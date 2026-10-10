Тодор Тагарев: България не може сама да пази корабите в Черно море

България не може сама да гарантира сигурността на корабоплаването в Черно море, но може да го направи заедно със съюзниците си от НАТО. Това заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев, коментирайки атаките срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона.
„Самостоятелно решение е почти невъзможно да намерим“, каза Тагарев пред Bulgaria ON AIR. По думите му страната разполага с ограничени собствени възможности за наблюдение и противодействие на въздушни и морски дронове и трябва да използва общите системи на НАТО за наблюдение и обмен на информация.
Два кораба бяха атакувани край Бяла
Инцидентът стана на около 70 морски мили източно от Бяла. Според Министерския съвет двата търговски кораба са били атакувани с въздушни и морски дронове. Единият, който е плавал под флага на Того, е потънал, а вторият е получил повреди и на борда му е избухнал пожар. Екипажът му е бил евакуиран, като двама ранени моряци са транспортирани към Варна с плавателен съд на Военноморските сили.
Кой стои зад атаката все още не е официално потвърдено. Тагарев заяви, че има достатъчно индикации за източника и че маршрутите, товарите и крайните дестинации на корабите могат да помогнат за изясняването на случилото се. Българските власти обаче не са обявили заключение за произхода на дроновете.
Призив за антидрон защита
Тагарев определи ударите като целенасочена, координирана и добре планирана атака. Той заяви, че след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност не вижда ясна концепция България и съюзниците ѝ да изграждат съвместни антидрон системи.
Като възможна основа за по-широки действия той посочи съвместната противоминна група на България, Румъния и Турция. Според него тя може да получи допълнителни задачи, свързани с противодействие на дронове и защита на критична инфраструктура. Тагарев подчерта и необходимостта от използване на опита, натрупан в Украйна, при избора на конкретни системи за защита.
Правителството определи атаката срещу двата кораба като недопустима и нарушение на международното право. Спасителната операция след инцидента беше ръководена от Морския спасителен координационен център във Варна с участието на Военноморските сили, Военновъздушните сили, „Гранична полиция“ и морската администрация.
Източници: dnes.bg, bgonair.bg, euronews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Досадни
Коментиран от #36, #40
20:05 10.10.2026
2 Само
20:05 10.10.2026
3 Мхм
Коментиран от #7
20:07 10.10.2026
4 Гробар
20:07 10.10.2026
5 Ком
20:07 10.10.2026
6 Гост
20:08 10.10.2026
7 Гробар
До коментар #3 от "Мхм":Ако скоро не се сключи мир, няма да има танкери, които да рискуват да акостират в Бургаското пристанище. Ще има ли горива и на каква цена?
Коментиран от #30
20:09 10.10.2026
8 Магаренко
20:13 10.10.2026
9 Фейк - либераст
Коментиран от #16
20:13 10.10.2026
10 тагаренко
20:14 10.10.2026
11 Гост
20:16 10.10.2026
12 ринге-риге раае, хайде оначалоо...
20:16 10.10.2026
13 Не му давайте дума
20:16 10.10.2026
14 Стенли
20:16 10.10.2026
15 Ти да видиш
20:16 10.10.2026
16 Мда
До коментар #9 от "Фейк - либераст":Двамцата - тагарев и шаламанов са завършили ВНВВУ "Долна Митрополия". Точно тези двамцата станаха първи членове на БКП. Точно тези двамцата първи се пребоядисаха и станаха "демократи" и сега не може да им се затворят устата. Лялят по опорки срещу едни пари...
Коментиран от #27
20:19 10.10.2026
17 Европеец
20:20 10.10.2026
18 Жбръц
20:20 10.10.2026
19 Този ненормален Урко фашисти какво
20:21 10.10.2026
20 Баце
20:22 10.10.2026
21 от село
20:22 10.10.2026
22 Тити
20:24 10.10.2026
23 Сатана Z
20:25 10.10.2026
24 Какви акъли даваш
20:26 10.10.2026
25 Само едно не се разбира
20:27 10.10.2026
26 Този само храчки заслужава
20:27 10.10.2026
27 Сега са в Атлантическия клуб
До коментар #16 от "Мда":При мошето Паси. Там е и един друг гнусак Миленски. Избират ги само по един признак, а именно върла русофобия.
20:30 10.10.2026
28 осраински
20:32 10.10.2026
29 идиоти вън
20:32 10.10.2026
30 Европеец
До коментар #7 от "Гробар":17 коментар беше за теб......
20:34 10.10.2026
31 оня с коня
20:43 10.10.2026
32 Точен
20:44 10.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Като
20:45 10.10.2026
35 Крум
20:52 10.10.2026
36 Прав е човека , отчасти..
До коментар #1 от "Досадни":никой не може, даже марсианци да дойдат и те ще вдигнат ръце.
Трябва да доработят страйкърите до амфибии с ИИ и да ги пускат да патрулират автомономно в акваторията..
20:54 10.10.2026
37 Тагарев,
21:00 10.10.2026
38 Реалист
21:00 10.10.2026
39 А защо не може
21:04 10.10.2026
40 И тоя по
До коментар #1 от "Досадни":На далеко еднопосочно имаме ги в изобилие да ги вземи и тях ……..
21:13 10.10.2026
41 Как ще може България
21:18 10.10.2026
42 Горски
21:26 10.10.2026