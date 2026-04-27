Министър Адемов: Готови сме за сключване на споразумение с Азербайджан за пенсионните права на гражданите

„България е готова да подпише Административно споразумение към Спогодбата за пенсионно осигуряване с Азербайджан, което ще гарантира пенсионните права на гражданите, работили и в двете държави“. Това заяви министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов в разговор с колегата си Анар Алиев – министър на труда и социалната защита на населението на Република Азербайджан. Двамата проведоха двустранен диалог в рамките на Срещата на върха за уменията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в Истанбул, Турция.

Пенсионните права на гражданите на двете страни в момента са уредени със Спогодба за пенсионно осигуряване между двете правителства. Подготвен е проект на Административно споразумение, който е в процес на обсъждане между двете страни. Министър Адемов информира Анар Алиев, че подписването му в кратък срок е наложително, тъй като по информация от края на м.г. на Националния осигурителен институт на България пенсионните институции от Азербайджан отказват да обработват исканията по Спогодбата и съответно не обменят с българската страна информация за правоимащите лица. Аргументът им е липсата на Административно споразумение към нея.

Двамата министри изразиха готовност за активно сътрудничество по въпросите на пазара на труда. Министър Адемов отбеляза, че българското правителство е одобрило проект на Спогодба за регулиране на трудовата миграция между двете страни, като преговорите за подписването му са на финала.

Подготвен е и проект на План за действие за 2026 – 2027 г. за прилагане на Меморандума за сътрудничество между двете министерства, който урежда отношенията между България и Азербайджан от 2011 г. Хасан Адемов обърна внимание, че предвид предстоящата смяна на политическата власт в страната, се налага той да бъде одобрен от новото ръководство на Министерството на труда и социалната политика.

Министър Адемов и заместник-министър Наталия Ефремова участват в Срещата на върха за уменията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). На нея ще бъдат обсъдени възможностите за използване на уменията на възрастните и на скритите таланти за развитието на икономиките. Министър Адемов ще представи българския опит в тази насока. Участниците в събитието ще обсъдят и разработването на политики за ключови умения.

Министърът на труда и социалната политика ще проведе двустранна среща и с проф. д-р Ведат Ъшъкхан – министър на труда и социалната сигурност на Република Турция.