Иранската армия: Ударихме с крилати ракети американски самолетоносач

Военноморските сили на Иран казаха днес, че са обстрелвали с крилати ракети американския самолетоносач "Ейбрахам Линкълн" и предупредиха, че ще предприемат още атаки, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В изявлението пише, че ракетите са принудили разположения в района на Персийския залив военен кораб "да бъде предислоциран".

Движението на самолетоносача е "под постоянно наблюдение... и веднага щом вражеският флот навлезе в обсега на ракетните ни системи, той ще бъде подложен на мощни удари", предупреди командващият иранските военноморски сили адмирал Шахрам Ирани.