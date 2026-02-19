Новини
България »
Желязков и 11 министри от кабинета му се връщат в парламента като депутати

Желязков и 11 министри от кабинета му се връщат в парламента като депутати

19 Февруари, 2026 10:58 968 7

  • росен желязков-
  • парламент-
  • нс-
  • депутати

Теменужка Петкова няма да се върне в парламента

Желязков и 11 министри от кабинета му се връщат в парламента като депутати - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Досегашният министър-председател Росен Желязков и единадесет министри от кабинета му се връщат в парламента като народни представители. Те бяха част от състава на 51-вото Народно събрание преди да бъдат избрани в изпълнителната власт.

Председателят на Народното събрание Рая Назарян обяви, че поради назначаването и встъпването в длъжност на служебното правителство са възстановени пълномощията на Росен Желязков, Томислав Дончев, Атанас Зафиров, Даниел Митов, Георг Георгиев, Георги Георгиев, Красимир Вълчев, Жечо Станков, Иван Иванов, Борислав Гуцанов, Манол Генов и Силви Кирилов, и са прекратени пълномощията на замествалите ги в парламента за времето, за което са били част от редовното правителство.

Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията народен представител, избран за министър, прекъсва пълномощията си за времето, през което е министър, като се замества по съответния ред.

Парламента напускат 12 народни представители - Георги Георгиев, Михаил Митов, Деница Николова, Стефан Маринов, Валерия Славова, Десита Петкова и Станислав Губеров от ГЕРБ-СДС, Нина Димитрова, Биляна Иванова, Галин Дурев и Десислав Тасков от „БСП-Обединена левица“, както и Димитър Гърдев от „Има такъв народ“. Това ще доведе до промени и в състава на постоянните комисии.

До момента Димитър Гърдев беше председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в Народното събрание, а Десислав Тасков - председател на Комисията по туризъм.

Деница Николова беше заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, Галин Дурев - заместник-председател на Комисията по отбрана, Биляна Иванова - заместник-председател на Комисията по околната среда и водите, а Нина Димитрова беше заместник-председател на Комисията по труда и социалната политика.

Досегашният министър на финансите Теменужка Петкова, която положи клетва като депутат в началото на 51-вото Народно събрание, няма да се върне в парламента. С решение на Конституционния съд изборът на 16 депутати, включително и на Петкова, беше обявен за незаконосъобразен, и партия „Величие“ влезе като девета политическа сила в Народното събрание.

Хасан Адемов, който стана министър на труда и социалната политика в служебното правителство с премиер Андрей Гюров, излиза от парламента и на негово място като депутат трябва да влезе следващият в листата на "Алианс за права и свободи".


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Теменужката

    5 1 Отговор
    се изтъркаля от високо като буре !

    11:01 19.02.2026

  • 2 А така!

    5 1 Отговор
    Пак на топли местенца!

    11:02 19.02.2026

  • 3 Трол

    5 1 Отговор
    После пак ще станат министри, след това отново ще са депутати и т.н.

    11:06 19.02.2026

  • 4 Новичок

    4 1 Отговор
    Пфу... няма отърване от тези амеби, Желязков,георг,къдравата и др.

    11:10 19.02.2026

  • 5 Мухаа ха!

    5 2 Отговор
    Егати схемата, узаконена от самите тях.Създават правителство, което на по късен етап,подава оставка.Но продължава да работи,да подписва и узаконява договори,да променя закони, да концесионира,,с подкрепата на техен парламент,кийто ги е избрал,който по старата изпитана Конституционна система,би трябвало да е разпуснат.И за капак," правителство в оставка" връща всички министри,в НС отново като депутати,който още три месеца,ще спъват всяко добро решение на служебният кабинет..Едва ли има такъв модел в друга демократична държава.Поне аз не съм сигурен ,че има такъв аналог на управление.

    11:10 19.02.2026

  • 6 Връщат

    7 0 Отговор
    се на скромните 9500 еврака основна заплата. А имат толкова обекти да довършват. Лични обекти.

    11:12 19.02.2026

  • 7 Дедо Мраз

    2 0 Отговор
    Листните въшки изчезват при наличието на калинки.

    11:25 19.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове