Важните новини във ФАКТИ на 28.04.2026 г.

От "Прогресивна България" са готови със състава на правителството. Тече подготовка по приемане на редовен бюджет

Изборът на ново правителство ще се случи в рамките на две седмици и ще бъде факт в началото на май. Вече тече подготовка по приемане на нов редовен бюджет. Прави се анализ на финансовото състояние на държавата. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Петър Витанов пред журналисти, цитиран от "Фокус".

Гюров: Мисля, че е ясно кой заплашва Георги Кандев

Мисля, че е ясно кой заплашва Георги Кандев. Тогава, когато държавата работи за честни избори, схемите в завладяната държава не стоят безучастни и атакуват обратно. Попитайте главния секретар кои са шампионите по купуване на гласове на изминалите избори и отговорът сам ще дойде на мястото си. Това каза служебният премиер Андрей Гюров в интервю за предаването "Денят на живо" по "Дарик радио", цитиран от novini.bg.

Веселин Стойнев: ПП-ДБ няма да се разделят. Няма сериозно основание за такива действия в този момент

ПП-ДБ няма да се разделят. Няма сериозно основание за такива действия в този момент, колкото и непоносимо да е положението между тях сега. Това каза журналистът Веселин Стойнев в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS

Илияна Йотова: Хората гласуваха за нормалност и трябва да дадем всичко от себе си, за да я постигнем

Ген. Решетников: Радев победи заради това, че хора, които искат нормални отношения с Русия, гласуваха за него (ВИДЕО)

"Румен Радев победи заради това, че хора, които искат нормални отношения с Русия, гласуваха за него. И това е сигнал за него. Нещо трябва да направи в тази посока. Това е избор на българския народ. Има много българи, на които им омръзна да бъдат обикновена марионетка на Запада и искат нормални отношения с Русия. Искрено се радвам, че българите избраха човек, който обещава нормално развитие на България не само с ЕС, но и с Русия". Това каза в интервю пред Миролюба Бенатова и Генка Шикерова в "Дневен ред" бившият разузнавач от КГБ ген. Леонид Решетников, цитиран от novini.bg.

От ПП са поканили на лидерска среща партньорите си. ДСБ са потвърдили. Още няма отговор от ДБ

От "Продължаваме промяната" "ПП" са поканили на лидерска среща председателите на "Демократи за силна България" (ДСБ) и "Да, България" (ДБ), научи News.bg от свои източници.

Калоян Паргов: Формацията на Радев "изяде" електората на БСП

На пленума в събота проведохме един тревожен разговор, на който повече дискутирахме какво да правим оттук нататък, а не толкова дали трябва или не трябва Крум Зарков да си подава оставката. Това заяви в ефира на Nova News бившият заместник-председател на БСП Калоян Паргов, цитиран от novini.bg.

Утре започва ремонт на 2,6 км от АМ „Хемус“

Утре - 29 април, започва ремонт на 2,6 км от АМ „Хемус“ на територията на област Варна. Строително-монтажните работи ще са в платното в посока София при изхода на град Варна, след пътен възел „Летище“ /между 418-и и 421-и км/. За изпълнението им ще бъде спряно движението в платното, което ще се ремонтира, а всички превозни средства ще преминават двупосочно в платното за Варна.

Живко Тодоров напусна ръководството на ГЕРБ заради различия с останалите членове на ИК

Още преди изборите водих разговор с Бойко Борисов, че не желая да бъда част от следващата Изпълнителна комисия, но имаше мнение, че това би могло да повлияе по някакъв начин на резултатите. След изборите, и резултата повлия на решението ми, защото трябва да се поеме някаква отговорност. Аз своята, като част от Изпълнителната комисия, съм я поел. Това каза пред журналисти кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров във връзка с оттеглянето му като член на Изпълнителната комисия на ГЕРБ, предаде репортер на ФОКУС. Градоначалникът уточни, че сега ще насочи усилията си към развитието на Стара Загора.

Съдът върна на прокуратурата делото срещу Кирил Петков и Божанов, отмени и паричните им гаранции

На заседание Софийският градски съд прекрати съдебното производство и върна на прокуратурата за отстраняване на грешки обвинителния акт по делото срещу съпредседателя на „Да, България“ Божидар Божанов и бившия председател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков. Определението подлежи на жалба и протест. Това предават от БТА.

Стокообменът между България и Унгария надхвърля 2,4 млрд. евро

През 2025 г. двустранният стокообмен между България и Унгария е над 2,4 млрд. евро, което представлява ръст от над 7% спрямо предходната година. Това каза зам.-министърът на икономиката и индустрията Антон Костадинов при откриването на „Трети Българо-унгарски бизнес форум“, проведен в рамките на Унгарските дни в Самоков. В събитието участваха над 110 представители на бизнеса и институциите от двете държави.

Божидар Божанов: Трябва да бъдем единни, включително в парламента. Пишем си с ПП

Трябва да бъдем единни, включително в парламента, защото при концентрация на власт, каквато е налице по обективни причини, е нужно да има много силна проевропейска и антикорупционна опозиция. Това заяви пред медиите Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“ на въпрос относно дали биха се сформирали две парламентарни групи в парламента – една на „Да, България“ (ДБ) и една на „Продължаваме промяната“ (ПП)., предават от БТА.

Обезопасиха района, където кола падна в подлез на Орлов мост

Днес от Столичната община поставиха кашпа в района на инцидента до Орлов мост, където кола падна в подлеза откъм ул. "Сан Стефано", съобщи БНТ.

Решават кризата с паркирането в 4 квартала с над 1000 паркоместа

Столичният общински съвет (СОС) ще гласува разкриването на близо 1200 паркоместа в междублокови пространства на различни квартали в София. Става въпрос за облагородяване 40 "кални точки" в столичните райони "Красна поляна", "Сердика", "Овча купел" и "Триадица", които ще се превърнат в паркинги.

Делян Добрев: Внасянето на финансовата рамка в НС вероятно ще отнеме около един месец технологично време

Бюджетът трябва да се приеме възможно най-бързо. За мен той е най-спешен и най-важен. Това заяви бившият председател на бюджетната комисия в НС и депутат от ГЕРБ Делян Добрев, цитиран от "Фокус".

Теодор Славев: Оттеглянето на ключови фигури отключва разпад в ГЕРБ

В партията на Бойко Борисов текат процеси на упадък, които може да ескалират след оттеглянето на знакови фигури през последните дни. Тази прогноза направи политологът д-р Теодор Славев в предаването „Извън сценария“ по телевизия "Евроком".

Спасиха дете, паднало в река Енчова

Екип на РДПБЗН в Шумен спаси 12-годишно дете, паднало в коритото на река Енчова в града. Детето е прескочило поставения парапет и е паднало в коритото на реката.

Васил Терзиев: Време е да върнем Владайска река на хората

„Реките на София не са канали. Може и да са били третирани така дълги години, но е време да ги върнем на града и на хората“, заяви кметът на София Васил Терзиев. Неговата визия за река Владайска предвижда тя да се превърне от сива периферия в социален и зелен гръбнак на столицата, който свързва кварталите, вместо да ги разделя.

Лилков за изборите: Радев тотално разгради БСП и обезкости "Възраждане"

Отчитаме като неуспех това явяване на изборите и започваме да се готвим за следващия цикъл, който по всичко изглежда, че в следващите 4 години ще включва президентските избори през есента и местните избори през 2027 г. Започнахме нашия анализ. Предстои ни национална среща на "Синя България" и започваме да се готвим за президентските избори и съответно - за местните избори.

Янкулов поиска дисциплинарно производство срещу съдия Диан Василев