ISW: Путин използва ядрена реторика, за да демонстрира сила на фона на военни затруднения

Руският президент Владимир Путин използва ядрена реторика и демонстрации на военна мощ, след като Русия очевидно не успя самостоятелно да гарантира пълната сигурност на парада по случай Ден на победата, без да разчита на ангажимент от страна на украинския президент Володимир Зеленски за временно прекратяване на бойните действия, предава News.bg.

Според Институт за изследване на войната, акцентът на Путин върху междуконтиненталната балистична ракета РС-28 „Сармат“ има за цел да отклони общественото внимание от влошаващото се положение на руските сили на бойното поле, особено по време на пролетно-лятната офанзива през 2026 г.

Анализаторите смятат, че чрез изпитателния старт на „Сармат“ и съпътстващата го реторика Путин се стреми да прикрие факта, че именно действията на Украйна, а не руските способности за противовъздушна отбрана, са допринесли за спокойното провеждане на парада в Москва на 9 май.

На 12 май Путин обяви, че руските въоръжени сили успешно са изпробвали свръхтежката междуконтинентална балистична ракета РС-28 „Сармат“, известна в класификацията на НАТО като Ес Ес-Екс-29 или Ес Ес-Екс-30.

Руският президент подчерта големия обсег и значителния полезен товар на ракетата, като същевременно изтъкна и други руски системи с ядрени способности, сред които балистичната ракета със среден обсег „Орешник“, безпилотният подводен апарат „Посейдон“ и крилатата ракета с ядрено задвижване „Буревестник“.

По думите на Путин, първите ракети „Сармат“ ще бъдат приведени в бойна готовност в 62-ра ракетна дивизия на руските Стратегически ракетни сили, разположена в Красноярски край, до края на 2026 г.

Според Института за изследване на войната настоящата реторика около „Сармат“ напомня на посланията, използвани от Кремъл при първите изпитания на „Орешник“. Анализаторите подчертават, че тази демонстрация на сила по-скоро разкрива политическа уязвимост, тъй като Москва бе принудена да разчита на украинско въздържане от удари по време на честванията на 9 май.

Украинските атаки по цели в дълбокия руски тил показаха ограниченията на руската отбрана и неспособността ѝ надеждно да защитава ключови райони, включително столицата Москва.

Ограничени резултати от руската офанзива и успешни украински контраатаки

Руските сили започнаха пролетно-лятната си офанзива срещу укрепените украински позиции в средата на март 2026 г., но до момента операцията не е довела до значими успехи от оперативна гледна точка.

От ноември 2025 г. насам украинските сили са си върнали голяма част от Купянск. През зимата и пролетта на 2026 г. те са освободили над 400 квадратни километра в южната част на страната, а в края на април са възстановили контрола над няколко населени места в западната част на Запорожка област.

Тези действия принуждават Русия да избира между укрепване на отбраната срещу украинските контраатаки и прехвърляне на ресурси към най-важните участъци на фронта. Според анализаторите това създава сериозни затруднения за стратегията на Путин, която разчита на впечатлението, че руските сили напредват по всички направления и са близо до пробив на украинската отбрана.

В действителност украинските отбранителни линии остават устойчиви, а украинската армия успява да оспорва тактическата инициатива в редица райони, докато Русия продължава да търпи значителни човешки загуби срещу минимални териториални придобивки.

Потвърдена е първата смърт на студент, привлечен в руските сили за бойни дронове

Според данни от открити източници е потвърдена първата смърт на руски студент, вербуван в новосъздадените руски сили за безпилотни системи.

Става дума за Валери Аверин, който е подписал договор с армията през януари 2026 г. На 24 март той е завършил обучението си като оператор на бойни дронове. Последният му разговор с майка му е бил на 2 април, а на 8 април е загинал в бой.

Майката на Аверин е съобщила пред Руската служба на Би Би Си, че знае и за друг студент, загинал на фронта.

Руските власти са обявили, че Аверин е убит в района на Луганск.

Министерството на отбраната на Руската федерация започна кампания за привличане на руски студенти в подразделенията за бойни дронове през януари 2026 г.

Тази инициатива е част от усилията за прикрита мобилизация на фона на намаляващия интерес към военната служба и увеличаващия се брой жертви.

Руски военни блогъри вече критикуваха ефективността на кампанията и предупредиха, че част от привлечените студенти може да бъдат изпращани директно на предната линия.