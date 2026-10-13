Четирима от спасените моряци от HS Dignity пристигнаха във Варна, петият се очаква по-късно

Четирима от общо петима спасени моряци от товарния кораб HS Dignity пристигнаха на Морската гара във Варна точно в 20:15 часа, предаде репортер на ФОКУС. На място ги очакваха медицински екипи и линейка.

Петият спасен моряк се очаква да бъде транспортиран с друг кораб около 22:30 часа, съобщи областният управител на Варна Марио Смърков.

"Четиримата моряци са трима сирийци и един египтянин. Те са в добро общо състояние, като на място им е извършен първоначален медицински преглед, който продължава“, каза още Смърков.

Пристигането на моряците се забави заради лошите метеорологични условия, силния вятър и голямото вълнение на морето. Първоначално се очакваше те да пристигнат във Варна около 14:00 часа, след това 19:00 и шест часа по-късно пристигнаха.

Петимата моряци са били спасени снощи от преминаващи кораби. Те са част от екипажа на HS Dignity, плаващ под флага на Гвинея-Бисау.

Още 11 души от екипажа на кораба остават в неизвестност, а издирването им продължава. Припомняме ви, че вчера вечерта нови два кораба бяха ударни от дрон в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Плавателният съд "Челси 3“, който плава под малтийски флаг, е бил поразен на 18 морски мили (около 30 км) от брега срещу Бяла, област Варна. Това е много близо до българските териториални води. Корабът е регистриран в Одеса и е собственост на Украйна. Сигналът е подаден в 01:57 ч. от дежурен служител на Варна трафик. Екипажът е от 15 души - 7 украински граждани и 8 граждани на Азербайджан. По-късно стана ясно, че на около 17 мили от Крапец е ударен и друг кораб, който е потънал. Спасени са хора от екипажа, издирват се и други