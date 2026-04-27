Министър Адемов: Готови сме за сключване на споразумение с Азербайджан за пенсионните права на гражданите

27 Април, 2026 13:18 562 11

  • хасан адемов-
  • азербайджан-
  • анар алиев

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„България е готова да подпише Административно споразумение към Спогодбата за пенсионно осигуряване с Азербайджан, което ще гарантира пенсионните права на гражданите, работили и в двете държави“. Това заяви министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов в разговор с колегата си Анар Алиев – министър на труда и социалната защита на населението на Република Азербайджан. Двамата проведоха двустранен диалог в рамките на Срещата на върха за уменията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в Истанбул, Турция.

Пенсионните права на гражданите на двете страни в момента са уредени със Спогодба за пенсионно осигуряване между двете правителства. Подготвен е проект на Административно споразумение, който е в процес на обсъждане между двете страни. Министър Адемов информира Анар Алиев, че подписването му в кратък срок е наложително, тъй като по информация от края на м.г. на Националния осигурителен институт на България пенсионните институции от Азербайджан отказват да обработват исканията по Спогодбата и съответно не обменят с българската страна информация за правоимащите лица. Аргументът им е липсата на Административно споразумение към нея.

Двамата министри изразиха готовност за активно сътрудничество по въпросите на пазара на труда. Министър Адемов отбеляза, че българското правителство е одобрило проект на Спогодба за регулиране на трудовата миграция между двете страни, като преговорите за подписването му са на финала.

Подготвен е и проект на План за действие за 2026 – 2027 г. за прилагане на Меморандума за сътрудничество между двете министерства, който урежда отношенията между България и Азербайджан от 2011 г. Хасан Адемов обърна внимание, че предвид предстоящата смяна на политическата власт в страната, се налага той да бъде одобрен от новото ръководство на Министерството на труда и социалната политика.

Министър Адемов и заместник-министър Наталия Ефремова участват в Срещата на върха за уменията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). На нея ще бъдат обсъдени възможностите за използване на уменията на възрастните и на скритите таланти за развитието на икономиките. Министър Адемов ще представи българския опит в тази насока. Участниците в събитието ще обсъдят и разработването на политики за ключови умения.

Министърът на труда и социалната политика ще проведе двустранна среща и с проф. д-р Ведат Ъшъкхан – министър на труда и социалната сигурност на Република Турция.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    10 2 Отговор
    Какъв азербайджан и пенсионни права го гонят този турчин?

    13:20 27.04.2026

  • 2 Въй

    6 0 Отговор
    От Азербайджан ли ще ни дават пенсиите,след като прегледат пенсионните права на гражданите,тъй като в хазната на Бългерията осмукана вече няма пари?!

    13:22 27.04.2026

  • 3 црррр

    3 1 Отговор
    По този смисъл и Тай ип Ер Доган може да прегледа възможностите за българско пенсиобрандиране.

    13:24 27.04.2026

  • 4 Дек си Киро...

    7 0 Отговор
    На кирия... пенсионни права и Азърбейджан... Екскурзии и лапачка на държавна издръжка. Толкова тъпи и жалки в това служебно правителство ,че как ги събраха ама.

    13:26 27.04.2026

  • 5 По поръчка

    7 0 Отговор
    Изпълнява поръчка на Турция. Да влачат мигранти от Азербайджан. И ние да плащаме пенсиите на турците с български паспорт работещи в Азербайджан.

    13:32 27.04.2026

  • 6 Азерските

    5 0 Отговор
    пенсионери дали МИЗЕРСТВАТ като нашите??

    13:33 27.04.2026

  • 7 Стара чанта

    2 0 Отговор
    Бате, не трябваше ли преди това да се погрижите за правата на ръгбистите, и сантиметрите трева, задължителни за провеждане на законни състезания ? Също така и допустимата норма на децибелите, замервани при провеждането им. Мен, персонално СЪН НЕ МЕ ЛОВИ, относно тези пропуски !

    13:35 27.04.2026

  • 8 електрошок

    1 0 Отговор
    В България гражданите и гражданките нямат пенсионни права,затова ще дават такива от Азерите.Бай Джан е от тях.

    13:38 27.04.2026

  • 9 Оффффф

    2 0 Отговор
    Махайте го тоя турчин бе.

    13:48 27.04.2026

  • 10 Нннннн

    1 0 Отговор
    В Кюрдистан как са пенсиите

    13:49 27.04.2026

  • 11 .....

    1 0 Отговор
    Турчина може да се изказва само за анадолците😂😂

    13:50 27.04.2026

