор
    Уудрийй !

    16:15 25.03.2026

  • 22 Ще има и още

    25 2 Отговор

    До коментар #1 от "Роден в НРБ":

    Ако се вярва на рижавият, тези няма с какво да удрят. Рижавият е победил и е унижтожено всичко !!
    За мен остава водеща теорията за Мамниците, управлявани от плътеници и тайно ръководени от П...ин. Изобщо, нещо крият, ама хайде.......

    16:16 25.03.2026

  • 23 Сталин

    37 1 Отговор
    Слава на великите перси

    16:17 25.03.2026

  • 24 Някой

    37 2 Отговор

    До коментар #16 от "Едва ли":

    То и приказките как са победили Иран, си е вътрешна пропаганда на Тръмп. Да поуспокои населението, че бензина там поскъпна малко, а американеца може да направи революция, ако му стане скъпо.

    16:18 25.03.2026

  • 25 Американците

    38 1 Отговор
    Имат само един шанс да спечелят сухопътна война в Иран , трябва Том Круз да стане главнокомандващ, нали той успява във всяка невъзможна мисия!

    Коментиран от #44, #48

    16:20 25.03.2026

  • 26 Казанлъшкия

    30 3 Отговор

    До коментар #18 от "Забелязва се":

    А ти вероятно смяташ , че Русия е агресор, но Израел и САЩ като мсораднса първи Иран са миротворци, нали ?

    16:20 25.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 шорошко еврейче-гейче ,

    25 1 Отговор

    До коментар #20 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    Ха ха ха ...Ч@футски надежди -говежди..
    Еврейче-гейче ако найстина си ,вЕрваш на тоя дебилизъм който си надраскал си за психодиспансера..!

    16:20 25.03.2026

  • 29 Владимир Путин, президент

    3 20 Отговор

    До коментар #20 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    "...GВY-72..."

    Малка оши6ка !!!
    Става въпрос за любимата ми GBU-72 Massive Ordnance Penetrator ☝️ Откога мечтая за такваз бомба връз моя бункер ....

    Коментиран от #50

    16:21 25.03.2026

  • 30 Доста

    26 2 Отговор
    загуби ще претърпи САЩ в стремежа си да угоди на евреите!

    16:21 25.03.2026

  • 31 Цък

    24 2 Отговор

    До коментар #2 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Чети бе тъпчо. Американците коствено потвърждават. Самолетоносача има много големи проблеми, дори пидтата му не работи.

    16:21 25.03.2026

  • 32 Аха

    16 2 Отговор

    До коментар #18 от "Забелязва се":

    Геювити на сащ

    16:22 25.03.2026

  • 33 Майор Мишев

    18 4 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    Не е нужен и Орешник ,за тази цел си има Циркон ,най вероятно един или дава Циркона са достатъчни самолетоносача Линкълн да стане подводен риф .

    16:23 25.03.2026

  • 34 Путинее гледаш ли кво прават иран

    8 10 Отговор
    А ти 4 години се мъчиш с охрайна

    Коментиран от #38

    16:23 25.03.2026

  • 35 Трътлю

    20 3 Отговор
    Самолетоносачите си заминават в историята гонени като крастави мъстии оттук и оттам.
    Така безславно свършиха и огромните линейни кораби през Втората Световна Война.

    16:24 25.03.2026

  • 36 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    3 11 Отговор
    Сигурно ли е че младите българки комунистки толкова много искат да ме сготвят и изядат цял и гол упоен и затворен в топлата фурна сгънат на две като пиле
    При появата ми тук или на публични места започват да им текат лигите при вида ми понеже съм много сладък като десерт и това много ги дразни младите българки комунистки и сега ще ми наслагат само червени минуси за смърт понеже съм от онези различните джендъри Обамовите

    16:24 25.03.2026

  • 37 Споделете копейки

    9 13 Отговор
    Нещо не се вързва. Крайцера москва потъна само от една незагасена цигара а самолетоносача е бил ударен от множество ракети и не е потънал.Само се е преместил.

    16:24 25.03.2026

  • 38 Владимир Путин, президент

    4 10 Отговор

    До коментар #34 от "Путинее гледаш ли кво прават иран":

    Гледам аз гледам и мислА, че Украйна се мъчи с алкашкото РФ недоразумение ....☝️

    16:25 25.03.2026

  • 39 Тацо Диев

    2 12 Отговор
    Пхаа ,ма тоя нали беше ударен по рано и се беше оттеглил.
    Га помниш колкото маймуните е те така те.
    И сега толкова са то ударили

    16:27 25.03.2026

  • 40 хаха

    11 1 Отговор

    До коментар #20 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    Тъй, тъй. Изглежда, че си се анупил на погрешното място, и черен томахоук те е ударил по погрешка, за което линейката препускаше като бясна за да закърпят отворилата се като чиния дупка...

    16:28 25.03.2026

  • 41 Нека да пиша

    1 8 Отговор

    До коментар #5 от "Ивелин Михайлов":

    Много те е яд ,фаронче . Следващия парламент си аут.

    16:30 25.03.2026

  • 42 ТЪПАКА ТРЪМП

    15 1 Отговор
    ПЪК ТВЪРДЕШЕ ЧЕ СА ПОДОПИЛИ ФЛОТА НА ИРАН. ХИШ НЕ ЛЪЖЕ КУКУМИЦИНА.

    16:31 25.03.2026

  • 43 Явно

    3 9 Отговор
    Факти разпространяват ирански фалшиви новини.

    16:32 25.03.2026

  • 44 Лиз ач евроатлантик

    8 1 Отговор

    До коментар #25 от "Американците":

    Aз предлагам да пратят "непобедимите",те набързо ще се разправят с иранците

    16:33 25.03.2026

  • 45 Самолетоносача е

    11 0 Отговор
    просто една огромна мишена. Мит е неговата неуязвимост.

    16:36 25.03.2026

  • 46 Алексбг

    3 5 Отговор

    До коментар #20 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    Ударили сатте . манн аффитте с коо. Жени дъл Боко проникващи бомби в най милото 🎯

    16:40 25.03.2026

  • 47 Факт

    6 1 Отговор
    В заглавието пише УДАРИХМЕ а в текста на статията пише ОБСТРЕЛВАХМЕ!!!!!!! 😂

    16:42 25.03.2026

  • 48 Ердоган

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "Американците":

    Знаем, нали изпълнителя на мисията по залавяне на Мадуро е лично Том Круз по време на снимки за Netflix. И според теб, кой обезвреди ПВО-то Иран, лично той Маверик отвори пътя за B2. Тръмп им показва на копейките, че филмите Холивуд са по реални случаи

    Коментиран от #52

    16:44 25.03.2026

  • 49 Абе,

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":

    укристанеца , научи го тоз български,бе ...

    16:44 25.03.2026

  • 50 БахУрчо

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Владимир Путин, президент":

    Мило небинарно коте 🙀,аз имам един коо женн пенетратор ,не е любимият ти ,но със сигурност би ти харесал ,гаранция !

    16:45 25.03.2026

  • 51 РАКЕТИ И БЕНЗИН

    2 0 Отговор
    ТВА Е ИСТИНАТА.........ЕВРОПА И НИЕ НИ ИНОТУ ИМАМЕ НИ ДРУГОТО.......ИМАМЕ ОНЛИ ЯКИИИИ ДЪЛГОВЕ КЪМ РОТШИЛДА....ДЮПОНА ГОЛДЪН САКСА БЛЕК РОКА...

    16:46 25.03.2026

  • 52 Димитър Георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Ердоган":

    Къв Ердоган си бре Столипиновски тссс гннин ?

    16:46 25.03.2026

  • 53 Любител на тихоокеанските ценности

    4 0 Отговор
    Американската военщина се оказа метан под налягане.

    16:47 25.03.2026

  • 54 Баба Вуна

    6 0 Отговор
    Гледайте истински клипове и програми, не нашите ТВ облъчвания. Там се вижда колко бази и градове са ударени а Тел Авив е доста обрушен. Сега в близкия изток ще сменят барел петрол за барел вода, на там отиват нещата.

    16:49 25.03.2026

  • 55 ои8уйхътгрф

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Едва ли":

    Лично аз видях поне 3 различни клипа, качени на поне 20 места в които БЕЗСПОРНО (дори и според ИИ) се вижда как един самолетоносач отнася "плувката"... Колко е пропаганда не знам...

    16:52 25.03.2026

  • 56 Тольо , коя дата сте у Факти?

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Роден в НРБ":

    То това беше преди повече от седмица ! чак забравихме вече.

    Коментиран от #60

    16:55 25.03.2026

  • 57 ПсихоЛог

    3 1 Отговор
    Най вероятно иранците не искат да го потопят ,а само да го повредят ,за да не ескалират допълнително войната .Представяте ли си какъв шок ще е за американците с един удар да им потопят самолетоносач с 4хил и нещо персонал на борда .

    16:57 25.03.2026

  • 58 Ударили

    3 1 Отговор
    Е нали Израел и САЩ бяха махнали 120% от заплахите в морето и 200% от флота на Иран ... наистина цивилизования до вчера свят не съществува - всички цивилизовани се оказаха най-големите диваци като свалиха маските. Иран стана символ на новия цивилизован свят.

    16:58 25.03.2026

  • 59 Иван Иванов

    3 1 Отговор
    БРАВО НА ИРАНЦИТЕ, ЗАЩИТАВАТ РОДИНАТА СИ С ЧЕСТ, ДОСТОЙНТВО И И НАЙ-ВЕЧЕ С КАЧЕСТВЕНИ РАКЕТИ С КОИТО МАЧКАТ ПЕДОФИЛИТЕ ОТ КРАВАРСКА АМЕРИКА.

    Коментиран от #65

    17:00 25.03.2026

  • 60 Фъфлю

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Тольо , коя дата сте у Факти?":

    Флъф флъф!

    Днес пак са го ударили бря, така пише у руските нувини

    17:01 25.03.2026

  • 61 Хаха

    0 3 Отговор
    И как по точно го ударихте, като се е преместил. А той се мести, когато стреляте по него с ракети. Май стреляте по мястото където е бил преди това. Голям смях!

    17:01 25.03.2026

  • 62 Мишел

    0 0 Отговор
    Най-големият и най-нов самолетоносач на САЩ Джералд Форд доближи Иран на 1000 км. и излезе в ремонт за 14 месеца. Ще видим за колко ще излезе самолетоносачът Ейбрахам Линкълн при 1500км. дистанция от Иран.
    Китайските противокорабни ракети не се шегуват.

    17:04 25.03.2026

  • 63 Тома

    0 1 Отговор
    Само така

    17:05 25.03.2026

  • 64 Амадор Ривас

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Роден в НРБ":

    Ама надали...

    17:07 25.03.2026

  • 65 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Иван Иванов":

    Иване ,защо сега ме подлагаш на изкушения да стана отново Демократ Дългокос и гладко избръснат лицево

    17:12 25.03.2026

