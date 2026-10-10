Новини
България »
Варна »
Нейнски: „Неприемливи“ е странна оценка за ударите
  Тема: Украйна

Нейнски: „Неприемливи“ е странна оценка за ударите

10 Октомври, 2026 19:04 750 38

  • надежда нейнски-
  • черно море-
  • нато-
  • търговски кораби-
  • дронове-
  • dioscuria-
  • able-
  • alfa watan

Бившият външен министър призова България да поиска консултации по член 4 от НАТО и да настоява за общи мерки за сигурност в Черно море

Нейнски: „Неприемливи“ е странна оценка за ударите - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Да бъдат наречени ударите по търговски кораби в Черно море „неприемливи“ е доста странна оценка, заяви бившият външен министър Надежда Нейнски. Коментарът ѝ беше по повод позицията на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която определи атаките срещу граждански плавателни съдове в българската икономическа зона като „неприемливи“.

„Тази война вече е в изключителната икономическа зона на България. Тя представлява заплаха за българската национална сигурност“, каза Нейнски пред bTV. По думите ѝ реакцията не трябва да се изчерпва с политическо осъждане, а да включва конкретни действия за предотвратяване на нови инциденти.

Още новини от Украйна

Два кораба бяха поразени край Бяла

На 6 октомври два търговски кораба бяха атакувани с въздушни и морски дронове на около 70 морски мили източно от Бяла. Плаващият под флага на Того „Алфа Уатан“ потъна, а екипажът му остана в неизвестност след спасителната операция. Вторият кораб – „Ейбъл“, под флага на Палау, беше повреден и на борда му избухна пожар.

18-членният екипаж на „Ейбъл“ беше евакуиран от българския кораб „Диоскурия“. Един от спасените моряци е с тежки изгаряния, а друг е с травма на главата. Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов заяви, че атаката е била комбинирана и че екипажът на потъналия кораб е имал около три минути за реакция.

Извършителят все още не е установен

Българските власти не са обявили окончателно кой стои зад нападението. Консултативният съвет за национална сигурност настоя за незабавна проверка и определи ударите като грубо нарушение на международното морско право. След приключването ѝ изпълнителната власт трябва да информира обществото за резултатите.

Според Нейнски въпросът не се изчерпва с установяването на произхода на дроновете. „Ние очакваме не просто да кажат, че е дрон. Очакваме да ни кажат какво ще предприемат, за да не се повтори“, заяви тя.

Призив за консултации в НАТО

Бившият външен министър призова България да поиска консултации по член 4 от Северноатлантическия договор. Тя уточни, че този механизъм не води автоматично до задействане на член 5, а позволява на държава членка да изложи пред съюзниците своите опасения за сигурността и да поиска подкрепа.

Нейнски настоя България, Румъния и Турция да работят с НАТО за създаването на механизми за защита на корабоплаването в Черно море, включително чрез обмен на разузнавателна информация, противодронови системи и допълнително наблюдение. Тя предупреди и за икономическите последици, ако търговското корабоплаване бъде поставено под постоянна заплаха: по-високи транспортни разходи и застраховки, които в крайна сметка ще се отразят на българските потребители.

Темата за сигурността в Черно море се очаква да бъде представена на европейско равнище на срещата на върха на Европейския съюз на 15 и 16 октомври. Междувременно разследването за извършителите на атаката продължава, а съдбата на екипажа на „Алфа Уатан“ остава неустановена.

Източници: btvnovinite.bg, bta.bg


Варна / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    35 1 Отговор
    Това да не е някаква реклама на новия филм за Мумията?!
    Трапанирана, а говори?!

    19:07 10.10.2026

  • 2 Верно ли бе

    27 0 Отговор
    Добре. Щом не си съгласна на " неприемливи " , веднага го променяме на " приемливи " . Така по добре ли е ?

    19:07 10.10.2026

  • 3 Къш

    34 1 Отговор
    Проскубана гарго

    Вече си история марш в скрина и да те посипят с нафталин

    Коментиран от #9

    19:07 10.10.2026

  • 4 Мунчо Фуражката

    1 20 Отговор
    доказа твърдо, че работи за Путин!
    Като Тръмп!

    Коментиран от #25

    19:09 10.10.2026

  • 5 От Камчия руските шпиони

    3 15 Отговор
    наблюдават корабите и казват кой да ударят!

    19:11 10.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Лелее

    23 1 Отговор
    Ужас... Не плашете нормалните хора.

    19:13 10.10.2026

  • 9 Пак изтриват като

    22 1 Отговор

    До коментар #3 от "Къш":

    Кажеш че е дърта проскубана

    19:13 10.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ?????

    24 1 Отговор
    Уф.
    Надето Михайлова-Нейнски много войнствена бре.
    Добре че е тя и такива като нея да ни защитят от тая лоша Русия - и да ни вкарат във война с нея.

    19:15 10.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Питане

    22 1 Отговор
    Бабе,
    Нахрани ли журналистите, или още са гладни ???
    Нещо за бившият гараж на ЦК, дето сега на местото му се построи небостъргач. Колко разгъната площ имаш там ???

    19:16 10.10.2026

  • 14 Като твоята Фалшива Демокрацийка.

    19 1 Отговор
    Само се уяде за сметка на българите.

    19:17 10.10.2026

  • 15 Айляк

    20 0 Отговор
    Напълно неприемливи са изказванията на Надка.
    При липса на каквито и да е доказателства да
    апелираш за консултации по чл.4, това направо си е...изпълнение на поръчка.
    Тази жена не е интересуват националните интереси, тая се стреми да ни вкара в конфликт.

    19:17 10.10.2026

  • 16 Неприемливи е

    21 1 Отговор
    таман приемлива оценка за тази продажна и неприатна жена. И има очи да се появява.

    19:17 10.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 123

    20 1 Отговор
    То и вие г-жо Нейнски сте неприемлива за по голяма част от българите, но това не ви пречи да бъдете ястреб на чужди антибългарски политики.Благоразумието изисква поне да мълчите, а не да дразните хората.

    19:19 10.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Неинскии

    7 0 Отговор
    Неприемливи-приемливи, важното е да са твърди и сочни, с много и вкусен ссок

    19:21 10.10.2026

  • 23 ТИР

    15 1 Отговор
    Тази е от първите започнали разрушаването на България,,,

    19:23 10.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Еее

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "Мунчо Фуражката":

    Има разминаване,,,Тръмп забраняваше руските горива а внася - Радев обеща руски горива а отказва да внася ,,,,,

    19:28 10.10.2026

  • 26 Дайте още подробности, моля

    8 1 Отговор
    Пишете по-често за Н. Нейнски, моля!
    Пишете за нея само няколко пъти в седмицата, аз все за нея мисля и се притеснявам за нея.

    19:28 10.10.2026

  • 27 Рунди и Пеги Бънди

    1 4 Отговор
    Ги е страх, какво да направят?

    19:29 10.10.2026

  • 28 сноу

    12 0 Отговор
    Като одъртееш и оглупееш,като посивееш и погрознееш,като подивееш и оскотееш,като онемееш и ти остава ей така накриво да се смееш..

    19:29 10.10.2026

  • 29 Точен

    11 0 Отговор
    Надежда е неприемлива...

    19:32 10.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Зоя

    14 0 Отговор
    Разкарайте я тази бе.Колкото пъти я видя,толкова пъти си спамням как открадна гаража на ЦК на БКП и УБО с цялата техника струващи луди пари.А се чу,че е платила 150х.$ колкото продадоха БГА "Балкан".По нейно време като гл.секретар на СДС изчезна и цял флот кораби.Океански риболов с корабите,цехове,сгради,огромни хладилни камери,инвентар който струваше милиони се изпариха.Изчезнаха и нищо не се чу.Човек ще каже,че "Океански риболов"не е съществувал изобщо,а е било сън.

    19:36 10.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Бабо

    7 1 Отговор
    Гледай си старините не си актуална вече колкото и да се напъваш

    19:40 10.10.2026

  • 34 Мая

    4 1 Отговор
    Тази баба както каква се изказва?Длъжностно лице ли е?От името на пенсионерите работещи за чужди служби ли?Или от името на Зеленски?Още я помня как от стълбите на Ал.Невски с Тренчев се хилеха ехидно но и двамата си уплетоха кошниците.

    19:44 10.10.2026

  • 35 Иванов

    3 0 Отговор
    Ако Радев иска все пак да свърши някаква работа на полза роду, първо трябва да набута опозицията в ъгъла, за да не плещи глупости и да покаже на медиите къде зимуват раците, та да спрат да окрилят глупостите на опозицията. Ама май закъсня!

    19:49 10.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 тхйт

    2 2 Отговор
    Хайде, Наде! Преди не те направиха министър-председател след погромите на И. Костов. Време е вече да станеш!

    19:49 10.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове