Изплащат втория транш на еднократнатата помощ за ученици

Започва изплащането на втория транш на еднократната помощ за ученици от първи, втори, трети, четвърти и осми клас, заяви във Велико Търново министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов, цитиран от бТВ.

Годишно помощта е в размер на 300 лева, като в момента се разпределя вторият транш от 77 евро. Около 240 хиляди ученици ще получат помощта, без да се изисква подоходен критерий.

Министърът добави, че за компенсиране на хора с над 50% инвалидност и граждани с доходи под линията на бедност са предвидени около 31 милиона евро, с оглед инфлацията и повишението на горивата.

Първият транш е изплатен преди нова година. Сега ще бъде изплатен и вторият.