Адемов: Сътрудничеството ни с Турция в областта на труда и социалната политика е ключово

Адемов: Сътрудничеството ни с Турция в областта на труда и социалната политика е ключово

28 Април, 2026 13:55 393 3

  • хасан адемов-
  • пенсионни права-
  • турция

Българската страна гарантира и осигурява ползването на пенсионните права за осигурителен стаж, придобит в България, на територията на Република Турция

Адемов: Сътрудничеството ни с Турция в областта на труда и социалната политика е ключово - 1
Снимка: МТСП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От голямо значение за развитието на взаимоотношенията между България и Турция е сътрудничеството в областта на труда, заетостта и социалната сигурност. Това заяви министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов по време на среща с министъра на труда и социалната сигурност на Република Турция Ведат Ъшъхкан. Дискусията се проведе в рамките на участието на министър Адемов и заместник-министър Наталия Ефремова в Срещата на върха за уменията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в Истанбул, Турция.

Министър Хасан Адемов и турският му колега направиха преглед на актуалното състояние на нормативната уредба в областта на социалната защита и трудовите права.

Българската страна гарантира и осигурява ползването на пенсионните права за осигурителен стаж, придобит в България, на територията на Република Турция. Същевременно българската държава е предприела необходимите мерки за защита на пенсионните права на всички лица, за които са правени осигурителни вноски за пенсии за старост и инвалидност и които в момента пребивават в Турция. Тези права са придобити при действието на българското законодателство, припомни министър Адемов.

Турските граждани, които работят в България, са предимно специалисти, инженерно-технически и средно-технически кадри. Те са заети основно в строителството, производството и туристическия сектор.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    3 0 Отговор
    бързат да се находят, че малко време остана, а президентката иска да останат като редовно птравителство, все едно е нямало избори и Радев не ги е спечелил, само да гласува приумиците на "шарлатаните"

    14:00 28.04.2026

  • 2 пълни глупости

    2 0 Отговор
    тук оправихте всичко та се занимавате и с разходки

    14:00 28.04.2026

  • 3 омуртак

    1 0 Отговор
    машала бе пак екскурзия софри купони ,ШУМЕН назначиха ЗАМ,ОБЛАСТЕН от ОМУРТАШКО ,толкова ли нямаше кадурни от ШУМЕН

    14:16 28.04.2026

