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Четирима от спасените моряци от HS Dignity пристигнаха във Варна, петият се очаква по-късно

Четирима от спасените моряци от HS Dignity пристигнаха във Варна, петият се очаква по-късно

13 Октомври, 2026 21:22 442 6

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"Четиримата моряци са трима сирийци и един египтянин. Те са в добро общо състояние, като на място им е извършен първоначален медицински преглед, който продължава“, каза още областният управител на Варна Марио Смърков

Четирима от спасените моряци от HS Dignity пристигнаха във Варна, петият се очаква по-късно - 1
Снимка: Агенция Фокус
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Четирима от общо петима спасени моряци от товарния кораб HS Dignity пристигнаха на Морската гара във Варна точно в 20:15 часа, предаде репортер на ФОКУС. На място ги очакваха медицински екипи и линейка.

Петият спасен моряк се очаква да бъде транспортиран с друг кораб около 22:30 часа, съобщи областният управител на Варна Марио Смърков.

"Четиримата моряци са трима сирийци и един египтянин. Те са в добро общо състояние, като на място им е извършен първоначален медицински преглед, който продължава“, каза още Смърков.

Пристигането на моряците се забави заради лошите метеорологични условия, силния вятър и голямото вълнение на морето. Първоначално се очакваше те да пристигнат във Варна около 14:00 часа, след това 19:00 и шест часа по-късно пристигнаха.

Петимата моряци са били спасени снощи от преминаващи кораби. Те са част от екипажа на HS Dignity, плаващ под флага на Гвинея-Бисау.

Още 11 души от екипажа на кораба остават в неизвестност, а издирването им продължава. Припомняме ви, че вчера вечерта нови два кораба бяха ударни от дрон в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Плавателният съд "Челси 3“, който плава под малтийски флаг, е бил поразен на 18 морски мили (около 30 км) от брега срещу Бяла, област Варна. Това е много близо до българските териториални води. Корабът е регистриран в Одеса и е собственост на Украйна. Сигналът е подаден в 01:57 ч. от дежурен служител на Варна трафик. Екипажът е от 15 души - 7 украински граждани и 8 граждани на Азербайджан. По-късно стана ясно, че на около 17 мили от Крапец е ударен и друг кораб, който е потънал. Спасени са хора от екипажа, издирват се и други


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    1 0 Отговор
    и този потопен кораб ли е сирийски?

    Коментиран от #3

    21:32 13.10.2026

  • 2 Кина

    2 0 Отговор
    Веско Топалов е най добрия шахматист на планетата..! Нека бъдем солидарни със своите а не с чуждите..!

    21:32 13.10.2026

  • 3 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хмм":

    Почнах да се обърквам от тия кораби и неграмотното отразяване от страна на журналията, та не знам чии е тоя кораб.... По-интересно да видим И той ли е карал морска сол..... Не знаех, ама вече знам, че морската египетска сол има свойството да детонира....

    Коментиран от #5

    21:37 13.10.2026

  • 4 Хмм

    1 0 Отговор
    абсолютно идентични случаи, само дето е по-близо до българския бряг, кораб взривен и потънал за минути и друг кораб поразен, но на вода и взривеният кораб сирийски?

    21:42 13.10.2026

  • 5 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    А бе забравих, тоя областния управител на Варна ,що казва че пътувал за Молдова кораба..... Да знаеш че Молдова няма излаз на черното море, Ама си викам Може и да греша та питах ИИ и затова препоръчвам областния управител на Варна преди да говори щуротии да си проверява знанията..... Бре от къде ги намира тия бе.....

    21:42 13.10.2026

  • 6 разбрахме

    0 0 Отговор
    че челси е украински а за другия цял ден се премълчава на кого е..... пак ли е турски ???

    21:49 13.10.2026

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