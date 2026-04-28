Адемов: Сътрудничеството ни с Турция в областта на труда и социалната политика е ключово

От голямо значение за развитието на взаимоотношенията между България и Турция е сътрудничеството в областта на труда, заетостта и социалната сигурност. Това заяви министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов по време на среща с министъра на труда и социалната сигурност на Република Турция Ведат Ъшъхкан. Дискусията се проведе в рамките на участието на министър Адемов и заместник-министър Наталия Ефремова в Срещата на върха за уменията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в Истанбул, Турция.

Министър Хасан Адемов и турският му колега направиха преглед на актуалното състояние на нормативната уредба в областта на социалната защита и трудовите права.

Българската страна гарантира и осигурява ползването на пенсионните права за осигурителен стаж, придобит в България, на територията на Република Турция. Същевременно българската държава е предприела необходимите мерки за защита на пенсионните права на всички лица, за които са правени осигурителни вноски за пенсии за старост и инвалидност и които в момента пребивават в Турция. Тези права са придобити при действието на българското законодателство, припомни министър Адемов.

Турските граждани, които работят в България, са предимно специалисти, инженерно-технически и средно-технически кадри. Те са заети основно в строителството, производството и туристическия сектор.