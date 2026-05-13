ISW: Путин използва ядрена реторика, за да демонстрира сила на фона на военни затруднения

13 Май, 2026 07:11 2 533 215

Анализ на Института за изследване на войната: Изпитанието на „Сармат“ цели да отклони вниманието от слабите резултати на Русия на фронта

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин използва ядрена реторика и демонстрации на военна мощ, след като Русия очевидно не успя самостоятелно да гарантира пълната сигурност на парада по случай Ден на победата, без да разчита на ангажимент от страна на украинския президент Володимир Зеленски за временно прекратяване на бойните действия, предава News.bg.

Според Институт за изследване на войната, акцентът на Путин върху междуконтиненталната балистична ракета РС-28 „Сармат“ има за цел да отклони общественото внимание от влошаващото се положение на руските сили на бойното поле, особено по време на пролетно-лятната офанзива през 2026 г.

Анализаторите смятат, че чрез изпитателния старт на „Сармат“ и съпътстващата го реторика Путин се стреми да прикрие факта, че именно действията на Украйна, а не руските способности за противовъздушна отбрана, са допринесли за спокойното провеждане на парада в Москва на 9 май.

На 12 май Путин обяви, че руските въоръжени сили успешно са изпробвали свръхтежката междуконтинентална балистична ракета РС-28 „Сармат“, известна в класификацията на НАТО като Ес Ес-Екс-29 или Ес Ес-Екс-30.

Руският президент подчерта големия обсег и значителния полезен товар на ракетата, като същевременно изтъкна и други руски системи с ядрени способности, сред които балистичната ракета със среден обсег „Орешник“, безпилотният подводен апарат „Посейдон“ и крилатата ракета с ядрено задвижване „Буревестник“.

По думите на Путин, първите ракети „Сармат“ ще бъдат приведени в бойна готовност в 62-ра ракетна дивизия на руските Стратегически ракетни сили, разположена в Красноярски край, до края на 2026 г.

Според Института за изследване на войната настоящата реторика около „Сармат“ напомня на посланията, използвани от Кремъл при първите изпитания на „Орешник“. Анализаторите подчертават, че тази демонстрация на сила по-скоро разкрива политическа уязвимост, тъй като Москва бе принудена да разчита на украинско въздържане от удари по време на честванията на 9 май.

Украинските атаки по цели в дълбокия руски тил показаха ограниченията на руската отбрана и неспособността ѝ надеждно да защитава ключови райони, включително столицата Москва.

Ограничени резултати от руската офанзива и успешни украински контраатаки

Руските сили започнаха пролетно-лятната си офанзива срещу укрепените украински позиции в средата на март 2026 г., но до момента операцията не е довела до значими успехи от оперативна гледна точка.

От ноември 2025 г. насам украинските сили са си върнали голяма част от Купянск. През зимата и пролетта на 2026 г. те са освободили над 400 квадратни километра в южната част на страната, а в края на април са възстановили контрола над няколко населени места в западната част на Запорожка област.

Тези действия принуждават Русия да избира между укрепване на отбраната срещу украинските контраатаки и прехвърляне на ресурси към най-важните участъци на фронта. Според анализаторите това създава сериозни затруднения за стратегията на Путин, която разчита на впечатлението, че руските сили напредват по всички направления и са близо до пробив на украинската отбрана.

В действителност украинските отбранителни линии остават устойчиви, а украинската армия успява да оспорва тактическата инициатива в редица райони, докато Русия продължава да търпи значителни човешки загуби срещу минимални териториални придобивки.

Потвърдена е първата смърт на студент, привлечен в руските сили за бойни дронове

Според данни от открити източници е потвърдена първата смърт на руски студент, вербуван в новосъздадените руски сили за безпилотни системи.

Става дума за Валери Аверин, който е подписал договор с армията през януари 2026 г. На 24 март той е завършил обучението си като оператор на бойни дронове. Последният му разговор с майка му е бил на 2 април, а на 8 април е загинал в бой.

Майката на Аверин е съобщила пред Руската служба на Би Би Си, че знае и за друг студент, загинал на фронта.

Руските власти са обявили, че Аверин е убит в района на Луганск.

Министерството на отбраната на Руската федерация започна кампания за привличане на руски студенти в подразделенията за бойни дронове през януари 2026 г.

Тази инициатива е част от усилията за прикрита мобилизация на фона на намаляващия интерес към военната служба и увеличаващия се брой жертви.

Руски военни блогъри вече критикуваха ефективността на кампанията и предупредиха, че част от привлечените студенти може да бъдат изпращани директно на предната линия.


  • 1 Пакистан

    27 5 Отговор
    също е ядрена държава. И кво?

    Коментиран от #4, #55

    07:19 13.05.2026

  • 2 хе хе

    10 49 Отговор
    При положение че няма международни санкции и има доставки на части от чужбина, РФ може да пройзведе 3 до 5 ракети Орешник на година. Колко ли МКБР Сармат може да пройзведе при сегашните санкции, за да ги вкара на бойно дежурство?

    Коментиран от #28, #58, #70, #96, #189

    07:21 13.05.2026

  • 3 Антилиберал

    34 9 Отговор
    Ами той и Тръмп в Иран... Но не му позволиха. И какво? Само че Русия няма затруднения.

    07:23 13.05.2026

  • 4 Ми тя и Америка е

    50 11 Отговор

    До коментар #1 от "Пакистан":

    ядрена държава и затъна в Иран, а преди това се изнасяха по колесниците на самолетите от Афганистан.

    07:25 13.05.2026

  • 6 За некомпетентните

    50 17 Отговор
    Путин не демонстрира.
    Путин действа!

    Коментиран от #11

    07:27 13.05.2026

  • 8 Омръзна ми да слушам :

    55 12 Отговор
    Путин, Путин, Путин, Путин...
    Айде да го махат, да слагат някой като Медведев да видим дали ще са по доволни на запад.
    Има една поговорка " Внимавай какво си пожелаваш, че може да се сбъдне".

    Коментиран от #27

    07:28 13.05.2026

  • 9 Дзак

    28 9 Отговор
    Явно тест е постигнал целта си!

    07:30 13.05.2026

  • 11 Компетентен

    18 35 Отговор

    До коментар #6 от "За некомпетентните":

    путин действа!!!5 години бие хлебарки в бункера с чехъл.

    Коментиран от #107, #111, #145

    07:33 13.05.2026

  • 14 Надрасканото

    30 6 Отговор
    Е демонстрация на пълна зависимост от чуждо мнение и без грам лично такова!
    На преписвачите им се пише единица!

    07:36 13.05.2026

  • 17 Ти си гледай САЩ

    25 6 Отговор

    До коментар #15 от "Пак аз бе":

    Такава излагация като в Иран няма никъде.
    По смешен хегемон- здраве му кажи..

    Коментиран от #19

    07:44 13.05.2026

  • 18 Щом се задили западната пропаганда

    36 6 Отговор
    Наслада за душата са писъците на западната пропаганда. Колкото повече се страхува, толкова повече се побърква и иска да й се вярва. Безсилието й буди смях, а не съжаление.

    “Майка на убит студент се обажда на Би Би Си…" хахахахах.

    Като свърши войната си чакаме Би Би Си да ни пусне новините за Ковида, за да си го довършим, че го прекъснаха 1 час след като Путин нападна Украйна. Не можахме да си довършим задължителната ваксинация, заради тия журналисти.

    Коментиран от #21

    07:48 13.05.2026

  • 19 абедабе

    До коментар #17 от "Ти си гледай САЩ":

    Не бъркай Главнокомандващия с войската.

  • 20 Само глупава пропаганда

    29 8 Отговор
    срещу Русия и Путин! Фашистка му работа!

    07:50 13.05.2026

  • 21 Гресирана ватенка

    5 17 Отговор

    До коментар #18 от "Щом се задили западната пропаганда":

    Коментиран от #128

  • 22 Дон Корлеоне

    07:52 13.05.2026

    22 9 Отговор
    Миналият век имше студена война която СССР загуби. Военната доктрина бе при гооляма война тотални ядрени удари и АКО!!! остане нещо се довършва с танкова атака. Западът бе приел това. Затова и ,, Леопард,, например има задна скорост от 60 км/ ч а ,, Т80,, само 10. Изобщо не се приемаше конвенционална дълга война. И Русия и Сащ още се придържат към тази доктрина. Затова и Караганов има такъв език на остро предупреждение. Западът приема техните мечти за деиствителност, ивъв всяка проява търси слабост на Русия. Изобщо не търси ДИАЛОГ И МИР. НЕпризнава червени линии. А търпението на Путин се изчерпва и е притиснат от по агресивни сили в самата Русия. Никоя западна империя не си е отишла както СССР!!!росто да признае че е по слаба и да отстъпи. А и неолибарализмът докара Отрицателната селекция на власт като унищожи иерархията!! И виждаме идиоти да управляват неспособни на рационални решения в полза на Обществото и цивилизацията. Кофти работа.

  • 24 много питаш ти

    До коментар #22 от "Дон Корлеоне":

    Коментиран от #86

    07:53 13.05.2026

  • 25 ай ай ай

    До коментар #23 от "точка":

    Ай как хочется, ой ой ой! Ииииих!

    07:54 13.05.2026

    До коментар #8 от "Омръзна ми да слушам :":

    07:58 13.05.2026

    27 8 Отговор

    Изглежда си пропуснал новината по Нова година, че Орешник се произвежда на конвейер. 25 бр на месец. Това е 300 за година. За всички натовски кратуни ще има, не се притеснявай.

    07:58 13.05.2026

  • 29 хе хе

    6 14 Отговор
    Коментиран от #90

    08:00 13.05.2026

    10 23 Отговор
    ПАРАДА НА ВДОВИЦИТЕ

    И СЕВЕРНО КОРЕЙСКИТЕ АСВАБАДИТЕЛИ

    Дъртия Путкер се мъчи да покаже

    Мускули .

    Хаха хахаха хахаха

    Коментиран от #100, #188

  • 31 НЕРЕАЛИСТ

    До коментар #28 от "РЕАЛИСТ":

    Даже по 600 Сарми на смяна правят. Да.

    Коментиран от #40

    Еийй голям мерак имате да се запознаете със Сармат лично!

    08:05 13.05.2026

    НА КАБАЕВА.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    СТРАХ ГО СТРАХ

    КГБ ПРОПАДНЯКЪТ

    ПАК БЕШЕ ЗАОБИКОЛЕН

    ОТ НАД 20 ФСБ САБАКИ

    И РАЗНО СТАТИСТИ
    ДА РАЗИГРАВАТ ЦИРКА

    Коментиран от #37

    08:07 13.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 постановки

    7 5 Отговор

    До коментар #35 от "БУНКЕРНИЯ КАШИК":

    от селски вечеринки

    08:08 13.05.2026

  • 38 Глупости

    19 8 Отговор
    Единствените които използват "ядрена риторика" са смехотворните САЩ и ЕС защото в конвенционалната война губят.

    Коментиран от #44

    08:09 13.05.2026

  • 39 гост

    5 9 Отговор
    "полезен товар" ??? и какъв по точно, може бе лади или москвичи

    08:10 13.05.2026

  • 40 РЕАЛИСТ

    14 4 Отговор

    До коментар #31 от "НЕРЕАЛИСТ":

    Ами щом воюват срещу цялото НАТО и нито за снаряди се оплакват, нито за танкове, кво очакваш. Още малко иранците да държат протока затворен и Урсула с Кая на крака ще тичат до Москва за прошка, щото иначе въже ги чака.

    Коментиран от #75

    08:11 13.05.2026

  • 41 Артилерист

    14 5 Отговор
    Вече съм писал, че isw-ъто няма нито една обективна статия. Те са русофоби и винаги извъртат фактите във вреда на Русия. Ето и сега не Русия е осигурила сигурността на Парада, ами "благородството" на Зеленски!? От друга страна Русия се опитва разумно да подскаже на Европа, че взаимното изтощаване, чрез войната в Украйна, не е от полза за двете страни. Ясно е, че омерзението е прехвърлило предела на взаимно разбиране, но това не означава, че трябва да се повишава ескалацията до пряк сблъсък с много предвидим край. Изглежда, че към това води приетия курс на мащабна милитаризация на ЕС, независимо от очевидните му енергийни, финансови, икономически, социални и прочие проблеми...

    Коментиран от #64

    08:15 13.05.2026

  • 42 Директорът на Красмаш

    7 13 Отговор

    До коментар #33 от "хе хе":

    Е откраднал милиарди.


    САРМАТ пак ще го гледат на Видео
    Онези които докладват
    На Дъртия Путкер.
    Поне да им даде по някой Медал
    За успешно представяне на
    Театърът Сармат

    Хахахахаха

    Коментиран от #71

    08:15 13.05.2026

  • 43 A Института защо премълчава удобно

    15 5 Отговор
    за ядрената реторика и планове за разполагане на ядрено оръжия от Макрон и нагличаните по границата на Русия? Защото наранените им чувствителни душици, не можело да допуснат и понесат поражение и унижение! Русия просто ги предупреждава да не си играят с огъня! Ако САЩ не иска ядрена война защо не им свие сърмите на Желаещите психопати?

    Освен това руската ядрена доктрина изключва изпреварващ ядрен удар, а допуска само ответен., докато доктрината на НАТО включва изпреварващ ядрен удар.
    Най-добре САЩ и НАТО да си променят доктрините и да преглътнат поражението си, или Русия ще се наложи да промени своята.

    Коментиран от #51, #80

    08:17 13.05.2026

  • 44 ЕВРЕИНА Мендел

    5 6 Отговор

    До коментар #38 от "Глупости":

    След като си изпия Одеколона
    Ще ти покажа
    Кой използва Ядрената Риторика ?

    08:17 13.05.2026

  • 45 Не е само

    15 5 Отговор
    говорене. То е ясно. Рано или късно, ако опре ножа о кокала за Русия, то те ще са принудени да използват всичко. И западналите правят всичко да се стигне до там. Сащ са хитри, прелъгаха западните психолабави те да са участници в такава война с Русия и се оттеглят, да гледат сеира от разстояние... А това мерцове, макарони, мелонита и урсули се втуртаха да побеждават пак Русия. Е, ще я победят, ама друг път. Пак ще загубят голямата война в Европа... Ама глупавите не се учат от грешките си. Винаги подценяват Русия.

    Коментиран от #54

    08:17 13.05.2026

  • 46 Факти

    6 15 Отговор
    На "парада" нефелният диктатор демонстрира импотентност.

    Коментиран от #59

    08:18 13.05.2026

  • 47 а ма..

    8 3 Отговор

    До коментар #33 от "хе хе":

    У тебя болной мозг..питай пентагоно защо е включил статус6 в ядрената триада на масква за стратегическа заплаха на белио дом

    Коментиран от #52

    08:18 13.05.2026

  • 48 Мартин

    5 9 Отговор
    Кремълски убитак.

    08:18 13.05.2026

  • 49 8888

    16 4 Отговор
    Щом медиите могат да изкарат една от трите суперсили в света слаба, а заминалата украинска държава която няма да се възстанови 50 години силна, всичко е възможно

    08:19 13.05.2026

  • 50 Оня с Дроня

    5 8 Отговор

    До коментар #32 от "Оня":

    Да Тишина

    САРМАТ гърми още на Площадката.

    08:19 13.05.2026

  • 51 Копеи не умувай.

    6 10 Отговор

    До коментар #43 от "A Института защо премълчава удобно":

    ВСУ размазаха орките.Точка.

    Коментиран от #93

    08:20 13.05.2026

  • 52 хе хе

    3 11 Отговор

    До коментар #47 от "а ма..":

    Срока на годност на МКБР е 10 години. Украинския пройсводител на сегашните МКБР обяви, че все още една от пет ракети може някак си да излети, без да дава гаранция че ще долети до целта си. Ракетите не са поддържани от 2014 година когато крим наш.

    Коментиран от #89

    08:20 13.05.2026

  • 53 Владимир Путин, президент

    6 10 Отговор
    Доналд замина за Китай с Мъск и шефа на Нвидиа, не с Трайдънт и Минитмън !!!
    Когато една държава няма с какво друго се похвали, вади бомби ракети и обвинява околните за собствената си некадърност и бездарие ☝️

    08:21 13.05.2026

  • 54 верно ли?

    5 12 Отговор

    До коментар #45 от "Не е само":

    СССР защо се разпадна без да използва нищо?

    Коментиран от #67

    08:21 13.05.2026

  • 55 Кво не кво

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пакистан":

    И Пакистан, ако е заплашена от унищожение ще си го използва, като нищо. Друг избор няма. Или ти имаш калашник под шлифера и се прибираш късно ноща през парка. Изкачат 3-ма гости на Меркел и те заплашват с ножове. И се вижда, кайма ще си ти или те... И кво избираш? Да те премахнат, когато е толкова лесно да си повдигнеш шлифера и от тези нищо няма да остане само след 4-5 секунди??? Е, ясно е кво ще стане... За всеки нормален е ясно.

    Коментиран от #72

    08:22 13.05.2026

  • 56 Оня КГБ ПРОПАДНЯК

    2 8 Отговор
    Даде ли големите бонуси
    От 10 хиляди Рубли

    На Ветераните от ВСВ?

    Те и без това са на изчезване Горките ,
    Затова са Огромните Денги
    За Ветераните.
    От Щедрия Путин.

    08:23 13.05.2026

  • 57 Мосфильм

    2 6 Отговор
    Сармати рисуваме всякакви. В какъв цвят ги искате?

    Коментиран от #60

    08:24 13.05.2026

  • 58 нпо агент

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "хе хе":

    Вярваме само на Урсула фон дер много рядко ляйно.., защото тя акушер гинеколог и много разбира от армията..а разни там институти има и в БГ..спонсорирани от сорос-нерес..те са като платена реклама, плащат за всяка лъжа, колкото по-невероятна толкова повече пари..евро, долар, рубла..соросня е всепоглъщаща ламя..

    08:24 13.05.2026

  • 59 факти 2..

    13 0 Отговор

    До коментар #46 от "Факти":

    И тия сто млрда от джендърите на дъртио урсуль..нема да помогнат на зеленио мухал да си върне поне едно реакторче от запорожкио аец,вече четири года над централата се вееее масковскио флаг

    08:25 13.05.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Опасен мазохист си...

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "РЕАЛИСТ":

    важи и за твоята" кратуна ", ама май ти е трудно да го разбереш???

    Коментиран от #66

    08:26 13.05.2026

  • 62 хе хе

    2 9 Отговор
    „Буревестник“ е крилата ракета с ядрена енергия. През август 2019 г. имаше експлозията на полигона Ньонокса, довела до смъртта на служители на Росатом и скок в нивата на радиация, за която се предполагаше, че е свързана с ракетата „Буревестник“. Това бе официално отречено от властите, които обаче не дадоха обяснение за инцидента. През октомври 2025 г. началникът на руския Генерален щаб Валерий Герасимов съобщи, че ракетата е била във въздуха 15 часа и е изминала 14 000 км. Тогава Путин призна: „Предстои много работа, за да се приведе това оръжие в бойна готовност“.

    „Посейдон“ е безпилотен подводен апарат с ядрена електроцентрала. През февруари 2019 г. Путин обеща, че първият апарат ще „заработи през пролетта на 2019 г.“. През април 2019 г. беше спусната на вода подводницата-носител „Белгород“. Едва на 28 октомври 2025 г. ядрената електроцентрала на превозното средство беше успешно пусната под вода за първи път. Тогава Путин го нарече „огромен успех“.

    Коментиран от #77

    08:26 13.05.2026

  • 63 Мноу слаби ризвииш ли,

    8 0 Отговор
    да ви знам в тъпите плужеци гьобелсова. С пропаганда не става, запазете я за тъпанарите западнали, те се ловят на нея като голи шарани на ръждив пирон без стръв дори. Русия громи и на фронта и в тила. Само за вчера са превзели 9 укреп района, даже и видеа има от блиндажите и бункерите в тях. И всичко това на ключови направления. В тила разбиват заводи и цехове за изработка на дронове, дънят и унищожават логистиката и пратките от запада. Унищожава и конвои те и композициите, както и хранилищата за ГСМ. От WCкрайна нищо не остава не надупчена и не унищожено, а темповете ще се покачват драстично.

    08:27 13.05.2026

  • 64 Да се знае

    7 4 Отговор

    До коментар #41 от "Артилерист":

    Европа се въоръжава до зъби благодарение на идиотите на снимката.Гедай какво става в Германия.

    Коментиран от #88, #101

    08:27 13.05.2026

  • 65 az СВО Победа 81

    8 2 Отговор
    Накратко:

    1. От ISW очевидно са в паника, нито Русия свърши войниците, ракетите и снарядите, нито фалира, нито пък военната й индустрия е в колапс и ето, че въвежда на бойно дежурство поредното средство, с което другите армии не разполагат в арсеналите си.

    2. Киев вместо под ударите на Москва, попадна под ударите на американската администрация. Наистина неочакван удар от неочаквана посока. Идващ след разговори на руснаците с представители на САЩ преди девети май.

    3. ISW пак бъркат причините със следствията. Вятърът не духа, защото клоните на дърветата се клатят, а точно обратното, разбира се правят го единствено с пропагандна цел и то от началото на съществуването на НПО-то.

    Коментиран от #99

    08:27 13.05.2026

  • 66 Именно де

    7 0 Отговор

    До коментар #61 от "Опасен мазохист си...":

    Тогава що си на страната на агресивният запад, тикащ света към ТСВ?

    08:27 13.05.2026

  • 67 Защо се разпадна

    10 3 Отговор

    До коментар #54 от "верно ли?":

    Ами там народа искаше да дъвче дъвки, да носи дънки и да яде банани. А комунистическите лидери правеха космически кораби да одат на Луната и да вземат от там камъни. А хората са прости. Банани им се приядоха и свалиха системата. А сега кво стана, виждаш сам, като влезеш у лидъла или у болница. Бананите прецакаха всичко.

    Коментиран от #73

    08:27 13.05.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Русуфил хардлайнер

    4 8 Отговор
    Да живее БКП и другарят Тодор Живков, грoбокопачо на капитализъма! Да живее КПСС и другаря Путин, грoбокопача на Русия! Слава!

    08:29 13.05.2026

  • 70 До края на годината,

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "хе хе":

    на бойно дежурство застъпва първия полк с ракети Сармат. А, ти драска простотии за спорта, изчерпани от смисъл. Не изключвай, че Сатана 1 предшественика на Сармата, няма да изчезнат. Виждам,че мисленето ти е сложна задача ч.

    Коментиран от #76

    08:30 13.05.2026

  • 71 Миролюб Войнов, военен експерт

    3 12 Отговор

    До коментар #42 от "Директорът на Красмаш":

    "...Сармат пак ще го гледат на Видео.."

    Сармат са препревените 50 годишни съветски Воевода с увеличен горивен отсек и модернизиран блок управление. Опасни са най-вече за самите руснаци, което се и потвърди миналата седмица на полигона в Камчатка, га Сармата падна връз полигона със зрелищен взрив. Разбира се Факти срамежливо премълчаха срамната ситуация ☝️

    08:31 13.05.2026

  • 72 Путин многоходовия

    4 8 Отговор

    До коментар #55 от "Кво не кво":

    Не можем ве.... децата ни са на запад.

    08:31 13.05.2026

  • 73 н ене

    3 12 Отговор

    До коментар #67 от "Защо се разпадна":

    Ти скажи защо СССР не използва ЯО когато се видя че се разпада? Дори ракетите и бойните глави му бяха пресни и в срока на годност, за разлика от сега. Че и все още имаше армиите на целия Варшавски договор зад гърба си.

    Коментиран от #102

    08:32 13.05.2026

  • 74 койдазнай

    3 10 Отговор
    Основната задача, която изпълнява Путин е да разруши Русия. Сорос за това го поставил.

    Коментиран от #92

    08:32 13.05.2026

  • 75 Путин

    7 4 Отговор

    До коментар #40 от "РЕАЛИСТ":

    не ги иска, иска Шрьодер С двете "дами" разговорът ще бъде като спор с телевизора

    08:33 13.05.2026

  • 76 е колко пъти?

    3 6 Отговор

    До коментар #70 от "До края на годината,":

    Има подписано от Путин постановление, че Сармат застъпва на бойно дежурство до края на ... 2017 година.

    08:34 13.05.2026

  • 77 Абе нови техники

    10 1 Отговор

    До коментар #62 от "хе хе":

    Са така. Прави се много години, докато е надеждно и моряка може да спи в подводницата на 3 метра от ракета с термоядрен заряд и да не е опасна за него. А сащ защо още нямат хиперзвукови ракети, като е толкова лесно? Буревестник, Посейдон, Сармат, Циркон, Авангард, Кинжал са все съвсем нови оръжия. Айде пробвай ти да ги направиш? Ама много знаете. Даже и това, което имахте от СССР го нарязахте от много акъл, а тръгнал да гледа в чуждо канче... Днес си окупирана територия на сащ, ако не си разбрал още.

    08:34 13.05.2026

  • 78 Русуфил хардлайнер

    5 9 Отговор
    Русия е добра в производството на оръжия за глобално унищожение, ама на фронте ич я нема! С едното желае да компенсира другото! Не се примирява че вече е извън десетката!

    Коментиран от #108

    08:35 13.05.2026

  • 79 Ядрено плашило

    4 9 Отговор
    НАТО трябваше да влезе в Украйна и да изгони този Палячо от там

    Коментиран от #114

    08:35 13.05.2026

  • 80 Освен това Института се прави

    7 2 Отговор

    До коментар #43 от "A Института защо премълчава удобно":

    че не знае , че не Зеленски и нагличаните които го погкокоросваха и го снабдяват с далекобойни дронове, а именно Орешник опази Киев и западните служби и дипломати там!
    А парада в Москва така или иначе щеше да се проведе и Русия на никой не се е молила, дори предложеното от нея примирие беше ЕДНОСТРАННО. И само със съвет към Украйна да се влючи.

    Докога ли ще ни заливат тук с плявата на тоя "Институт"???

    08:36 13.05.2026

  • 81 голем смех

    3 5 Отговор
    На 31 август 2023 г. руски и международни медии цитират изявление на ръководителя на „Роскосмос“ Юрий Борисов, че комплексът „Сармат“ е приет на бойно дежурство; новината бе разпространена чрез РИА Новости и пренесена от агенции като Ройтерс.

    08:36 13.05.2026

  • 82 Западната пропаганда и лъжи срещу Русия

    8 2 Отговор
    демонстрира единствено колко са отчаяни и как Русия им нарита агресивните мераци! Може да се каже единствено браво на Русия!

    Коментиран от #87

    08:37 13.05.2026

  • 83 факуса

    6 2 Отговор
    а ко стана с пропукващия се лед под краката му бе курабийки нюланд,някой го циментира ли,напишете нещо и за вездесъщото фламинго на осрайна

    08:38 13.05.2026

  • 84 9 МИНУТИ,ЗА УНИЩОЖ. НА НАТО И САЩ

    8 3 Отговор
    ПРИ ЗАДЕЙСТВАНЕ НА РУСКАТА АВТОМАТИЧНА С-МА " ПЕРИМЕТЪР-М", САМО = 12 БР.
    🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС:SS-X-30 Sarmaт 15А28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. И СКОРОСТ НАД 33М !!!,
    С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
    ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
    (ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И= 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
    ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
    КОМЕНТИРАЛИ.🇷🇺РУСКИЯТ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
    ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
    ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
    =58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
    засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
    НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "..САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
    ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ ). ГЕН СЕК.НА НАТО - МАРК РЮТЕ :"9 МИН.СА ДОСТАТЪЧНИ НА РУСКИТЕ РАКЕТИ ДА ИЗПЕПЕЛЯТ ЕВРОПА"( 11.09.25г).

    Коментиран от #106

    08:38 13.05.2026

  • 85 Гаджева

    3 3 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?Нали е русофил и националист?

    08:39 13.05.2026

  • 86 факуса

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "много питаш ти":

    ами пита щот няма и се чуди дали не го получава и той от русия и плаща на путин да трепе осранци

    08:40 13.05.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Ама в Германия

    8 2 Отговор

    До коментар #64 от "Да се знае":

    Вътре става също огромна промяна. Народът масово разбра, кво става и не искат никаква война. АзГ набира бързо темпове и ще изритат тези войнолюбци. Всичките са лобиисти на военната индустрия и не разбират, че ако стане голямата война акциите им в Райнметал няма да помогнат и ще захапят лично и те дървото. АзГ ще ги отвее и ще има пак Нюрнбергски процес.

    08:41 13.05.2026

  • 89 а ма..

    5 2 Отговор

    До коментар #52 от "хе хе":

    С промитио карлуковски мозг,оти дъртио джендър урсуль не спре двете аврори дето са в кьонигсберг и не дават вече четири години на зеленио мухал да свали масковскио флаг който се вее над запорожкио аец

    08:43 13.05.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Тома

    7 2 Отговор
    Влошаващо е положението на фронта за руските войски само ако четете пропагандата на ISW която е собственост на жената раздавала курабиики на майдана в Киев

    Коментиран от #95

    08:44 13.05.2026

  • 92 Владимир Путин, президент

    3 7 Отговор

    До коментар #74 от "койдазнай":

    "..Основната задача, която изпълнява Путин е да разруши Русия.. "

    Задачата изпълнена, целите са постигнати !!!
    За щастие на целия Свят, че и на самите руснаци, които им писна от 10-века крепостничество.
    Руския народ може да бъде щастлив и дори талантлив само в състава на други държави !!!
    Запомнете го таваришчи ☝️

    08:45 13.05.2026

  • 93 Копей

    1 5 Отговор

    До коментар #51 от "Копеи не умувай.":

    Ами тогава да обявят победа и да вдигат белия байряк!
    Че Европа да си поодъхне!

    08:45 13.05.2026

  • 94 Русофил хардлайнер

    5 6 Отговор
    Тези грандомански оръжия дето ги произвежда Русия, резултират в масово унищожение, включително на Русия! Не водят до победа! Нормално за диктаторска държава, за която фаворит е унищожението!

    Коментиран от #104

    08:45 13.05.2026

  • 95 нали?

    2 5 Отговор

    До коментар #91 от "Тома":

    Той и за това Путин всеки ден обявява как края на войната е близо и много му се преговаря.

    08:46 13.05.2026

  • 96 Хаген Дас

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "хе хе":

    Достатъчни им са два на въоръжение! Един за САЩ и един за Европа, останалите са с тях!

    08:46 13.05.2026

  • 97 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    7 4 Отговор
    Путин диктува правилата свиквайте

    08:46 13.05.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    2 7 Отговор

    До коментар #65 от "az СВО Победа 81":

    Само шепа глупаци не го разбраха .

    Коментиран от #103

    08:47 13.05.2026

  • 100 Тцк ......тцк

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "Движуха Показуха Лайнаруха":

    Организира безплатна екскурзия до фронта ти си с предимство

    08:48 13.05.2026

  • 101 Дръта чанта

    2 5 Отговор

    До коментар #64 от "Да се знае":

    И какво става в Германия

    Коментиран от #115

    08:50 13.05.2026

  • 102 Тогава хората там

    7 1 Отговор

    До коментар #73 от "н ене":

    Бяха наивни от системата. Па време на соца и ние бяхме много наивни. Вярвахме на тъпите лъжи на западналите. А те умеят да лъжат. Е, за 35 г вече и кътните зъби им знаем. Няма как днес да те излъжат. За това плащат с разни НПО-та и поставят на власт гяуровци да подписват всичко от твое име и те прецакват пак. Ти нямаш детска болница, но ще подаряваш милиони и милиарди на бандеровци за златни тоалетни. В укра повишиха пенсиите с над 12% с парите на евро-глупаците. А нашите заплати къде са? 500 евро? А вход за тоалетна стана 2 евро... Ние загубихме онази народна система от глупост. А сега, яж бананите и си мисли че си свободен.

    08:50 13.05.2026

  • 103 Така е

    10 2 Отговор

    До коментар #99 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    Шепата глупаци ги ползват ден и нощ и показват отчаяността и падението на запада, да опре до шепа глупаци за лъжи и пропаганда срещу Русия, а после защо Русия е толкова велика. 😄

    08:51 13.05.2026

  • 104 Мухахаха

    6 1 Отговор

    До коментар #94 от "Русофил хардлайнер":

    Ек съсипа ЕС

    08:51 13.05.2026

  • 105 Бай Дън

    10 1 Отговор
    ISW изкривяват анализа винаги в полза на НАТО и САЩ! Да излезнат с един доклад за Иран! Как САЩ печелят, или как се борят да отворят Ормузкия проток който преди конфликта беше отворен и напълно безплатен! Защото те са виновници за инфлациите и спъването на икономиките по цял свят!

    08:52 13.05.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 А то кои са

    5 2 Отговор

    До коментар #78 от "Русуфил хардлайнер":

    В десетката? Иран и Северна Корея? Сащ отидоха на 25-то място след Афганистан и Иран. Русия "не е в десетката"? Може би урсула е в 10-та или Кая Калас? Естония? Ха-ха-ха

    08:56 13.05.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Данчо пръчат

    4 6 Отговор
    Е немоа са задържа! Немоа ни са изцепа и днес, СЛАВА УКРАИНЕ!

    Коментиран от #148

    08:58 13.05.2026

  • 111 АБВ

    12 6 Отговор

    До коментар #11 от "Компетентен":

    Путин е в бункер само в главите на соросоидци:
    "Кадрите показват Путин спокоен, докато пристига пред хотел в центъра на Москва зад волана на произведен в Русия шестместен автомобил с висока проходимост, придружаван от охранител. След това той влиза във фоайето с голям букет цветя, за да се срещне с една от бившите си учителки. Облечен неофициално - с дънки и леко яке - 73-годишният Путин се вижда как прегръща бившата си учителка Вера Гуревич, която го целува по бузите и му прошепва нещо в ухото.

    Във видеото Путин след това се вижда как разговаря за времето със случаен минувач, който влиза във фоайето на хотела със семейството си, преди да помогне на бившата си учителка да се качи в колата му и да я откара на вечеря в Кремъл. Руският президент покани Гуревич на ежегодния парад на Червения площад, а след това тя прекара няколко дни в Москва, наслаждавайки се на културна програма, се казва в изявление на Кремъл."
    Аре, бегай се скрий некъде ! И всички като тебе !

    Коментиран от #112, #113, #127, #136, #167

    08:58 13.05.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Нато е хартиен

    8 1 Отговор

    До коментар #79 от "Ядрено плашило":

    Тигър. А според макарона е и "с мъртъв мозък"! Сащ даже неколко пъти го казваха и се изнасят от Европа. Е евро-натото? За нищо не става. Те даже не могат да говорят на един език...

    09:02 13.05.2026

  • 115 Гресирана ватенка

    3 3 Отговор

    До коментар #101 от "Дръта чанта":

    Слагай си повече грес и не питай 😁

    Коментиран от #157

    09:02 13.05.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Олга

    10 3 Отговор
    Джобен на Нюланд ISW върши това, за което е създаден: гьобелсова пропаганда. Да извратиш истината 100 пъти и на 101 ще ти повярват. Победа! Побеснели и се уплашили от “Сармат” тръгнали възбудени на нови победи… с нескопосани лъжи.

    Коментиран от #124

    09:05 13.05.2026

  • 118 ТРИМАТА БОЛНИ БАНДЕРТРОЛА

    6 2 Отговор
    Пак са цапали по форума.

    09:06 13.05.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 А50

    4 5 Отговор
    Ех тоя Путин, все затруднен ама все сшла демонстрира

    09:07 13.05.2026

  • 121 Миролюб Войнов, редактор

    3 6 Отговор
    "...реторика..."

    Абе оправете заглавието бе таваришчи !!!
    Аман от русняци и русофили налазили България, не знаещи Майчиния си език български !!! ☝️

    09:07 13.05.2026

  • 122 Дон Корлеоне

    3 6 Отговор
    Хаяско колко бункера има?

    Коментиран от #126

    09:08 13.05.2026

  • 123 А50

    6 1 Отговор
    Савмо да кажа, че наще отт кумова срама не цитират най-лъжливата западна пропоганда, тя е направо смешна. На запад живеят в яко информационно затъмнение

    09:11 13.05.2026

  • 124 Оди у В.ъш.кар.истан

    1 8 Отговор

    До коментар #117 от "Олга":

    Дедова ли ми крепиш в ЕС?

    09:11 13.05.2026

  • 125 дядо дръмпи да ви мръдне по чешки

    3 5 Отговор
    Започна да се пише и говори за кораб потънал с ядрено оръжие къдеее северна корея....нещо да напишете за нееега......

    09:11 13.05.2026

  • 126 Владимир Путин, президент

    3 5 Отговор

    До коментар #122 от "Дон Корлеоне":

    Садам също имаше болюк бункери, извлякоха го за брадата !!! От тогава се бръсна редовно 😁

    09:12 13.05.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Гресирвач

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Гресирана ватенка":

    И без грес ще те изора

    09:13 13.05.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Олга

    8 3 Отговор
    Поредната лъжа на ISW или полулъжа (за да повярват). МО на РФ дебело подчертава, че набира студенти за войски на беспилотни системи на строго ДОБРОВОЛНА основа.

    Коментиран от #133

    09:16 13.05.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Уникално

    3 10 Отговор
    Ясно е ,че Русия на Путин затъва, ясно е че идва съдтия ден в Хага. Ясно е,че дребнодушието на копейките им натиска ушите и очите, за да не прозрат и собствената си мизерност на мислене. Тъпото е, че българите се качиха в последния момент на потъващия кораб, същитите отсега да мислят, какво ще се обесняват на внуците си

    Коментиран от #140, #150

    09:19 13.05.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Швейк

    4 5 Отговор

    До коментар #111 от "АБВ":

    На тези постановки вярват само глупаците! Сам се определи какъв си.

    Коментиран от #137

    09:20 13.05.2026

  • 137 Така е

    5 0 Отговор

    До коментар #136 от "Швейк":

    Затова пропадналият и отчаян запад опря до глупака да троли. 😄

    09:21 13.05.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Да бе. Да

    4 1 Отговор

    До коментар #134 от "Уникално":

    Май идва нов Нюрнбергски процес за западналите? Георги Димитров каза там, на друг процес в Лайпциг: "Диваци и марвари са фашистите "! Ама от тогава и до днес тези са си останали същите.

    Коментиран от #146

    09:36 13.05.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Архимандрисандрит Бибиян

    0 2 Отговор
    Путилифона деде Пунде проскимте каде го е фанала констепация и има нужда од спешна дефекализация,по възможност чрез клизма с кожена ручка! Ма каза и да се разбереме- кожена ама само старателно и ритоално подострена! Внетен ли е?

    09:43 13.05.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 хахахахха

    2 0 Отговор
    Кажи им isw и не ги обиждай повече 🤮

    09:47 13.05.2026

  • 145 хахахахха

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Компетентен":

    Путин 5та година унижава мизерния ес и нато,не е малко

    Коментиран от #147

    09:49 13.05.2026

  • 146 Уникално

    0 4 Отговор

    До коментар #140 от "Да бе. Да":

    Нали знаеш, че не си добре!
    Когато отидеш в Нюрнберг посети музея на Албрехт Дюрер родом от града. За Г. Димитроф сифиристика, какво да кажа, тя историята го каза, предател ,убит от своите руски босове

    Коментиран от #166

    09:50 13.05.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 да питам

    1 0 Отговор

    До коментар #110 от "Данчо пръчат":

    Да не те е опрашил някой пръч че така си се писал?

    09:52 13.05.2026

  • 149 хахахахха

    1 0 Отговор

    До коментар #147 от "Русофил":

    ти ли, абсолютно съм съгласен

    09:53 13.05.2026

  • 150 хахахахха

    3 0 Отговор

    До коментар #134 от "Уникално":

    с толкова пошла пропаганда за никъде не си

    09:55 13.05.2026

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Ти моеш

    1 0 Отговор

    До коментар #115 от "Гресирана ватенка":

    Ми гресираш дрътия и после а та отпоря

    10:18 13.05.2026

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Ха ха

    1 1 Отговор
    Путин по един път да отиде на фронта и да види алкашната си орда с куци магарета.И тогава да прави реторика.
    То и от Кремъл се вижда ,че са НЕможачи.Докараха се Зеленски да им гарантира парада и бай Дончо да им разрешава да търгуват с нефт или не.
    Такъв позор руското блато не е имало в историята си.

    Коментиран от #160, #161

    10:21 13.05.2026

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Без глупавата опорка

    1 0 Отговор

    До коментар #159 от "Ха ха":

    мислеше, че няма да те познаем, че си евтин и глупав ли? 😄

    10:25 13.05.2026

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 путин Обречен

    1 1 Отговор
    Фашиста путин скоро ще бъде обявен за враг на народа! В Европа премахват границите, той воюва за нови територи...

    Коментиран от #165

    10:28 13.05.2026

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 Ти май Европа

    1 0 Отговор

    До коментар #163 от "путин Обречен":

    не си виждал! Троли там и да не ти пука! 😄

    Коментиран от #170

    10:30 13.05.2026

  • 166 Ха-ха

    3 0 Отговор

    До коментар #146 от "Уникално":

    а немските фашисти тогава, по-добри ли си бали от нашия?
    "Диваци и варвари са фашистите!" Е, ако сравняваш соца с фашизма, поне соца никога не искаше световни войни, а тези са опиянени да унищожат всичко!

    Коментиран от #174

    10:31 13.05.2026

  • 167 мосфилм

    1 2 Отговор

    До коментар #111 от "АБВ":

    Хубаво филмче са спретнали с двойника на путин Фашагата...

    Коментиран от #169

    10:34 13.05.2026

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Пропагандата

    1 1 Отговор

    До коментар #167 от "мосфилм":

    винаги уцелва глупака!

    10:35 13.05.2026

  • 170 задръстен копейчо

    1 2 Отговор

    До коментар #165 от "Ти май Европа":

    Селски, иди да видиш че няма граници, нито митници в ЕС, не гледай само руска телевизия! :))))

    Коментиран от #172

    10:36 13.05.2026

  • 171 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 172 Ти май в Европа не си бил

    2 0 Отговор

    До коментар #170 от "задръстен копейчо":

    Ходи и после ела пак!

    Коментиран от #176

    10:37 13.05.2026

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 Адолф путин

    1 3 Отговор

    До коментар #166 от "Ха-ха":

    Хитлер , Сталин ,путин, еднакви човеко убийци!

    Коментиран от #175

    10:37 13.05.2026

  • 175 Така е

    2 1 Отговор

    До коментар #174 от "Адолф путин":

    И фашизма залял запада пак до глупаци опря за пропаганда срещу Русия!

    Коментиран от #177, #181

    10:38 13.05.2026

  • 176 там бях за Коледа

    1 2 Отговор

    До коментар #172 от "Ти май в Европа не си бил":

    не вярвай сляпо на руските лъжи!

    Коментиран от #178

    10:39 13.05.2026

  • 177 турско робство, европейски Фашизъм

    1 3 Отговор

    До коментар #175 от "Така е":

    това са руски измислици за наивни русофили! Демократична русия с пожизнен Президент фашист, плаши с ядрени бомби.....

    Коментиран от #179, #184, #202

    10:42 13.05.2026

  • 178 Е като бе там

    1 0 Отговор

    До коментар #176 от "там бях за Коледа":

    с ко отиде бря? Троленето и реалността, винаги са различни!

    Коментиран от #210

    10:42 13.05.2026

  • 179 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #177 от "турско робство, европейски Фашизъм":

    Е троленето на глупаците и денонощните лъжи и пропаганда срещу Русия на глупаците изкарани от фашисткият запад са лъжи! Ко ти се е случило толкова да се мразиш ма? 😄

    10:43 13.05.2026

  • 180 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 181 Дивергент

    0 0 Отговор

    До коментар #175 от "Така е":

    По-скоро е плутокрация.

    Коментиран от #183

    10:52 13.05.2026

  • 182 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 183 Може да се каже

    1 0 Отговор

    До коментар #181 от "Дивергент":

    Но пропагандата и лъжите срещу Русия, анатемосването на Русия и всичко руско са си типично фашистки инструмент

    10:55 13.05.2026

  • 184 Всеки плаши

    0 0 Отговор

    До коментар #177 от "турско робство, европейски Фашизъм":

    с каквото може- едни с ядрен удар, други със санкции,трети със забрана за износ на редкоземни метали и т.н.А защо не искат да търгуват взаимноизгодно вместо да воюват???!

    Коментиран от #185, #211

    10:59 13.05.2026

  • 185 хахахахха

    1 0 Отговор

    До коментар #184 от "Всеки плаши":

    питай урсулите и каласите

    11:03 13.05.2026

  • 186 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 187 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 188 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 189 Абе ти кога се

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "хе хе":

    научи да броиш?

    11:42 13.05.2026

  • 190 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 191 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 192 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 193 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 194 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 195 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 196 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 197 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 198 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 199 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 200 Григор

    1 1 Отговор
    Путин имал военни затруднения. Ти да видиш! Какви са му затрудненията? Че Украйна вече владее едва 10% от Донбас ли? Нали точно по тази причина Путин заявява, че скоро войната ще свърши. Той много добре знае,че след месец, два ще владее целия Донбас и останалите три области Луганска, Херсонска и Запорожка. С това за него случаят е приключен.Можеше да приключи далеч по-рано и да се спасят стотици хиляди животи и от двете страни, но Европа не разрешава.Затова сега Путин не иска да включва Европа в преговорите за Украйна.

    12:28 13.05.2026

  • 201 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 202 Поне го избират

    1 0 Отговор

    До коментар #177 от "турско робство, европейски Фашизъм":

    А ти кога си избирал Урсула??? И това ми било демокрация??? Без избори е на власт, ама и война иска от горе на това....

    12:37 13.05.2026

  • 203 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 204 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 205 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 206 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 207 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 208 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 209 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 210 Луфханза чувал ли си?

    1 0 Отговор

    До коментар #178 от "Е като бе там":

    Умните ми деца са в ЕС! Както и децата на твоите руски идоли Олигарси!

    Коментиран от #212

    13:34 13.05.2026

  • 211 да търгуват с Терористи?

    1 0 Отговор

    До коментар #184 от "Всеки плаши":

    Че кой нормален иска да търгува с терористи руснаци?!?

    Коментиран от #213

    13:36 13.05.2026

  • 212 Затова другият път

    0 0 Отговор

    До коментар #210 от "Луфханза чувал ли си?":

    влез с кола от Австрия в Германия и после ела да ми кажеш за белият балон и войниците с автомати! Европа отдавна не е това което беше! Докато блеете по лъжи и пропаганда, САЩ се погрижи да я унищожава!

    13:37 13.05.2026

  • 213 Затова Русия се грижи

    0 0 Отговор

    До коментар #211 от "да търгуват с Терористи?":

    за терористичният режим в Украйна!

    13:39 13.05.2026

  • 214 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 215 Този коментар е премахнат от модератор.

