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Потъна корабът ABLE, поразен от дрон в българската изключителна икономическа зона

Потъна корабът ABLE, поразен от дрон в българската изключителна икономическа зона

20 Октомври, 2026 14:40 1 182 5

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Плавателният съд, плаващ под флага на Палау, изчезнал от радарите късно снощи

Потъна корабът ABLE, поразен от дрон в българската изключителна икономическа зона - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Товарният кораб ABLE, който беше атакуван с дрон в българската изключителна икономическа зона на 6 октомври, е потънал край бреговете на Турция. Плавателният съд, плаващ под флага на Палау, изчезнал от радарите късно снощи.

Корабът беше сериозно повреден при нападението на около 70 морски мили източно от град Бяла. След удара на борда избухна пожар, а машинното отделение започна да се пълни с вода. Въпреки нанесените поражения плавателният съд остана на повърхността, но получи наклон и известно време се носеше без управление в Черно море.

На 14 октомври ABLE напусна българската изключителна икономическа зона. По данни на Министерството на транспорта това се случило около 01:10 часа, когато корабът се намирал на приблизително 33 морски мили източно от Ахтопол.

Плавателният съд е с дължина 110 метра и ширина 17 метра. При атаката той превозвал 5985 тона ечемик от Румъния за Турция.

Припомняме, че непосредствено след нападението беше организирана спасителна операция. Всички 18 членове на екипажа на ABLE - 11 турски и седем индийски граждани - бяха евакуирани. В спасяването им се включиха преминаващи наблизо плавателни съдове. Моряците бяха качени на борда на кораба DIOSCURIA, който ги транспортира до пристанище Варна.

ABLE беше един от двата търговски кораба, атакувани с безпилотни летателни апарати край българското крайбрежие на 6 октомври. Другият плавателен съд – ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, получи тежки структурни повреди и потъна още след нападението. Инцидентите предизвикаха мащабна спасителна операция и извънредна среща на службите за сигурност с премиера Румен Радев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лама Ямал

    3 2 Отговор
    Екипажа беше Петрохански дендита...
    Не е имало разни войници с пищови...

    Коментиран от #5

    14:43 20.10.2026

  • 2 Някой

    4 0 Отговор
    То си личеше на даван, как в задната страна е надолу. Не случайно корабите има тези цветни ивици отдолу и само по тях дори може да видиш дали е наклонен и потъва. Очевидно оцветяването се прави умишлено.

    14:44 20.10.2026

  • 3 Шопо

    10 1 Отговор
    При атаката той превозвал 5985 тона ечемик - лодка за захранка.

    14:45 20.10.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    10 0 Отговор
    Кораби на съвсем неизвестни нам държави, като този на Палау, сноват напред назад в Черно море ,но гледат да да по-близо до нашия бряг и ми вкарват в беля

    14:51 20.10.2026

  • 5 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лама Ямал":

    той, и другият се беше запътил натам да си потъне..ама нещо друго се сетиха. Сега ше един какъв цирк ще ни представят..

    15:20 20.10.2026

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