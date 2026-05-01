Хасан Адемов: Следващото правителство да изработи дългосрочна политика по доходите

Бъдещият редовен кабинет следва да изработи дългосрочна подоходна политика. Това каза служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов в студиото на „Здравей, България“.

По думите му България е на едно от първите места по неравенства в сферата на труда. „Те са сред причините за „работещите бедни“. Това предполага цялостна задълбочена и дългосрочна политика по доходите, а не периодични социални увеличения. Предизвикателство пред следващото правителство е да разработи такава. Социалните партньори трябва да участват активно и да обсъждат“, допълни Адемов.

Според него сериозен анализ би следвало да предшества едни евентуални съкращения в държавната администрация. „Има звена и отрасли, които работят на гише и не са дигитализирани. Те трябва да бъдат укрепени“, смята социалният министър.

Адемов посочи, че инфлацията е следствие на случващото се в заобикалящата ни среда. „Тя трудно може да бъде преборена с раздаване на пари. Служебният кабинет предложи важни мерки за транспорта и земеделието, защото увеличението на цените на горивата се прехвърлиха и върху крайния потребител“, обясни министърът.