ISW: Путин използва ядрена реторика, за да демонстрира сила на фона на военни затруднения

Руският президент Владимир Путин използва ядрена реторика и демонстрации на военна мощ, след като Русия очевидно не успя самостоятелно да гарантира пълната сигурност на парада по случай Ден на победата, без да разчита на ангажимент от страна на украинския президент Володимир Зеленски за временно прекратяване на бойните действия, предава News.bg.
Според Институт за изследване на войната, акцентът на Путин върху междуконтиненталната балистична ракета РС-28 „Сармат“ има за цел да отклони общественото внимание от влошаващото се положение на руските сили на бойното поле, особено по време на пролетно-лятната офанзива през 2026 г.
Анализаторите смятат, че чрез изпитателния старт на „Сармат“ и съпътстващата го реторика Путин се стреми да прикрие факта, че именно действията на Украйна, а не руските способности за противовъздушна отбрана, са допринесли за спокойното провеждане на парада в Москва на 9 май.
На 12 май Путин обяви, че руските въоръжени сили успешно са изпробвали свръхтежката междуконтинентална балистична ракета РС-28 „Сармат“, известна в класификацията на НАТО като Ес Ес-Екс-29 или Ес Ес-Екс-30.
Руският президент подчерта големия обсег и значителния полезен товар на ракетата, като същевременно изтъкна и други руски системи с ядрени способности, сред които балистичната ракета със среден обсег „Орешник“, безпилотният подводен апарат „Посейдон“ и крилатата ракета с ядрено задвижване „Буревестник“.
По думите на Путин, първите ракети „Сармат“ ще бъдат приведени в бойна готовност в 62-ра ракетна дивизия на руските Стратегически ракетни сили, разположена в Красноярски край, до края на 2026 г.
Според Института за изследване на войната настоящата реторика около „Сармат“ напомня на посланията, използвани от Кремъл при първите изпитания на „Орешник“. Анализаторите подчертават, че тази демонстрация на сила по-скоро разкрива политическа уязвимост, тъй като Москва бе принудена да разчита на украинско въздържане от удари по време на честванията на 9 май.
Украинските атаки по цели в дълбокия руски тил показаха ограниченията на руската отбрана и неспособността ѝ надеждно да защитава ключови райони, включително столицата Москва.
Ограничени резултати от руската офанзива и успешни украински контраатаки
Руските сили започнаха пролетно-лятната си офанзива срещу укрепените украински позиции в средата на март 2026 г., но до момента операцията не е довела до значими успехи от оперативна гледна точка.
От ноември 2025 г. насам украинските сили са си върнали голяма част от Купянск. През зимата и пролетта на 2026 г. те са освободили над 400 квадратни километра в южната част на страната, а в края на април са възстановили контрола над няколко населени места в западната част на Запорожка област.
Тези действия принуждават Русия да избира между укрепване на отбраната срещу украинските контраатаки и прехвърляне на ресурси към най-важните участъци на фронта. Според анализаторите това създава сериозни затруднения за стратегията на Путин, която разчита на впечатлението, че руските сили напредват по всички направления и са близо до пробив на украинската отбрана.
В действителност украинските отбранителни линии остават устойчиви, а украинската армия успява да оспорва тактическата инициатива в редица райони, докато Русия продължава да търпи значителни човешки загуби срещу минимални териториални придобивки.
Потвърдена е първата смърт на студент, привлечен в руските сили за бойни дронове
Според данни от открити източници е потвърдена първата смърт на руски студент, вербуван в новосъздадените руски сили за безпилотни системи.
Става дума за Валери Аверин, който е подписал договор с армията през януари 2026 г. На 24 март той е завършил обучението си като оператор на бойни дронове. Последният му разговор с майка му е бил на 2 април, а на 8 април е загинал в бой.
Майката на Аверин е съобщила пред Руската служба на Би Би Си, че знае и за друг студент, загинал на фронта.
Руските власти са обявили, че Аверин е убит в района на Луганск.
Министерството на отбраната на Руската федерация започна кампания за привличане на руски студенти в подразделенията за бойни дронове през януари 2026 г.
Тази инициатива е част от усилията за прикрита мобилизация на фона на намаляващия интерес към военната служба и увеличаващия се брой жертви.
Руски военни блогъри вече критикуваха ефективността на кампанията и предупредиха, че част от привлечените студенти може да бъдат изпращани директно на предната линия.
56 Оня КГБ ПРОПАДНЯК
От 10 хиляди Рубли
На Ветераните от ВСВ?
Те и без това са на изчезване Горките ,
Затова са Огромните Денги
За Ветераните.
От Щедрия Путин.
08:23 13.05.2026
57 Мосфильм
Коментиран от #60
08:24 13.05.2026
58 нпо агент
До коментар #2 от "хе хе":Вярваме само на Урсула фон дер много рядко ляйно.., защото тя акушер гинеколог и много разбира от армията..а разни там институти има и в БГ..спонсорирани от сорос-нерес..те са като платена реклама, плащат за всяка лъжа, колкото по-невероятна толкова повече пари..евро, долар, рубла..соросня е всепоглъщаща ламя..
08:24 13.05.2026
59 факти 2..
До коментар #46 от "Факти":И тия сто млрда от джендърите на дъртио урсуль..нема да помогнат на зеленио мухал да си върне поне едно реакторче от запорожкио аец,вече четири года над централата се вееее масковскио флаг
08:25 13.05.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Опасен мазохист си...
До коментар #28 от "РЕАЛИСТ":важи и за твоята" кратуна ", ама май ти е трудно да го разбереш???
Коментиран от #66
08:26 13.05.2026
62 хе хе
„Посейдон“ е безпилотен подводен апарат с ядрена електроцентрала. През февруари 2019 г. Путин обеща, че първият апарат ще „заработи през пролетта на 2019 г.“. През април 2019 г. беше спусната на вода подводницата-носител „Белгород“. Едва на 28 октомври 2025 г. ядрената електроцентрала на превозното средство беше успешно пусната под вода за първи път. Тогава Путин го нарече „огромен успех“.
Коментиран от #77
08:26 13.05.2026
63 Мноу слаби ризвииш ли,
08:27 13.05.2026
64 Да се знае
До коментар #41 от "Артилерист":Европа се въоръжава до зъби благодарение на идиотите на снимката.Гедай какво става в Германия.
Коментиран от #88, #101
08:27 13.05.2026
65 az СВО Победа 81
1. От ISW очевидно са в паника, нито Русия свърши войниците, ракетите и снарядите, нито фалира, нито пък военната й индустрия е в колапс и ето, че въвежда на бойно дежурство поредното средство, с което другите армии не разполагат в арсеналите си.
2. Киев вместо под ударите на Москва, попадна под ударите на американската администрация. Наистина неочакван удар от неочаквана посока. Идващ след разговори на руснаците с представители на САЩ преди девети май.
3. ISW пак бъркат причините със следствията. Вятърът не духа, защото клоните на дърветата се клатят, а точно обратното, разбира се правят го единствено с пропагандна цел и то от началото на съществуването на НПО-то.
Коментиран от #99
08:27 13.05.2026
66 Именно де
До коментар #61 от "Опасен мазохист си...":Тогава що си на страната на агресивният запад, тикащ света към ТСВ?
08:27 13.05.2026
67 Защо се разпадна
До коментар #54 от "верно ли?":Ами там народа искаше да дъвче дъвки, да носи дънки и да яде банани. А комунистическите лидери правеха космически кораби да одат на Луната и да вземат от там камъни. А хората са прости. Банани им се приядоха и свалиха системата. А сега кво стана, виждаш сам, като влезеш у лидъла или у болница. Бананите прецакаха всичко.
Коментиран от #73
08:27 13.05.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Русуфил хардлайнер
08:29 13.05.2026
70 До края на годината,
До коментар #2 от "хе хе":на бойно дежурство застъпва първия полк с ракети Сармат. А, ти драска простотии за спорта, изчерпани от смисъл. Не изключвай, че Сатана 1 предшественика на Сармата, няма да изчезнат. Виждам,че мисленето ти е сложна задача ч.
Коментиран от #76
08:30 13.05.2026
71 Миролюб Войнов, военен експерт
До коментар #42 от "Директорът на Красмаш":"...Сармат пак ще го гледат на Видео.."
Сармат са препревените 50 годишни съветски Воевода с увеличен горивен отсек и модернизиран блок управление. Опасни са най-вече за самите руснаци, което се и потвърди миналата седмица на полигона в Камчатка, га Сармата падна връз полигона със зрелищен взрив. Разбира се Факти срамежливо премълчаха срамната ситуация ☝️
08:31 13.05.2026
72 Путин многоходовия
До коментар #55 от "Кво не кво":Не можем ве.... децата ни са на запад.
08:31 13.05.2026
73 н ене
До коментар #67 от "Защо се разпадна":Ти скажи защо СССР не използва ЯО когато се видя че се разпада? Дори ракетите и бойните глави му бяха пресни и в срока на годност, за разлика от сега. Че и все още имаше армиите на целия Варшавски договор зад гърба си.
Коментиран от #102
08:32 13.05.2026
74 койдазнай
Коментиран от #92
08:32 13.05.2026
75 Путин
До коментар #40 от "РЕАЛИСТ":не ги иска, иска Шрьодер С двете "дами" разговорът ще бъде като спор с телевизора
08:33 13.05.2026
76 е колко пъти?
До коментар #70 от "До края на годината,":Има подписано от Путин постановление, че Сармат застъпва на бойно дежурство до края на ... 2017 година.
08:34 13.05.2026
77 Абе нови техники
До коментар #62 от "хе хе":Са така. Прави се много години, докато е надеждно и моряка може да спи в подводницата на 3 метра от ракета с термоядрен заряд и да не е опасна за него. А сащ защо още нямат хиперзвукови ракети, като е толкова лесно? Буревестник, Посейдон, Сармат, Циркон, Авангард, Кинжал са все съвсем нови оръжия. Айде пробвай ти да ги направиш? Ама много знаете. Даже и това, което имахте от СССР го нарязахте от много акъл, а тръгнал да гледа в чуждо канче... Днес си окупирана територия на сащ, ако не си разбрал още.
08:34 13.05.2026
78 Русуфил хардлайнер
Коментиран от #108
08:35 13.05.2026
79 Ядрено плашило
Коментиран от #114
08:35 13.05.2026
80 Освен това Института се прави
До коментар #43 от "A Института защо премълчава удобно":че не знае , че не Зеленски и нагличаните които го погкокоросваха и го снабдяват с далекобойни дронове, а именно Орешник опази Киев и западните служби и дипломати там!
А парада в Москва така или иначе щеше да се проведе и Русия на никой не се е молила, дори предложеното от нея примирие беше ЕДНОСТРАННО. И само със съвет към Украйна да се влючи.
Докога ли ще ни заливат тук с плявата на тоя "Институт"???
08:36 13.05.2026
81 голем смех
08:36 13.05.2026
82 Западната пропаганда и лъжи срещу Русия
Коментиран от #87
08:37 13.05.2026
83 факуса
08:38 13.05.2026
84 9 МИНУТИ,ЗА УНИЩОЖ. НА НАТО И САЩ
🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС:SS-X-30 Sarmaт 15А28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. И СКОРОСТ НАД 33М !!!,
С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
(ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И= 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
КОМЕНТИРАЛИ.🇷🇺РУСКИЯТ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
=58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "..САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ ). ГЕН СЕК.НА НАТО - МАРК РЮТЕ :"9 МИН.СА ДОСТАТЪЧНИ НА РУСКИТЕ РАКЕТИ ДА ИЗПЕПЕЛЯТ ЕВРОПА"( 11.09.25г).
Коментиран от #106
08:38 13.05.2026
85 Гаджева
08:39 13.05.2026
86 факуса
До коментар #24 от "много питаш ти":ами пита щот няма и се чуди дали не го получава и той от русия и плаща на путин да трепе осранци
08:40 13.05.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Ама в Германия
До коментар #64 от "Да се знае":Вътре става също огромна промяна. Народът масово разбра, кво става и не искат никаква война. АзГ набира бързо темпове и ще изритат тези войнолюбци. Всичките са лобиисти на военната индустрия и не разбират, че ако стане голямата война акциите им в Райнметал няма да помогнат и ще захапят лично и те дървото. АзГ ще ги отвее и ще има пак Нюрнбергски процес.
08:41 13.05.2026
89 а ма..
До коментар #52 от "хе хе":С промитио карлуковски мозг,оти дъртио джендър урсуль не спре двете аврори дето са в кьонигсберг и не дават вече четири години на зеленио мухал да свали масковскио флаг който се вее над запорожкио аец
08:43 13.05.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Тома
Коментиран от #95
08:44 13.05.2026
92 Владимир Путин, президент
До коментар #74 от "койдазнай":"..Основната задача, която изпълнява Путин е да разруши Русия.. "
Задачата изпълнена, целите са постигнати !!!
За щастие на целия Свят, че и на самите руснаци, които им писна от 10-века крепостничество.
Руския народ може да бъде щастлив и дори талантлив само в състава на други държави !!!
Запомнете го таваришчи ☝️
08:45 13.05.2026
93 Копей
До коментар #51 от "Копеи не умувай.":Ами тогава да обявят победа и да вдигат белия байряк!
Че Европа да си поодъхне!
08:45 13.05.2026
94 Русофил хардлайнер
Коментиран от #104
08:45 13.05.2026
95 нали?
До коментар #91 от "Тома":Той и за това Путин всеки ден обявява как края на войната е близо и много му се преговаря.
08:46 13.05.2026
96 Хаген Дас
До коментар #2 от "хе хе":Достатъчни им са два на въоръжение! Един за САЩ и един за Европа, останалите са с тях!
08:46 13.05.2026
97 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
08:46 13.05.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #65 от "az СВО Победа 81":Само шепа глупаци не го разбраха .
Коментиран от #103
08:47 13.05.2026
100 Тцк ......тцк
До коментар #30 от "Движуха Показуха Лайнаруха":Организира безплатна екскурзия до фронта ти си с предимство
08:48 13.05.2026
101 Дръта чанта
До коментар #64 от "Да се знае":И какво става в Германия
Коментиран от #115
08:50 13.05.2026
102 Тогава хората там
До коментар #73 от "н ене":Бяха наивни от системата. Па време на соца и ние бяхме много наивни. Вярвахме на тъпите лъжи на западналите. А те умеят да лъжат. Е, за 35 г вече и кътните зъби им знаем. Няма как днес да те излъжат. За това плащат с разни НПО-та и поставят на власт гяуровци да подписват всичко от твое име и те прецакват пак. Ти нямаш детска болница, но ще подаряваш милиони и милиарди на бандеровци за златни тоалетни. В укра повишиха пенсиите с над 12% с парите на евро-глупаците. А нашите заплати къде са? 500 евро? А вход за тоалетна стана 2 евро... Ние загубихме онази народна система от глупост. А сега, яж бананите и си мисли че си свободен.
08:50 13.05.2026
103 Така е
До коментар #99 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":Шепата глупаци ги ползват ден и нощ и показват отчаяността и падението на запада, да опре до шепа глупаци за лъжи и пропаганда срещу Русия, а после защо Русия е толкова велика. 😄
08:51 13.05.2026
104 Мухахаха
До коментар #94 от "Русофил хардлайнер":Ек съсипа ЕС
08:51 13.05.2026
105 Бай Дън
08:52 13.05.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 А то кои са
До коментар #78 от "Русуфил хардлайнер":В десетката? Иран и Северна Корея? Сащ отидоха на 25-то място след Афганистан и Иран. Русия "не е в десетката"? Може би урсула е в 10-та или Кая Калас? Естония? Ха-ха-ха
08:56 13.05.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Данчо пръчат
Коментиран от #148
08:58 13.05.2026
111 АБВ
До коментар #11 от "Компетентен":Путин е в бункер само в главите на соросоидци:
"Кадрите показват Путин спокоен, докато пристига пред хотел в центъра на Москва зад волана на произведен в Русия шестместен автомобил с висока проходимост, придружаван от охранител. След това той влиза във фоайето с голям букет цветя, за да се срещне с една от бившите си учителки. Облечен неофициално - с дънки и леко яке - 73-годишният Путин се вижда как прегръща бившата си учителка Вера Гуревич, която го целува по бузите и му прошепва нещо в ухото.
Във видеото Путин след това се вижда как разговаря за времето със случаен минувач, който влиза във фоайето на хотела със семейството си, преди да помогне на бившата си учителка да се качи в колата му и да я откара на вечеря в Кремъл. Руският президент покани Гуревич на ежегодния парад на Червения площад, а след това тя прекара няколко дни в Москва, наслаждавайки се на културна програма, се казва в изявление на Кремъл."
Аре, бегай се скрий некъде ! И всички като тебе !
Коментиран от #112, #113, #127, #136, #167
08:58 13.05.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Нато е хартиен
До коментар #79 от "Ядрено плашило":Тигър. А според макарона е и "с мъртъв мозък"! Сащ даже неколко пъти го казваха и се изнасят от Европа. Е евро-натото? За нищо не става. Те даже не могат да говорят на един език...
09:02 13.05.2026
115 Гресирана ватенка
До коментар #101 от "Дръта чанта":Слагай си повече грес и не питай 😁
Коментиран от #157
09:02 13.05.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Олга
Коментиран от #124
09:05 13.05.2026
118 ТРИМАТА БОЛНИ БАНДЕРТРОЛА
09:06 13.05.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 А50
09:07 13.05.2026
121 Миролюб Войнов, редактор
Абе оправете заглавието бе таваришчи !!!
Аман от русняци и русофили налазили България, не знаещи Майчиния си език български !!! ☝️
09:07 13.05.2026
122 Дон Корлеоне
Коментиран от #126
09:08 13.05.2026
123 А50
09:11 13.05.2026
124 Оди у В.ъш.кар.истан
До коментар #117 от "Олга":Дедова ли ми крепиш в ЕС?
09:11 13.05.2026
125 дядо дръмпи да ви мръдне по чешки
09:11 13.05.2026
126 Владимир Путин, президент
До коментар #122 от "Дон Корлеоне":Садам също имаше болюк бункери, извлякоха го за брадата !!! От тогава се бръсна редовно 😁
09:12 13.05.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Гресирвач
До коментар #21 от "Гресирана ватенка":И без грес ще те изора
09:13 13.05.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Олга
Коментиран от #133
09:16 13.05.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Уникално
Коментиран от #140, #150
09:19 13.05.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Швейк
До коментар #111 от "АБВ":На тези постановки вярват само глупаците! Сам се определи какъв си.
Коментиран от #137
09:20 13.05.2026
137 Така е
До коментар #136 от "Швейк":Затова пропадналият и отчаян запад опря до глупака да троли. 😄
09:21 13.05.2026
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Да бе. Да
До коментар #134 от "Уникално":Май идва нов Нюрнбергски процес за западналите? Георги Димитров каза там, на друг процес в Лайпциг: "Диваци и марвари са фашистите "! Ама от тогава и до днес тези са си останали същите.
Коментиран от #146
09:36 13.05.2026
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Архимандрисандрит Бибиян
09:43 13.05.2026
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 хахахахха
09:47 13.05.2026
145 хахахахха
До коментар #11 от "Компетентен":Путин 5та година унижава мизерния ес и нато,не е малко
Коментиран от #147
09:49 13.05.2026
146 Уникално
До коментар #140 от "Да бе. Да":Нали знаеш, че не си добре!
Когато отидеш в Нюрнберг посети музея на Албрехт Дюрер родом от града. За Г. Димитроф сифиристика, какво да кажа, тя историята го каза, предател ,убит от своите руски босове
Коментиран от #166
09:50 13.05.2026
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 да питам
До коментар #110 от "Данчо пръчат":Да не те е опрашил някой пръч че така си се писал?
09:52 13.05.2026
149 хахахахха
До коментар #147 от "Русофил":ти ли, абсолютно съм съгласен
09:53 13.05.2026
150 хахахахха
До коментар #134 от "Уникално":с толкова пошла пропаганда за никъде не си
09:55 13.05.2026
151 Този коментар е премахнат от модератор.
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 Този коментар е премахнат от модератор.
154 Този коментар е премахнат от модератор.
155 Този коментар е премахнат от модератор.
156 Този коментар е премахнат от модератор.
157 Ти моеш
До коментар #115 от "Гресирана ватенка":Ми гресираш дрътия и после а та отпоря
10:18 13.05.2026
158 Този коментар е премахнат от модератор.
159 Ха ха
То и от Кремъл се вижда ,че са НЕможачи.Докараха се Зеленски да им гарантира парада и бай Дончо да им разрешава да търгуват с нефт или не.
Такъв позор руското блато не е имало в историята си.
Коментиран от #160, #161
10:21 13.05.2026
160 Този коментар е премахнат от модератор.
161 Без глупавата опорка
До коментар #159 от "Ха ха":мислеше, че няма да те познаем, че си евтин и глупав ли? 😄
10:25 13.05.2026
162 Този коментар е премахнат от модератор.
163 путин Обречен
Коментиран от #165
10:28 13.05.2026
164 Този коментар е премахнат от модератор.
165 Ти май Европа
До коментар #163 от "путин Обречен":не си виждал! Троли там и да не ти пука! 😄
Коментиран от #170
10:30 13.05.2026
166 Ха-ха
До коментар #146 от "Уникално":а немските фашисти тогава, по-добри ли си бали от нашия?
"Диваци и варвари са фашистите!" Е, ако сравняваш соца с фашизма, поне соца никога не искаше световни войни, а тези са опиянени да унищожат всичко!
Коментиран от #174
10:31 13.05.2026
167 мосфилм
До коментар #111 от "АБВ":Хубаво филмче са спретнали с двойника на путин Фашагата...
Коментиран от #169
10:34 13.05.2026
168 Този коментар е премахнат от модератор.
169 Пропагандата
До коментар #167 от "мосфилм":винаги уцелва глупака!
10:35 13.05.2026
170 задръстен копейчо
До коментар #165 от "Ти май Европа":Селски, иди да видиш че няма граници, нито митници в ЕС, не гледай само руска телевизия! :))))
Коментиран от #172
10:36 13.05.2026
171 Този коментар е премахнат от модератор.
172 Ти май в Европа не си бил
До коментар #170 от "задръстен копейчо":Ходи и после ела пак!
Коментиран от #176
10:37 13.05.2026
173 Този коментар е премахнат от модератор.
174 Адолф путин
До коментар #166 от "Ха-ха":Хитлер , Сталин ,путин, еднакви човеко убийци!
Коментиран от #175
10:37 13.05.2026
175 Така е
До коментар #174 от "Адолф путин":И фашизма залял запада пак до глупаци опря за пропаганда срещу Русия!
Коментиран от #177, #181
10:38 13.05.2026
176 там бях за Коледа
До коментар #172 от "Ти май в Европа не си бил":не вярвай сляпо на руските лъжи!
Коментиран от #178
10:39 13.05.2026
177 турско робство, европейски Фашизъм
До коментар #175 от "Така е":това са руски измислици за наивни русофили! Демократична русия с пожизнен Президент фашист, плаши с ядрени бомби.....
Коментиран от #179, #184, #202
10:42 13.05.2026
178 Е като бе там
До коментар #176 от "там бях за Коледа":с ко отиде бря? Троленето и реалността, винаги са различни!
Коментиран от #210
10:42 13.05.2026
179 Така е
До коментар #177 от "турско робство, европейски Фашизъм":Е троленето на глупаците и денонощните лъжи и пропаганда срещу Русия на глупаците изкарани от фашисткият запад са лъжи! Ко ти се е случило толкова да се мразиш ма? 😄
10:43 13.05.2026
180 Този коментар е премахнат от модератор.
181 Дивергент
До коментар #175 от "Така е":По-скоро е плутокрация.
Коментиран от #183
10:52 13.05.2026
182 Този коментар е премахнат от модератор.
183 Може да се каже
До коментар #181 от "Дивергент":Но пропагандата и лъжите срещу Русия, анатемосването на Русия и всичко руско са си типично фашистки инструмент
10:55 13.05.2026
184 Всеки плаши
До коментар #177 от "турско робство, европейски Фашизъм":с каквото може- едни с ядрен удар, други със санкции,трети със забрана за износ на редкоземни метали и т.н.А защо не искат да търгуват взаимноизгодно вместо да воюват???!
Коментиран от #185, #211
10:59 13.05.2026
185 хахахахха
До коментар #184 от "Всеки плаши":питай урсулите и каласите
11:03 13.05.2026
186 Този коментар е премахнат от модератор.
187 Този коментар е премахнат от модератор.
188 Този коментар е премахнат от модератор.
189 Абе ти кога се
До коментар #2 от "хе хе":научи да броиш?
11:42 13.05.2026
190 Този коментар е премахнат от модератор.
191 Този коментар е премахнат от модератор.
192 Този коментар е премахнат от модератор.
193 Този коментар е премахнат от модератор.
194 Този коментар е премахнат от модератор.
195 Този коментар е премахнат от модератор.
196 Този коментар е премахнат от модератор.
197 Този коментар е премахнат от модератор.
198 Този коментар е премахнат от модератор.
199 Този коментар е премахнат от модератор.
200 Григор
12:28 13.05.2026
201 Този коментар е премахнат от модератор.
202 Поне го избират
До коментар #177 от "турско робство, европейски Фашизъм":А ти кога си избирал Урсула??? И това ми било демокрация??? Без избори е на власт, ама и война иска от горе на това....
12:37 13.05.2026
203 Този коментар е премахнат от модератор.
204 Този коментар е премахнат от модератор.
205 Този коментар е премахнат от модератор.
206 Този коментар е премахнат от модератор.
207 Този коментар е премахнат от модератор.
208 Този коментар е премахнат от модератор.
209 Този коментар е премахнат от модератор.
210 Луфханза чувал ли си?
До коментар #178 от "Е като бе там":Умните ми деца са в ЕС! Както и децата на твоите руски идоли Олигарси!
Коментиран от #212
13:34 13.05.2026
211 да търгуват с Терористи?
До коментар #184 от "Всеки плаши":Че кой нормален иска да търгува с терористи руснаци?!?
Коментиран от #213
13:36 13.05.2026
212 Затова другият път
До коментар #210 от "Луфханза чувал ли си?":влез с кола от Австрия в Германия и после ела да ми кажеш за белият балон и войниците с автомати! Европа отдавна не е това което беше! Докато блеете по лъжи и пропаганда, САЩ се погрижи да я унищожава!
13:37 13.05.2026
213 Затова Русия се грижи
До коментар #211 от "да търгуват с Терористи?":за терористичният режим в Украйна!
13:39 13.05.2026
214 Този коментар е премахнат от модератор.
215 Този коментар е премахнат от модератор.