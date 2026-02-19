Желязков и 11 министри от кабинета му се връщат в парламента като депутати

Досегашният министър-председател Росен Желязков и единадесет министри от кабинета му се връщат в парламента като народни представители. Те бяха част от състава на 51-вото Народно събрание преди да бъдат избрани в изпълнителната власт.

Председателят на Народното събрание Рая Назарян обяви, че поради назначаването и встъпването в длъжност на служебното правителство са възстановени пълномощията на Росен Желязков, Томислав Дончев, Атанас Зафиров, Даниел Митов, Георг Георгиев, Георги Георгиев, Красимир Вълчев, Жечо Станков, Иван Иванов, Борислав Гуцанов, Манол Генов и Силви Кирилов, и са прекратени пълномощията на замествалите ги в парламента за времето, за което са били част от редовното правителство.

Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията народен представител, избран за министър, прекъсва пълномощията си за времето, през което е министър, като се замества по съответния ред.

Парламента напускат 12 народни представители - Георги Георгиев, Михаил Митов, Деница Николова, Стефан Маринов, Валерия Славова, Десита Петкова и Станислав Губеров от ГЕРБ-СДС, Нина Димитрова, Биляна Иванова, Галин Дурев и Десислав Тасков от „БСП-Обединена левица“, както и Димитър Гърдев от „Има такъв народ“. Това ще доведе до промени и в състава на постоянните комисии.

До момента Димитър Гърдев беше председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в Народното събрание, а Десислав Тасков - председател на Комисията по туризъм.

Деница Николова беше заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, Галин Дурев - заместник-председател на Комисията по отбрана, Биляна Иванова - заместник-председател на Комисията по околната среда и водите, а Нина Димитрова беше заместник-председател на Комисията по труда и социалната политика.

Досегашният министър на финансите Теменужка Петкова, която положи клетва като депутат в началото на 51-вото Народно събрание, няма да се върне в парламента. С решение на Конституционния съд изборът на 16 депутати, включително и на Петкова, беше обявен за незаконосъобразен, и партия „Величие“ влезе като девета политическа сила в Народното събрание.

Хасан Адемов, който стана министър на труда и социалната политика в служебното правителство с премиер Андрей Гюров, излиза от парламента и на негово място като депутат трябва да влезе следващият в листата на "Алианс за права и свободи".