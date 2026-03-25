Новият Mercedes GLC “кацна“ в София. Ето и колко струва у нас (ВИДЕО)

25 Март, 2026 11:19 2 157 8

Електрическият модел се предлага в една единствена версия за момента

Новият Mercedes GLC "кацна" в София. Ето и колко струва у нас (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Преди броени минути, официалният дилър на Mercedes-Benz за България представи изцяло новия GLC с EQ Technology на родна земя, след като през септември месец миналата година, луксозният SUV навлезе в нова ера с представянето на първата си изцяло електрическа версия. Позициониран да се конкурира директно с модели като Audi Q6, Porsche Macan и BMW iX3, новият модел съчетава познатите пропорции на GLC с редица усъвършенствани електрически и цифрови функции.

Електрическият GLC е изграден върху специална електрическа платформа с 800-волтова архитектура, която е ключова за неговата производителност и възможности за зареждане. Първоначално електрическият Mercedes-Benz GLC EQ се предлага само във версия с двойно задвижване на всички колела, мощност от 490 к.с. и батерия с капацитет 94 кВтч. Освен впечатляващото ускорение до 100 км/ч за 4,3 секунди и пробега от 715 км, моделът предлага и бързо зареждане: 300 км пробег могат да бъдат добавени само за 10 минути на съответната бързозарядна станция.

В интериора впечатление прави разтегленият дисплей, който обхваща почти цялата ширина на предния панел. GLC EQ е станал по-просторен, като обемът на основния багажник варира от 570 до 1740 литра. Допълнително удобство е предното багажно отделение (т.нар. "frunk") с вместимост 128 литра.

Освен електрическата си задвижваща система, GLC с EQ Technology въвежда ново ниво на технологична усъвършенстваност. Той предлага опционално въздушно окачване Airmatic, която е съчетана с интелигентна система за управление. Тази система използва нова функция Car-to-X, която позволява на автомобила да комуникира с пътната инфраструктура и други превозни средства, за да открива и да се подготвя за предстоящи пътни условия, като дупки. За по-голяма ефективност окачването използва и данни от Google Maps, за да поддържа оптимална височина на каросерията. Освен това автомобилът може да бъде оборудван с опционално задно управление, което завърта задните колела до 4,5 градуса, за да подобри маневреността при ниска скорост.

Щo се отнася до цените, както вече споменахме, за момента у нас се предлага една единствена версия - GLC 400 4MATIC с EQ-технология, която започва от 73 920 евро и достига над 90 хиляди евро, ако се развихрите с конфигуратора.

@galinganev6 Новият Mercedes GLC дебютира у нас #mercedes #mercedesbenz #amg #glc ♬ Wanna Be the Best - KNAS & Bacardy


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Германска

    9 9 Отговор
    Пръд ня

    11:23 25.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Рейл

    6 2 Отговор
    Старият ми комън рейл не си знае км, но на това нещо не бих му се доверил.

    11:39 25.03.2026

  • 4 таксиджия 🚖

    4 1 Отговор
    Галине, това 4х4 на Витоша до хижа Алеко ще се качи ли зимата?

    11:41 25.03.2026

  • 5 Зърнар

    5 0 Отговор
    Помощите и копувам

    11:42 25.03.2026

  • 6 Варна 3

    2 2 Отговор
    Отвратителна кола

    12:13 25.03.2026

  • 7 Салих Реджеп

    3 2 Отговор
    Има ли още балъци които да се интересуват от тея кочини мерцедес?!?

    12:17 25.03.2026

  • 8 Вечо

    3 1 Отговор
    Мерцедес се превърна в символ на скъпи, но дефектни коли за комплексари и лузъри. Много са разпространени сред населението на квартали като Факултета и Столипиново.

    12:21 25.03.2026