Нейнски: „Неприемливи“ е странна оценка за ударите

Да бъдат наречени ударите по търговски кораби в Черно море „неприемливи“ е доста странна оценка, заяви бившият външен министър Надежда Нейнски. Коментарът ѝ беше по повод позицията на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която определи атаките срещу граждански плавателни съдове в българската икономическа зона като „неприемливи“.
„Тази война вече е в изключителната икономическа зона на България. Тя представлява заплаха за българската национална сигурност“, каза Нейнски пред bTV. По думите ѝ реакцията не трябва да се изчерпва с политическо осъждане, а да включва конкретни действия за предотвратяване на нови инциденти.
Два кораба бяха поразени край Бяла
На 6 октомври два търговски кораба бяха атакувани с въздушни и морски дронове на около 70 морски мили източно от Бяла. Плаващият под флага на Того „Алфа Уатан“ потъна, а екипажът му остана в неизвестност след спасителната операция. Вторият кораб – „Ейбъл“, под флага на Палау, беше повреден и на борда му избухна пожар.
18-членният екипаж на „Ейбъл“ беше евакуиран от българския кораб „Диоскурия“. Един от спасените моряци е с тежки изгаряния, а друг е с травма на главата. Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов заяви, че атаката е била комбинирана и че екипажът на потъналия кораб е имал около три минути за реакция.
Извършителят все още не е установен
Българските власти не са обявили окончателно кой стои зад нападението. Консултативният съвет за национална сигурност настоя за незабавна проверка и определи ударите като грубо нарушение на международното морско право. След приключването ѝ изпълнителната власт трябва да информира обществото за резултатите.
Според Нейнски въпросът не се изчерпва с установяването на произхода на дроновете. „Ние очакваме не просто да кажат, че е дрон. Очакваме да ни кажат какво ще предприемат, за да не се повтори“, заяви тя.
Призив за консултации в НАТО
Бившият външен министър призова България да поиска консултации по член 4 от Северноатлантическия договор. Тя уточни, че този механизъм не води автоматично до задействане на член 5, а позволява на държава членка да изложи пред съюзниците своите опасения за сигурността и да поиска подкрепа.
Нейнски настоя България, Румъния и Турция да работят с НАТО за създаването на механизми за защита на корабоплаването в Черно море, включително чрез обмен на разузнавателна информация, противодронови системи и допълнително наблюдение. Тя предупреди и за икономическите последици, ако търговското корабоплаване бъде поставено под постоянна заплаха: по-високи транспортни разходи и застраховки, които в крайна сметка ще се отразят на българските потребители.
Темата за сигурността в Черно море се очаква да бъде представена на европейско равнище на срещата на върха на Европейския съюз на 15 и 16 октомври. Междувременно разследването за извършителите на атаката продължава, а съдбата на екипажа на „Алфа Уатан“ остава неустановена.
Източници: btvnovinite.bg, bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Трапанирана, а говори?!
19:07 10.10.2026
2 Верно ли бе
19:07 10.10.2026
3 Къш
Вече си история марш в скрина и да те посипят с нафталин
Коментиран от #9
19:07 10.10.2026
4 Мунчо Фуражката
Като Тръмп!
Коментиран от #25
19:09 10.10.2026
5 От Камчия руските шпиони
19:11 10.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Лелее
19:13 10.10.2026
9 Пак изтриват като
До коментар #3 от "Къш":Кажеш че е дърта проскубана
19:13 10.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ?????
Надето Михайлова-Нейнски много войнствена бре.
Добре че е тя и такива като нея да ни защитят от тая лоша Русия - и да ни вкарат във война с нея.
19:15 10.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Питане
Нахрани ли журналистите, или още са гладни ???
Нещо за бившият гараж на ЦК, дето сега на местото му се построи небостъргач. Колко разгъната площ имаш там ???
19:16 10.10.2026
14 Като твоята Фалшива Демокрацийка.
19:17 10.10.2026
15 Айляк
При липса на каквито и да е доказателства да
апелираш за консултации по чл.4, това направо си е...изпълнение на поръчка.
Тази жена не е интересуват националните интереси, тая се стреми да ни вкара в конфликт.
19:17 10.10.2026
16 Неприемливи е
19:17 10.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 123
19:19 10.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Неинскии
19:21 10.10.2026
23 ТИР
19:23 10.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Еее
До коментар #4 от "Мунчо Фуражката":Има разминаване,,,Тръмп забраняваше руските горива а внася - Радев обеща руски горива а отказва да внася ,,,,,
19:28 10.10.2026
26 Дайте още подробности, моля
Пишете за нея само няколко пъти в седмицата, аз все за нея мисля и се притеснявам за нея.
19:28 10.10.2026
27 Рунди и Пеги Бънди
19:29 10.10.2026
28 сноу
19:29 10.10.2026
29 Точен
19:32 10.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Зоя
19:36 10.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Бабо
19:40 10.10.2026
34 Мая
19:44 10.10.2026
35 Иванов
19:49 10.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 тхйт
19:49 10.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.