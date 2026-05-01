Хасан Адемов: Следващото правителство да изработи дългосрочна политика по доходите

Хасан Адемов: Следващото правителство да изработи дългосрочна политика по доходите

1 Май, 2026 08:30 773 14

  • хасан адемов-
  • министър-
  • доходи-
  • политика

Служебният министър на труда и социалната политика смята, че периодични увеличения не са ефективни

Хасан Адемов: Следващото правителство да изработи дългосрочна политика по доходите - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Бъдещият редовен кабинет следва да изработи дългосрочна подоходна политика. Това каза служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов в студиото на „Здравей, България“.

По думите му България е на едно от първите места по неравенства в сферата на труда. „Те са сред причините за „работещите бедни“. Това предполага цялостна задълбочена и дългосрочна политика по доходите, а не периодични социални увеличения. Предизвикателство пред следващото правителство е да разработи такава. Социалните партньори трябва да участват активно и да обсъждат“, допълни Адемов.

Според него сериозен анализ би следвало да предшества едни евентуални съкращения в държавната администрация. „Има звена и отрасли, които работят на гише и не са дигитализирани. Те трябва да бъдат укрепени“, смята социалният министър.

Адемов посочи, че инфлацията е следствие на случващото се в заобикалящата ни среда. „Тя трудно може да бъде преборена с раздаване на пари. Служебният кабинет предложи важни мерки за транспорта и земеделието, защото увеличението на цените на горивата се прехвърлиха и върху крайния потребител“, обясни министърът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мани мани

    5 0 Отговор
    То до сега освен клишета и заизустени фрази с обещания , нищо друго не е изрецитирало ! Да има как , всеки да си вземе стола от Парламента в къщи и като ходи на "работа" да си го носи ! Отговорност - АБСУРД !

    Коментиран от #13

    08:44 01.05.2026

  • 6 безпартиен

    7 0 Отговор
    В държава без високотехнологични производства и производство на стоки с голяма принадена стойност,да говорят за доходи е просто несериозно!От 6.4 милиона население,имаме 2.1 милиона пенсионери, около 750 хиляди чакащи заплати от държавния и общинския бюджети, около 650 хиляди малолетни и непълнолетни и около 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц..г@ни! Всички описани разчитат на данъците и осигуровките на работещите в ЧАСТНИЯ СЕКТОР!А те са само 1.2 милиона РЕАЛНО ПЛАЩАЩИ ДОД и ДОО и здравни! Решението е съкращаване на щата в бюджетната сфера с процента на намаляло население от 8.5 до 6.4 милиона! Помощи за безработица и всички други САМО след ПОЛАГАНЕТО НА ТРУД по почистване, облагородяване, и озеленяване на населените места ПОНЕ 21 дни месечно! Подпомагане на млади семейства с повече от 2 деца с условия двамата родители да са с висше образование, работещи по трудови договори и плащащи данъци и осигуровки! Други предложения?

    Коментиран от #11

    08:47 01.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Чичо

    5 1 Отговор
    За инфлацията са виновни слугите на Урсула и лудият паток Доналд.

    08:49 01.05.2026

  • 9 Айде…

    4 0 Отговор
    …още един, дето нарежда кой какво да прави, ахахахаха…

    08:49 01.05.2026

  • 10 Ами Те

    6 1 Отговор
    Депутатите още ли не са си гласували заплатите!? За народа е ясно - "ще духа супата..."

    08:58 01.05.2026

  • 11 Я па Ти

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "безпартиен":

    а господарите дали ще разрешат да се развали "задругата"!?

    09:03 01.05.2026

  • 12 Сус, бе

    0 1 Отговор
    пeзeвeнк!
    Ал палто и гит!

    09:03 01.05.2026

  • 13 Да де, ама

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Мани мани":

    Двамата Дебели екземпляра, Тиквата Борисов и Угоен Пеевски не влязат ли зад решетките, ще продължат да ни крадат, чрез стотици хилядите им борисово-пеевски калинки.

    09:04 01.05.2026

  • 14 Хохо Бохо

    1 1 Отговор
    Взички мъпети рязко поумняха от как им взеха баницата. Що така? Тиквата 2 седмици не се е показвал. Жив ли е?

    09:30 01.05.2026

