Кръвта вода не става: Кой е капитанът, спасил моряците от ABLE?

Катери на Гранична полиция транспортираха до Варна моряците от поразения при военен удар кораб „Able“, които бяха спасени благодарение на хладнокръвната намеса на българския ро-ро ферибот „Dioscuria“. Плавателният съд, движещ се под родния флаг, е управляван от потомствения капитан далечно плаване Анатолий Златаров.

Успешна спасителна мисия

След приключване на критичната фаза от операцията, фериботът „Dioscuria“ продължава своя редовен курс към грузинското пристанище Поти. По информация на Maritime.bg институциите вече подготвят официално признание за екипажа и неговия командир заради проявения кураж в открито море.

„Морският спасително-координационен център ще удостои с почетно отличие капитан далечно плаване Златаров в знак на дълбоко признание за неговия изключителен професионализъм, безупречна морска доблест и хладнокръвни действия, осигурили спасяването на екипажа на моторен кораб „Able“, заявява изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ к.д.п. Венцислав Иванов.

Потомък на славни моряци

Капитан Анатолий Златаров е представител на трето поколение изтъкнати български мореплаватели, чиято история е тясно свързана с морската слава на страната. Неговият прадядо е легендарният капитан Иван Томов, който по време на Втората световна война спасява гръцкия град Пирея от пълно унищожение. Тогава той жертва собствения си живот, извеждайки горящия с боеприпаси кораб „Мария Луиза“ извън пределите на пристанището.

Дядо на днешния спасител е известният капитан първи ранг от запаса Анатоли Златаров, а баща му е капитан-наставник Валентин Златаров – основател на клуб „Млад моряк“. Семейната морска история обаче пази и трагични спомени, след като чичо му, рулевият Иван Златаров, губи живота си при инцидент в Аденския залив през 1996 година.