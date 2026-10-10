Тодор Тагарев: България не може сама да пази корабите в Черно море

България не може сама да гарантира сигурността на корабоплаването в Черно море, но може да го направи заедно със съюзниците си от НАТО. Това заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев, коментирайки атаките срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона.

„Самостоятелно решение е почти невъзможно да намерим“, каза Тагарев пред Bulgaria ON AIR. По думите му страната разполага с ограничени собствени възможности за наблюдение и противодействие на въздушни и морски дронове и трябва да използва общите системи на НАТО за наблюдение и обмен на информация.

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Два кораба бяха атакувани край Бяла

Инцидентът стана на около 70 морски мили източно от Бяла. Според Министерския съвет двата търговски кораба са били атакувани с въздушни и морски дронове. Единият, който е плавал под флага на Того, е потънал, а вторият е получил повреди и на борда му е избухнал пожар. Екипажът му е бил евакуиран, като двама ранени моряци са транспортирани към Варна с плавателен съд на Военноморските сили.

Кой стои зад атаката все още не е официално потвърдено. Тагарев заяви, че има достатъчно индикации за източника и че маршрутите, товарите и крайните дестинации на корабите могат да помогнат за изясняването на случилото се. Българските власти обаче не са обявили заключение за произхода на дроновете.

Призив за антидрон защита

Тагарев определи ударите като целенасочена, координирана и добре планирана атака. Той заяви, че след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност не вижда ясна концепция България и съюзниците ѝ да изграждат съвместни антидрон системи.

Като възможна основа за по-широки действия той посочи съвместната противоминна група на България, Румъния и Турция. Според него тя може да получи допълнителни задачи, свързани с противодействие на дронове и защита на критична инфраструктура. Тагарев подчерта и необходимостта от използване на опита, натрупан в Украйна, при избора на конкретни системи за защита.

Правителството определи атаката срещу двата кораба като недопустима и нарушение на международното право. Спасителната операция след инцидента беше ръководена от Морския спасителен координационен център във Варна с участието на Военноморските сили, Военновъздушните сили, „Гранична полиция“ и морската администрация.

Източници: dnes.bg, bgonair.bg, euronews.bg