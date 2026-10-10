Нейнски: „Неприемливи“ е странна оценка за ударите

Да бъдат наречени ударите по търговски кораби в Черно море „неприемливи“ е доста странна оценка, заяви бившият външен министър Надежда Нейнски. Коментарът ѝ беше по повод позицията на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която определи атаките срещу граждански плавателни съдове в българската икономическа зона като „неприемливи“.

„Тази война вече е в изключителната икономическа зона на България. Тя представлява заплаха за българската национална сигурност“, каза Нейнски пред bTV. По думите ѝ реакцията не трябва да се изчерпва с политическо осъждане, а да включва конкретни действия за предотвратяване на нови инциденти.

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Два кораба бяха поразени край Бяла

На 6 октомври два търговски кораба бяха атакувани с въздушни и морски дронове на около 70 морски мили източно от Бяла. Плаващият под флага на Того „Алфа Уатан“ потъна, а екипажът му остана в неизвестност след спасителната операция. Вторият кораб – „Ейбъл“, под флага на Палау, беше повреден и на борда му избухна пожар.

18-членният екипаж на „Ейбъл“ беше евакуиран от българския кораб „Диоскурия“. Един от спасените моряци е с тежки изгаряния, а друг е с травма на главата. Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов заяви, че атаката е била комбинирана и че екипажът на потъналия кораб е имал около три минути за реакция.

Извършителят все още не е установен

Българските власти не са обявили окончателно кой стои зад нападението. Консултативният съвет за национална сигурност настоя за незабавна проверка и определи ударите като грубо нарушение на международното морско право. След приключването ѝ изпълнителната власт трябва да информира обществото за резултатите.

Според Нейнски въпросът не се изчерпва с установяването на произхода на дроновете. „Ние очакваме не просто да кажат, че е дрон. Очакваме да ни кажат какво ще предприемат, за да не се повтори“, заяви тя.

Призив за консултации в НАТО

Бившият външен министър призова България да поиска консултации по член 4 от Северноатлантическия договор. Тя уточни, че този механизъм не води автоматично до задействане на член 5, а позволява на държава членка да изложи пред съюзниците своите опасения за сигурността и да поиска подкрепа.

Нейнски настоя България, Румъния и Турция да работят с НАТО за създаването на механизми за защита на корабоплаването в Черно море, включително чрез обмен на разузнавателна информация, противодронови системи и допълнително наблюдение. Тя предупреди и за икономическите последици, ако търговското корабоплаване бъде поставено под постоянна заплаха: по-високи транспортни разходи и застраховки, които в крайна сметка ще се отразят на българските потребители.

Темата за сигурността в Черно море се очаква да бъде представена на европейско равнище на срещата на върха на Европейския съюз на 15 и 16 октомври. Междувременно разследването за извършителите на атаката продължава, а съдбата на екипажа на „Алфа Уатан“ остава неустановена.

Източници: btvnovinite.bg, bta.bg