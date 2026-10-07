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Кръвта вода не става: Кой е капитанът, спасил моряците от ABLE?

Кръвта вода не става: Кой е капитанът, спасил моряците от ABLE?

7 Октомври, 2026 12:24 1 499 18

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  • able-
  • alfa watan

Награждават капитан Анатолий Златаров за спасяването на кораба „Able“. Фериботът „Dioscuria“ прибра бедстващите след въздушната атака

Кръвта вода не става: Кой е капитанът, спасил моряците от ABLE? - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Катери на Гранична полиция транспортираха до Варна моряците от поразения при военен удар кораб „Able“, които бяха спасени благодарение на хладнокръвната намеса на българския ро-ро ферибот „Dioscuria“. Плавателният съд, движещ се под родния флаг, е управляван от потомствения капитан далечно плаване Анатолий Златаров.

Успешна спасителна мисия

След приключване на критичната фаза от операцията, фериботът „Dioscuria“ продължава своя редовен курс към грузинското пристанище Поти. По информация на Maritime.bg институциите вече подготвят официално признание за екипажа и неговия командир заради проявения кураж в открито море.

„Морският спасително-координационен център ще удостои с почетно отличие капитан далечно плаване Златаров в знак на дълбоко признание за неговия изключителен професионализъм, безупречна морска доблест и хладнокръвни действия, осигурили спасяването на екипажа на моторен кораб „Able“, заявява изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ к.д.п. Венцислав Иванов.

Потомък на славни моряци

Капитан Анатолий Златаров е представител на трето поколение изтъкнати български мореплаватели, чиято история е тясно свързана с морската слава на страната. Неговият прадядо е легендарният капитан Иван Томов, който по време на Втората световна война спасява гръцкия град Пирея от пълно унищожение. Тогава той жертва собствения си живот, извеждайки горящия с боеприпаси кораб „Мария Луиза“ извън пределите на пристанището.

Дядо на днешния спасител е известният капитан първи ранг от запаса Анатоли Златаров, а баща му е капитан-наставник Валентин Златаров – основател на клуб „Млад моряк“. Семейната морска история обаче пази и трагични спомени, след като чичо му, рулевият Иван Златаров, губи живота си при инцидент в Аденския залив през 1996 година.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 3 Отговор
    Грузинците от ферибота Диоскурия също са в играта.

    12:26 07.10.2026

  • 2 Просто човек

    11 11 Отговор
    Браво, герой! 🇧🇬 ✨🇪🇺
    Защото резидентната и премиера са пълен ПОЗОР!!!

    Коментиран от #9

    12:27 07.10.2026

  • 3 Браво

    5 9 Отговор
    Истински българи.Комунисти.

    Коментиран от #18

    12:30 07.10.2026

  • 4 честен ционист

    0 13 Отговор
    Просто момчето е грък. Ганчо нито може да плава, нито да плува, пък който не може да плува не спасява, защото отива на дъното заедно с удавника.

    Коментиран от #7

    12:32 07.10.2026

  • 5 Елина

    16 0 Отговор
    Респект пред този Българин и славния му род!

    Коментиран от #6

    12:36 07.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Един

    11 1 Отговор
    от спасените моряци му казва , че става въпрос за бомба , никакви дронове ! Пораженията и тътена са дошли от дънната част , а товарът е бил за Украйна !

    12:46 07.10.2026

  • 12 рибар

    3 1 Отговор
    Ох,поплаках си.Всики друг на негово място би свършил,а и е длъжен да го извърши.Такива са морските закони.По интересното в случая на кого е собственост ферибота.Да не би да е Цветелина Бориславова?

    12:55 07.10.2026

  • 13 Ченгене скеле

    0 3 Отговор
    Айде.Време за раздаване на медали,ордени.И след 37 години съзнанието ни е същото.Не разбирам какво общо имат роднините му,със задължението да спаси моряците?Не го разбирам,и това е.Жена ми е четвърто поколение плетачка на рибарски мрежи.Е,и?

    13:07 07.10.2026

  • 14 Цвете

    4 0 Отговор
    БРАВО НА ФАМИЛИЯ ЗЛАТАРОВИ.👏💯🍀❤️🇧🇬👍🍀💯👏❤️🇧🇬

    13:16 07.10.2026

  • 15 Достоен

    4 0 Отговор
    Потомък и представител на моряшкото съсловие

    13:19 07.10.2026

  • 16 мальонката

    0 0 Отговор
    Как пък един от тях не отиде долу,в машината,в трюмовете пълни с лепкав мрак?

    13:22 07.10.2026

  • 17 С туй име

    0 0 Отговор
    Явно е агент на Путин.

    13:37 07.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

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