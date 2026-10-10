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Тодор Тагарев: България не може сама да пази корабите в Черно море
  Тема: Украйна

Тодор Тагарев: България не може сама да пази корабите в Черно море

10 Октомври, 2026 20:04 907 42

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Бившият военен министър призова за общи действия с НАТО и изграждане на антидрон системи след атаките срещу два търговски кораба в българската икономическа зона

Тодор Тагарев: България не може сама да пази корабите в Черно море - 1
Снимка: bTV
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

България не може сама да гарантира сигурността на корабоплаването в Черно море, но може да го направи заедно със съюзниците си от НАТО. Това заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев, коментирайки атаките срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона.

„Самостоятелно решение е почти невъзможно да намерим“, каза Тагарев пред Bulgaria ON AIR. По думите му страната разполага с ограничени собствени възможности за наблюдение и противодействие на въздушни и морски дронове и трябва да използва общите системи на НАТО за наблюдение и обмен на информация.

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Два кораба бяха атакувани край Бяла

Инцидентът стана на около 70 морски мили източно от Бяла. Според Министерския съвет двата търговски кораба са били атакувани с въздушни и морски дронове. Единият, който е плавал под флага на Того, е потънал, а вторият е получил повреди и на борда му е избухнал пожар. Екипажът му е бил евакуиран, като двама ранени моряци са транспортирани към Варна с плавателен съд на Военноморските сили.

Кой стои зад атаката все още не е официално потвърдено. Тагарев заяви, че има достатъчно индикации за източника и че маршрутите, товарите и крайните дестинации на корабите могат да помогнат за изясняването на случилото се. Българските власти обаче не са обявили заключение за произхода на дроновете.

Призив за антидрон защита

Тагарев определи ударите като целенасочена, координирана и добре планирана атака. Той заяви, че след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност не вижда ясна концепция България и съюзниците ѝ да изграждат съвместни антидрон системи.

Като възможна основа за по-широки действия той посочи съвместната противоминна група на България, Румъния и Турция. Според него тя може да получи допълнителни задачи, свързани с противодействие на дронове и защита на критична инфраструктура. Тагарев подчерта и необходимостта от използване на опита, натрупан в Украйна, при избора на конкретни системи за защита.

Правителството определи атаката срещу двата кораба като недопустима и нарушение на международното право. Спасителната операция след инцидента беше ръководена от Морския спасителен координационен център във Варна с участието на Военноморските сили, Военновъздушните сили, „Гранична полиция“ и морската администрация.

Източници: dnes.bg, bgonair.bg, euronews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Досадни

    30 2 Отговор
    Ма да заобикалят,по надалечко.

    Коментиран от #36, #40

    20:05 10.10.2026

  • 2 Само

    32 1 Отговор
    Рекламират филмо! Те я и другата мумия!

    20:05 10.10.2026

  • 3 Мхм

    42 4 Отговор
    Бля, бля. България не можела сама да пази корабите в Черно море? Къде, на 130 км. от българския бряг или на 1000 км.? Аман от пропаднали люде като този...

    Коментиран от #7

    20:07 10.10.2026

  • 4 Гробар

    47 4 Отговор
    Виж сега Тагарка. Турция с нейната огромна натовска армия не може да защити собствените си кораби в Черно море. За какво изобщо говориш? Трябва мир възможно най-скоро. Ти това го знаеш, но ти плащат да го премълчаваш.

    20:07 10.10.2026

  • 5 Ком

    43 2 Отговор
    Тагаренко оголил отбраната на България, дал ракети на Украйна на своя глава

    20:07 10.10.2026

  • 6 Гост

    21 9 Отговор
    Мунчо има 3 дърти фрегати белгийски от 1957г. дето братовчеда на царо му продаде.

    20:08 10.10.2026

  • 7 Гробар

    29 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мхм":

    Ако скоро не се сключи мир, няма да има танкери, които да рискуват да акостират в Бургаското пристанище. Ще има ли горива и на каква цена?

    Коментиран от #30

    20:09 10.10.2026

  • 8 Магаренко

    27 3 Отговор
    Скачай в надуваемката и пази, бе юнак. Юнак ли беше , юнец ли или юница? Абе каквото и да беше, се същото.

    20:13 10.10.2026

  • 9 Фейк - либераст

    32 2 Отговор
    Тагаренко, Зеленски има въйпиюща нужда от военни гении като тебе и Шаламенко! Защо още сте в България, той на вас се надява? Пък и генерал Събенко ви очаква с нетърпение! Но нали от всички кожи на света най-скъпа е собствената!

    Коментиран от #16

    20:13 10.10.2026

  • 10 тагаренко

    29 2 Отговор
    защо не си на фронта ?

    20:14 10.10.2026

  • 11 Гост

    30 1 Отговор
    Защо не може бе Тагарев ? Къде ни е армията и военната техника ? Отговора го знаем.

    20:16 10.10.2026

  • 12 ринге-риге раае, хайде оначалоо...

    22 1 Отговор
    А всъщност България или по точно управляващите могат ли нещо да вършат сами?

    20:16 10.10.2026

  • 13 Не му давайте дума

    32 1 Отговор
    на този национален предател!

    20:16 10.10.2026

  • 14 Стенли

    25 1 Отговор
    Таргата да се качва на една гумена лодка и да тръгва да пази , аман от такива демократи

    20:16 10.10.2026

  • 15 Ти да видиш

    32 1 Отговор
    Същият този отпадък Тагарев подари хиляди български оръжия незаконно на укронацистите за убиване на мирни хора и деца, а сега се прави на Дора Габе!! Защо не чука камъни в някоя кариера вече, там поне ще е полезен!?

    20:16 10.10.2026

  • 16 Мда

    30 0 Отговор

    До коментар #9 от "Фейк - либераст":

    Двамцата - тагарев и шаламанов са завършили ВНВВУ "Долна Митрополия". Точно тези двамцата станаха първи членове на БКП. Точно тези двамцата първи се пребоядисаха и станаха "демократи" и сега не може да им се затворят устата. Лялят по опорки срещу едни пари...

    Коментиран от #27

    20:19 10.10.2026

  • 17 Европеец

    24 1 Отговор
    Поредния ти верен и точен коментар..... Няма какво да добавя..... Вредата на хора като тагаренко за бг територията трябва да бъде прекъсната...... Омръзна ми от тея глупави евро ценност и Атлантически ценности..... Тия измислени ценности разрушават морала и благоденствието на народите..... Айде стига, защото да не дойде нов девети септември народен съд за вас гниди....

    20:20 10.10.2026

  • 18 Жбръц

    12 1 Отговор
    А нашите зърнени барони,дали вече не кен зят калай?

    20:20 10.10.2026

  • 19 Този ненормален Урко фашисти какво

    24 1 Отговор
    Лъже! Риза с дълги ръкави трябват за този

    20:21 10.10.2026

  • 20 Баце

    21 0 Отговор
    Точно за това трябва да си кротува, а такива като теб да си затварят устата, меко казано!

    20:22 10.10.2026

  • 21 от село

    21 0 Отговор
    Само за муцуната му давам 10 г. затвор , а за убежденията му - хиляда !

    20:22 10.10.2026

  • 22 Тити

    19 0 Отговор
    30 години кражби и я докараха че нямаме един свестен кораб

    20:24 10.10.2026

  • 23 Сатана Z

    15 1 Отговор
    За бай Тодар Тагарев или добро или нищо

    20:25 10.10.2026

  • 24 Какви акъли даваш

    16 0 Отговор
    като нямаш хич

    20:26 10.10.2026

  • 25 Само едно не се разбира

    18 0 Отговор
    Защо България трябва да пази корабоплаването в Черно море?

    20:27 10.10.2026

  • 26 Този само храчки заслужава

    20 0 Отговор
    Храчки в гнусната мутра.

    20:27 10.10.2026

  • 27 Сега са в Атлантическия клуб

    17 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мда":

    При мошето Паси. Там е и един друг гнусак Миленски. Избират ги само по един признак, а именно върла русофобия.

    20:30 10.10.2026

  • 28 осраински

    14 0 Отговор
    Чии кораби ние кораби ние имаме само гумени глави и лодки

    20:32 10.10.2026

  • 29 идиоти вън

    14 0 Отговор
    Не е ли добре към бивш министър да се добавя ,,служебен", когато е бил такъв, за да се знае, че е случйно станал министър и за малко ?!?!?!?

    20:32 10.10.2026

  • 30 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Гробар":

    17 коментар беше за теб......

    20:34 10.10.2026

  • 31 оня с коня

    11 0 Отговор
    Ти още ли си тук бе смешник?Грабай мешката и бегом за Кииф.

    20:43 10.10.2026

  • 32 Точен

    10 0 Отговор
    Точно НАТО и ЕС със слугинството към Зеленски е проблемът за националната ни сигурност. Костадинов го каза съвсем ясно, не помагаме ли с оръжия и пари на украйна, Русия с пръст няма да ни пипне.

    20:44 10.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Като

    11 0 Отговор
    много разбира Тагарев да каже кой и КАК може да опази корабоплаването в което и да е море? Голям разбирач е.

    20:45 10.10.2026

  • 35 Крум

    7 0 Отговор
    Тагарев, ако просто не ти гледам комсомолската физиономия щу се чувствам много по добре. Като си толкова мераклия хората ти казаха къде ти е мястото. Няма да го повтарям и спри да ръсиш остроумия.

    20:52 10.10.2026

  • 36 Прав е човека , отчасти..

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Досадни":

    никой не може, даже марсианци да дойдат и те ще вдигнат ръце.
    Трябва да доработят страйкърите до амфибии с ИИ и да ги пускат да патрулират автомономно в акваторията..

    20:54 10.10.2026

  • 37 Тагарев,

    5 0 Отговор
    дай пример,както си ОЗ генерал в първите редици на Желаещите, 🥰

    21:00 10.10.2026

  • 38 Реалист

    6 0 Отговор
    Муцуна неприятна.

    21:00 10.10.2026

  • 39 А защо не може

    5 0 Отговор
    Защото такива предатели като вас, подариха С-300 на Украйна.

    21:04 10.10.2026

  • 40 И тоя по

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Досадни":

    На далеко еднопосочно имаме ги в изобилие да ги вземи и тях ……..

    21:13 10.10.2026

  • 41 Как ще може България

    2 0 Отговор
    Тагаренко и другите еничари нали се погрижиха за това.

    21:18 10.10.2026

  • 42 Горски

    2 0 Отговор
    България показа, че не иска да играе игрите на западноевропейските държави и търси разбирателство с Русия. Тогава започнаха историите с украинските дронове. После корабите потопени пак от тях и последното беше посещението на Буданов. Всичко, което Украйна прави е да впримчи България в смъртната си хватка. Ако се хванем в капаните им, ще стане като в предишните две войни.

    21:26 10.10.2026

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