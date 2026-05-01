Хасан Адемов: Следващото правителство да изработи дългосрочна политика по доходите

Бъдещият редовен кабинет следва да изработи дългосрочна подоходна политика. Това каза служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов в студиото на „Здравей, България“.
По думите му България е на едно от първите места по неравенства в сферата на труда. „Те са сред причините за „работещите бедни“. Това предполага цялостна задълбочена и дългосрочна политика по доходите, а не периодични социални увеличения. Предизвикателство пред следващото правителство е да разработи такава. Социалните партньори трябва да участват активно и да обсъждат“, допълни Адемов.
Според него сериозен анализ би следвало да предшества едни евентуални съкращения в държавната администрация. „Има звена и отрасли, които работят на гише и не са дигитализирани. Те трябва да бъдат укрепени“, смята социалният министър.
Адемов посочи, че инфлацията е следствие на случващото се в заобикалящата ни среда. „Тя трудно може да бъде преборена с раздаване на пари. Служебният кабинет предложи важни мерки за транспорта и земеделието, защото увеличението на цените на горивата се прехвърлиха и върху крайния потребител“, обясни министърът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
5 Мани мани
Коментиран от #13
08:44 01.05.2026
6 безпартиен
Коментиран от #11
08:47 01.05.2026
8 Чичо
08:49 01.05.2026
9 Айде…
08:49 01.05.2026
10 Ами Те
08:58 01.05.2026
11 Я па Ти
До коментар #6 от "безпартиен":а господарите дали ще разрешат да се развали "задругата"!?
09:03 01.05.2026
12 Сус, бе
Ал палто и гит!
09:03 01.05.2026
13 Да де, ама
До коментар #5 от "Мани мани":Двамата Дебели екземпляра, Тиквата Борисов и Угоен Пеевски не влязат ли зад решетките, ще продължат да ни крадат, чрез стотици хилядите им борисово-пеевски калинки.
09:04 01.05.2026
14 Хохо Бохо
09:30 01.05.2026